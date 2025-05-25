Portföy kararında altın kurala dikkat

Altın bir sinyal!

Fon tercihleri netleşiyor

Yatırım fonlarındaki toplam 43 milyar TL’lik net büyüme, bilinçli bir yön değişiminin sonucu. Bu artışın 12.7 milyar TL’si serbest fonlara, 28.6 milyar TL’si para piyasası fonlarına ve 6.1 milyar TL’si döviz bazlı fonlara yöneldi. Aynı dönemde hisse senedi fonlarından 1 milyar TL’nin üzerinde çıkış yaşanırken, kıymetli maden fonlarında 304 milyon TL’lik azalma gözlendi. Yatırımcılar, esnek yönetim tarzına sahip, kısa vadeli dalgalanmalara dayanıklı ve nakit akışına duyarlı ürünleri daha çok tercih ediyor. Bu yönelim, yalnızca korunma değil, riskin hesaplandığı ve denge gözetilen yeni bir yatırım yaklaşımına işaret ediyor.

Hisselerde hareket anlamlı

BIST 30 Endeksi’nde haftalık bazda değer kazanan hisseler sınırlı sayıda kaldı. Bununla birlikte taşıdığı anlam hayli güçlüydü. Koza Altın yüzde 1.67 ile haftanın en yüksek getirili hissesi olurken, onu yüzde 1.34 ile Turkcell ve yüzde 0.83 ile Sasa Polyester takip etti. Öte yandan İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi gibi büyük bankalarda yüzde 1’in altında kayıplar yaşandı. Aynı şekilde Garanti Bankası yüzde 2.21, Türk Telekom da yüzde 2.82 oranında değer kaybetti. Bu tablo, yatırımcıların büyük ve istikrarlı şirketlerde dahi temkinli kaldığını, alım yönlü ilgisini daha çok döngüsel odaklı hisselere yönelttiğini gösteriyor.

Küresel endeksler kırılgan

Dünya borsaları bu hafta net bir yön bulmakta zorlandı. Avrupa tarafında Almanya DAX Endeksi yüzde 0.98, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0.85 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 0.63 artışla haftayı pozitif bölgede kapattı. Buna karşın Nasdaq yüzde 1.49, S&P 500 yüzde 1.95, Japonya Nikkei de yüzde 2.03 gerileyerek dikkat çekici kayıplar yaşadı. Bu gelişmeler, özellikle ABD’de Moody’s’in not indirimi sonrası kamu borcu ve büyüme beklentileri üzerindeki baskının devam ettiğine işaret ediyor. Yatırımcı küresel ölçekte yön tayin ederken güvenilir zemin bulmakta zorlanıyor.

Kritik gelişmeler beklenecek

Yeni haftada yurt içinde açıklanacak olan ilk çeyrek büyüme rakamı ve işsizlik oranı, ekonominin yılın geri kalanına nasıl gireceğine dair önemli bir ipucu verecek. ABD’den gelecek çekirdek PCE, kişisel gelir ve harcamalar gibi veriler, enflasyonla mücadelede Fed’in tutumunu şekillendirebilir. Ayrıca Almanya, Hindistan ve Brezilya’dan açıklanacak GSYH ve TÜFE verileri, özellikle gelişmekte olan piyasalar için sermaye akımlarını yönlendirebilir. Bu takvim, yatırımcı açısından sadece veriye değil, beklentilere yönelik pozisyon alınacak bir haftayı işaret ediyor.

Haftanın odak noktası

1. Altın, haftalık yüzde 3.42’lik getirisiyle yatırımcının ilk tercihi oldu.

2. BIST 100 Endeksi yüzde 3.23 düşerek piyasanın zayıf görünümünü sürdürdü.

3. Serbest ve para piyasası fonlarına toplam 40 milyar TL’ye yaklaşan giriş gerçekleşti.

4. Hisse senedi fonlarında 1 milyar TL’nin üzerinde çıkış yaşandı.

5. ABD ve Asya borsalarında iki puana yaklaşan değer kayıpları küresel tedirginliği yansıtıyor.

Finansal piyasalarda altının değer kazanması, çoğu zaman sadece fiyatın değil, duygunun da yükseldiğine işaret eder. Cumhuriyet altını bu hafta yüzde 3.42 oranında değer kazandı ve yatırımcısına haftalık bazda en yüksek getiriyi sağlayan araç oldu. TL mevduatta yüzde 0.74, kira sertifikalarında ise yüzde 0.63 oranında sınırlı kazançlar görüldü. Buna karşılık BIST 100 Endeksi’nde yaşanan kayıp yatırımcıyı güvenli limanlara yönlendirdi. Dolar yüzde 0.10 gerilerken, euro yüzde 1.15 yükselerek döviz tarafında sınırlı bir hareket yaşanmasına yol açtı. Söz konusu tablo, yatırımcının geçici dalgalanmalardan korunmak için sağlam, risksiz enstrümanlara yönelme eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor.