Rekabet iyiden iyiye kızıştı

Hem elektrikli araçlar hem de genel otomotiv ihracatında ciddi bir rekabet yaşanıyor. BYD, elektrikli araç pazarında Tesla’yı geride bırakırken, dünya çapında Çinlilerin otomotiv ihracatında liderliğe oturması da sürpriz olmadı.Otomotiv endüstrisinde küresel çapta rekabet, iyiden iyiye kızışmış durumda. Nitekim elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar konusunda ciddi bir ivme yakalayan Çinli üreticiler, dünya otomotiv pazarında önemli paya sahip olurken, Batılı ve Avrupalı rakiplerine de kök söktürüyor. Teke tek rekabette BYD, 2025’te Tesla’yı geçerek elektrikli araçta lider konumuna gelirken, Çin’in otomotiv ihracatı da, Japonya’yı geçerek birinciliğe oturdu.Kurucu Elon Musk’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte siyasete fazlasıyla karışması, Avrupa’da seçimlere etki etmeye çalışması, Tesla’nın araç satışlarını da etkiledi. Üst üste ikinci yılda da düşüş yaşayan Tesla satışları, onun, küresel elektrikli otomobil üreticileri sıralamasında Çinli BYD’nin oldukça gerisine düşmesine neden oldu. Tesla, 2 Ocak’ta yaptığı açıklamada, 4. çeyrek teslimatlarının yüzde 16 azalarak 418 bin 227 adede düştüğünü bildirdi.Buna karşılık BYD, hem çeyrek hem de tüm yıl için bataryalı elektrikli araç satışlarını artırarak, 2025’te Tesla’nın 1.64 milyonluk rakamına karşılık yaklaşık 2.26 milyon adede koştu.Geçen yıl küresel elektrikli araç satışları yüzde 28 artarken, BYD’nin Avrupa’daki hızlı büyümesi de, buna katkıda bulundu. Çinli üretici, ABD’li rakibine karşı liderliğini genişletti.2025 yılı genelinde BYD’nin yeni enerjili araç üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 4,5 milyon adedi aşarken, satışları yüzde 7,7 artışla 4,6 milyon adede ulaştı. Aynı dönemde BYD, tarihinde ilk kez yurt dışı satışlarında yıllık 1 milyon adet eşiğini aştı.Tesla ise, 2025’te Kuzey Amerika ve Avrupa’da büyük baskı altına girdi. Rekabet yoğunlaşırken, şirket, Musk’ın siyasi söylemleri ve Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme çabalarındaki rolü nedeniyle bazı tepkilerle karşılaştı. Çinlilerin yanı sıra elektrikli araçlar konusunda atılımlar yapan Volkswagen ve BMW gibi Avrupalı markalar da, Tesla’nın satış ivmesini olumsuz etkiledi.Bununla birlikte Tesla’nın özellikle ABD satışlarının, ABD’de Eylül ayında sona eren 7 bin 500 dolarlık elektrikli araç vergi indirimleriyle birlikte keskin bir yavaşlamaya girdiği gözleniyor.Türkiye’de de Tesla ile BYD rekabeti hayli kızışmış durumda. BYD’nin özellikle şarj edilebilir hibrit seçeneği, markanın satışlarını Ocak-Kasım döneminde 40 bin adede çekti. Ancak Tesla’nın asıl rakibi, kuşkusuz BYD’den çok Togg… Ocak-Kasım döneminde 29 bin 995 adet araç satan Tesla’ya karşılık, aynı dönemde Togg’un hanesine 31 bin 715 adet yazıldı. Tesla’nın ÖTV avantajlı seçeneğinin gelmemesi, Togg’un avantajlı kredi kampanyası, adetsel farkın nedenini ortaya koyuyor.Yeniköy Motors, İngiliz otomobil markası Morgan Motor Company’nin yeni amiral gemisi Supersport’u satışa sundu. 2025’in ilk çeyreğinde “Plus Four” modeli Türkiye’de satışa sunulan Morgan’ın, yeni gelen “Supersport”u, markanın 21. yüzyıldaki vizyonunu temsil ederken, köklerine bağlılığını da ortaya koyuyor.El işçiliğiyle üretilen alüminyum gövde panelleri, saten gri şasi detayları, ön splitter ve arka difüzör gibi aerodinamik unsurlarla şekillendirilen Supersport, BMW iş birliğiyle geliştirilen 335 beygirlik 6 silindirli 3.0 lt Turbo motora sahip.ATMO Group, 2023 yılı sonunda Çinli otomotiv üreticisi “SWM Motors” ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üreticiler arasına adını yazdırdı. Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motors ile Türkiye pazarında faaliyet gösteren ATMO Group, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki test üretimlerinin ardından, Aralık ayı itibarıyla “G01 Pro” modelinde seri üretime geçti. “SWM G01 Pro”, 1.899.000 TL’den başlayan özel lansman fiyatıyla, bu ay showroomlarda yerini almaya başlıyor.Yerli SWM G01 Pro için Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunulurken, 1.5 lt 178 HP’lik TGDI benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip.Toyota, yılın ilk kampanyasını açıklayan marka olurken, Ocak ayında Corolla 1.5 lt benzinli versiyonlarında 400 bin TL’ye varan indirimler yapmış. 1.5 Vision Plus MDS versiyonunu, 1 milyon 650 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyata sahip. Türkiye’de üretilen ÖTV muafiyetine de uygun C-HR Hybrid ise, 2 milyon 90 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatla satılıyor. Tabii Corolla ve C-HR’nin ÖTV muafiyetli satışlar için de uygun olduğu bilinen bir durum. Toyota, “10 yıl satılamama” olayına karşılık da, “Garanti ON” sistemiyle, 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garanti programından yararlandırıyor. Hafif ticari araçlardaysa yüzde “0” faiz avantajı var.Alfa Romeo, sadece 63 adet üretilip satışa sunulacak yeni küresel özel üretim modelleri “Giulia Quadrifoglio Collezione” ve “Stelvio Quadrifoglio Collezione”yi tanıttı.İlk kez 1963 yılında bir seri üretim otomobilde görülen efsanevi “Quadrifoglio” o zamandan bu yana yarış pistlerinde boy gösteren markanın en yüksek performanslı otomobillerini tanımlıyor. Montajı Cassino fabrikasında yapılan ve Instant Classics sertifikasına sahip “Giulia Quadrifoglio Collezione” ve “Stelvio Quadrifoglio Collezione”, markanın “İtalyan, Sportif ve Kırmızı” olmak üzere temel değerlerini temsil ediyor. “33 Stradale”ın ikonik “Rosso Villa D’Este” renginden ilham alarak geliştirilen “Rosso Collezione Giulia” ve “Rosso Collezione Stelvio” isimli bu iki yeni özel renk ise, ilk kez görülüyor.Sınırlı sayıda üretilen bu özel modellerde yer alam karbon fiber detaylar, numaralandırılmış plaketlere sahip premium kabin ve 520 HP gücündeki 2.9 litrelik V6 motor, benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.