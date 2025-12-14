Döviz Kuru
Rekor sonrası gözler gümüş fonlarında

Zeynep Aktaş
14.12.2025 09:23
Haftanın yüzde 6 ile en yüksek getirisini sağlayan gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 122’lik yükseliş kaydederken, bu ivme gümüş fonlarında çok daha güçlü bir tabloya dönüştü. Yılbaşından bu yana gümüş fonlarının ortalama getirisi yüzde 141’e çıktı. En yüksek performans yüzde 147’yi buldu.

Bu haftanın en güçlü performansı gümüşte gözlendi. Yüzde 6.03’lük artışla diğer tüm yatırım enstrümanları geride bıraktı. Son hafta, BIST 100’ün yüzde 2.76 yükselişi hisse piyasasında sınırlı bir toparlanmaya işaret etti. Endeks 11.311 puana çıkarken, altının yüzde 2.38’lik yükselişi güvenli liman talebinin sürdüğünü gösteriyor. Döviz cephesi daha sakin seyrederken, mevduat ve kira sertifikaları istikrarlı ve düşük oynaklı getirileriyle öne çıktı.



Haftayı en yüksek primle kapatan gümüş yılbaşından bu yana yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Son zamanlarda ons fiyatı 64 doları aşarak 67.30 dolara kadar yükseldiği süreçte fiyat adımlarının genişlemesi, rafinerilerdeki yoğunluk ve makasların açılması, ister istemez fiziki alım satım maliyetlerini yükseltiyor. Bu da yatırımcıyı alternatif kanallara yöneltirken, düşük işlem maliyeti ve kolay erişim nedeniyle gümüş fonlar öne çıkan enstrümanlar olarak dikkat çekiyor.
 
Getiri %147’ye ulaştı
 
Yılbaşından bu yana gümüşteki yüzde 122’lik yükseliş, fonlarda ortalama yüzde 141 getiriye dönüştü. En yüksek artış yüzde 147 ile İş Portföy Gümüş Serbest Fon’da (IOG) görüldü. Günlük likidite, saklama gerektirmemesi ve düşük komisyon yapısı, özellikle hızlı yükseliş dönemlerinde bu fonları öne çıkaran başlıca unsurlar olabilmekte.
 
Piyasada işlem gören 12 gümüş fonu bulunuyor. Yönetim ücretleri yüzde 1.75–2.90 aralığında değişirken stopaj oranı yüzde 17.50 seviyesinde. Yılbaşından bu yana performans sıralamasında
 
IOG yüzde 147 ile ilk sırada yer alırken, en düşük getiri yüzde 139 ile GTZ fonunda gerçekleşti.


Gümüş neden yükseliyor?
 
¦ Sanayi talebinin hızla artması gümüşe ilgiyi artırdı. Gümüş, özellikle yenilenebilir enerji ve elektronikte kritik bir bileşen hâline geldi.
 
¦ Stok seviyelerinin ciddi biçimde
 
azalması gümüşe ilgiyi artıran bir başka
 
neden. Küresel gümüş stokları son yılların
 
en düşük seviyelerine geriledi.
 
¦ ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine alması gümüşe talebi destekledi. Jeopolitik önemi artan gümüşe stratejik
 
talep akışı hızlanıyor.
 
¦ Fotovoltaik sektöründeki büyüme; güneş paneli üretimindeki artış, gümüş talebini destekleyen en güçlü yapısal unsur.
 
¦ Alternatif arayışı ve enflasyon ortamı altın alamayan yatırımcıyı gümüşe yöneltiyor.
 
¦ Madencilik tarafında arz sıkıntıları gümüşün yükselişini destekleyen bir başka unsur. Yeni büyük maden projelerinin sınırlı olması arzı baskılıyor.
 
¦ Teknik kırılmalar fiyatı hızlandırdı.
 
63 dolar direncinin aşılmasıyla algoritmik
 
alımlar devreye girdi.
 
¦ ETF ve fon girişleri güçlendi. Küresel
 
gümüş fonlarına son dönemde belirgin
 
girişler görülüyor.
 
¦ Daha zayıf bir dolar, emtia fiyatlarını destekliyor.
 
