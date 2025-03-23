Oynaklık yüksek tedbirler artabilir

Bekle gör dönemi

Ekonomik takvimde neler var?

¦ 24 Mart Pazartesi günü Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile başlayacak veri akışı, salı günü açıklanacak Kapasite Kullanım Oranı ve Güven Endeksleri ile devam edecek. Bu veriler, hem üretim hem de hizmet tarafındaki beklentileri yansıtarak büyüme ve enflasyon görünümüne ışık tutacak.

¦ Yurt dışında hafta, Japonya’dan gelecek imalat ve hizmet PMI verileriyle başlayacak. Euro Bölgesi, Almanya, Fransa ve İngiltere’de açıklanacak mart ayı PMI verileri, ekonomik aktiviteye dair önemli sinyaller verecek. ABD’de Michigan enflasyon beklentisi ve FOMC üyelerinin açıklamaları da Fed politikaları açısından kritik önemde olacak.

Fed, faiz oranlarını yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Ortalama faiz beklentilerini 2025 yılı için yüzde 3.9, 2026 yılı için yüzde 3.4, 2027 için yüzde 3.1 ve uzun dönem beklentileri için yüzde 3.0 olarak korudu. Brezilya Merkez Bankası faizi 100 baz puan artırarak yüzde 14.25’e çıkardı. İngiltere Merkez Bankası yüzde 4.50 seviyesini korurken, İsviçre 25 baz puan indirimle yüzde 0.25’e çekti. İsveç ise yüzde 2.25’te sabit bıraktı. Bu tablo, küresel merkez bankalarının temkinli adımlarla ilerlediğini ve belirsizlikler karşısında “bekle-gör” stratejisini benimsediğini gösteriyor.