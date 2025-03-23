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Oynaklık yüksek tedbirler artabilir

Zeynep Aktaş
23.03.2025 09:29
Borsa bir haftada yüzde 16.5 geriledi. Euro yüzde 4, dolar yüzde 3.7, Cumhuriyet altını yüzde 5.74 yükseldi. Piyasalardaki yüksek oynaklık sonrası tedbirler daha da genişleyebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok yetkilinin gözaltına alınması süreci geçen hafta piyasalarda yüksek bir volatiliteye sebep oldu. Bir haftada BIST 100 Endeksi yüzde 16.57 geriledi, BIST Banka Endeksi yüzde 26.46 geriledi. Euro yüzde 4, dolar yüzde 3.72 ve Cumhuriyet altını yüzde 5.74 yükseldi. Yatırımcılar güvenli limanlara sığındı. Hafta içerisinde borsadaki sert dalgalanma ve dövizdeki artış sonrası SPK ile Merkez Bankası harekete geçti. Analistlerin tahminleri rezervlerden 23 milyar dolarlık satışa işaret ediyor. Borsada hisse geri alım sürecinde esneklik sağlandı, faiz ve döviz araçları yeniden devreye alındı. Borsada işlem gören 27 şirket hisse geri alımı yaparken, dövizde tansiyon düşürüldü. 



Geri alım ve faiz adımı 
 
Hafta boyunca piyasaları baskı altına alan gelişmelerin ardından, ekonomik dengeleri korumak amacıyla iki önemli kurum devreye girdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin yalnızca yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceğini açıklayarak borsaya destek verdi. Yeni uygulamayla birlikte 27 şirket hisse geri alımında bulundu. Merkez Bankası da 2018’den bu yana ilk kez takvim dışı toplanarak piyasaları sakinleştirmeye yönelik hamle yaptı. TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı başlatırken, takvim dışı toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya çıkardı. SPK kararına göre de geri alınan hisseler 30 gün boyunca satılamayacak. Piyasalarda istikrarın pekişmesi amacıyla Merkez Bankası da yeni kararlar aldı. Merkez Bankası, ilk olarak kurlarda oynaklıkların dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.



Bu hafta ne olur? 
 
SPK ve Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta dalga boyunun yüksek olması halinde ek tedbirler alması beklenebilir. Borsada düşüş hızının devamı halinde piyasaların sakinleşmesi adına açığa satış yasağı ve brüt takas uygulamasının genişletilmesi, devre kesici sürelerinin uzatılması, yatırım fonların hisse senedi alım limitlerinin artırılması, Varlık Fonu’nun alımlarda bulunması, aracı kurumların teminat limitlerinin artırılması ve kredili işlemlerde faiz oranının düşürülmesi gündeme gelebilecek ek tedbirler arasında ilk sırada yer alıyor. 



Güvenli liman talebi artıyor
 
Fed’in büyüme tahminlerini düşürmesi ve enflasyon beklentilerini yükseltmesiyle altının onsu hafta içerisinde 3.057 dolara kadar yükseldi. Haftayı 3023 dolardan tamamladı. Ocak ayından bu yana yüzde 15.26 yükselen ons altın, yatırımcıların riskten kaçışında güvenli liman olarak öne çıkıyor. Değerli metaldeki yükseliş ivmesi korunuyor.



Bekle gör dönemi
 
Fed, faiz oranlarını yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Ortalama faiz beklentilerini 2025 yılı için yüzde 3.9, 2026 yılı için yüzde 3.4, 2027 için yüzde 3.1 ve uzun dönem beklentileri için yüzde 3.0 olarak korudu. Brezilya Merkez Bankası faizi 100 baz puan artırarak yüzde 14.25’e çıkardı. İngiltere Merkez Bankası yüzde 4.50 seviyesini korurken, İsviçre 25 baz puan indirimle yüzde 0.25’e çekti. İsveç ise yüzde 2.25’te sabit bıraktı. Bu tablo, küresel merkez bankalarının temkinli adımlarla ilerlediğini ve belirsizlikler karşısında “bekle-gör” stratejisini benimsediğini gösteriyor.



Ekonomik takvimde neler var?
 
¦ 24 Mart Pazartesi günü Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile başlayacak veri akışı, salı günü açıklanacak Kapasite Kullanım Oranı ve Güven Endeksleri ile devam edecek. Bu veriler, hem üretim hem de hizmet tarafındaki beklentileri yansıtarak büyüme ve enflasyon görünümüne ışık tutacak.
 
¦ Yurt dışında hafta, Japonya’dan gelecek imalat ve hizmet PMI verileriyle başlayacak. Euro Bölgesi, Almanya, Fransa ve İngiltere’de açıklanacak mart ayı PMI verileri, ekonomik aktiviteye dair önemli sinyaller verecek. ABD’de Michigan enflasyon beklentisi ve FOMC üyelerinin açıklamaları da Fed politikaları açısından kritik önemde olacak.



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