¦ Altın gümüş dengesi gümüş lehine değişti. Rasyodaki hızlı düşüş, piyasanın gümüşü daha tercih edilir bulduğunu gösteriyor.


Gümüş fonları mı, fiziki gümüş mü?
 
İŞTE NET FARKLAR
 
Gümüş fonu
 
¦ Alım satımı mobil uygulamada birkaç saniyede yapılır.
 
¦ Alım satım makası
 
düşük ve giriş çıkış
 
maliyeti azdır.
 
¦ Saklama derdi olmadığı için pratik bir yatırım
 
aracıdır.
 
¦ Küçük tutarlarla
 
kolayca başlanabilir.
 
¦ Fon yönetim ücreti olsa da kabul edilir düzeydedir.
 
¦ Hafta sonu işlem
 
yapılamaz.
 
Fiziki gümüş
 
¦ Gerçek bir varlık olması sebebiyle kontrol tamamen yatırımcıdadır.
 
¦ Uzun vadeli birikimde daha somut güven hissi verir.
 
¦ Alım satım makası geniştir, kısa vadede sürekli işlemler maliyeti artırır.
 
¦ Saklama için ek güvenlik ve yer ihtiyacı gerektirir.
 
¦ Nakde dönme işlemi fona göre daha zahmetlidir.
 
¦ Kuyumcu ya da banka hesaplarında makas farkı değişebilir.
 
Kısacası...
 
¦ Pratiklik, düşük maliyet ve kolay işlem için Gümüş Fonu... Somut varlık ve fiziksel güven için Fiziki Gümüş.
 
Yıl sonu şirket hamleleri hızlandı
 
Yıl sonu yaklaşırken şirketlerin girişimleri de daha belirgin hale geliyor. Enerji ve madencilikten savunma sanayisine, havacılıktan perakendeye uzanan geniş bir alanda hem yatırım hem de satış tarafında dikkat çekici gelişmeler öne çıktı. Farklı sektörlerden gelen satın alma, yeni iş anlaşmaları, varlık satışları ve kapasite artırıcı yatırımlar haftanın öne çıkan ortak başlıklarını oluşturdu. Gözlenen hareketlilik, şirketlerin yeni yıla geçerken nakit                       akışını güçlendirmeye ve büyüme alanlarını netleştirmeye odaklandığını işaret ediyor.
 
CVK Maden, Trafigura ile bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. 70 milyon dolar ön ödeme alıyor.

ASUZU, Özbekistan’da SamAuto’nun yüzde 75.2 payını 80.6 milyon dolarla alımı tamamlandı.

THY, AerCap’ten 2027–2029 arasında 25 dar gövde uçağı 12 yıllığına kiralayacak.

Kontrolmatik, Dünya Bankası ile uzlaştı. İhalelere katılmak için eksiklileri tamamlamalı.

Bera’nın iştiraki MPG Makine, savunma alanındaki şirketten 6.74 milyon dolarlık iş aldı.

Kimteks, Aluform Pekintaş ile daha çevreci ve verimli iki yeni sandviç panel geliştirdi.

Altınay, bağlı ortaklığı üzerinden İHA sistemleriyle alakalı 2.4 milyon dolarlık iş aldı.

Mepet Petrol, Konya’da petrol istasyonu ve dört dükkânı 200 milyon TL’ye sattı.

Boğaziçi Beton, İstanbul havalimanındaki yapı için 300 milyon TL’lik hazır beton verecek.

Platform Turizm, İBB’nin ihalesini 3.4 milyar TL ile kazandı. Sözleşme için davet bekliyor.

Horoz Lojistik, gıda firmasıyla 3 yıllığına anlaştı. Bu sürede 450 milyon TL gelir hedefliyor.

İmaş Makina, eski BDT ülkesinden müşterisiyle 3.8 milyon dolara un değirmeni kuracak.

Koleksiyon Mobilya, Aytemiz Yatırım Bankası’ndan 250 milyon TL çatı kredi limiti aldı.

ARD Bilişim, Ayesaş’ın sunucu ihtiyacı için bir firmayla 2.49 milyon dolara anlaştı.

Pegasus, Smartwings’i 154 milyon euroya satın almak üzere Hollanda’da şirket kurdu.
 



