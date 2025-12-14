Rekor sonrası gözler gümüş fonlarında

¦ Sanayi talebinin hızla artması gümüşe ilgiyi artırdı. Gümüş, özellikle yenilenebilir enerji ve elektronikte kritik bir bileşen hâline geldi.

¦ Stok seviyelerinin ciddi biçimde

azalması gümüşe ilgiyi artıran bir başka

neden. Küresel gümüş stokları son yılların

en düşük seviyelerine geriledi.

¦ ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine alması gümüşe talebi destekledi. Jeopolitik önemi artan gümüşe stratejik

talep akışı hızlanıyor.

¦ Fotovoltaik sektöründeki büyüme; güneş paneli üretimindeki artış, gümüş talebini destekleyen en güçlü yapısal unsur.

¦ Alternatif arayışı ve enflasyon ortamı altın alamayan yatırımcıyı gümüşe yöneltiyor.

¦ Madencilik tarafında arz sıkıntıları gümüşün yükselişini destekleyen bir başka unsur. Yeni büyük maden projelerinin sınırlı olması arzı baskılıyor.

¦ Teknik kırılmalar fiyatı hızlandırdı.

63 dolar direncinin aşılmasıyla algoritmik

alımlar devreye girdi.

¦ ETF ve fon girişleri güçlendi. Küresel

gümüş fonlarına son dönemde belirgin

girişler görülüyor.

¦ Daha zayıf bir dolar, emtia fiyatlarını destekliyor.

Gümüş fonları mı, fiziki gümüş mü?

İŞTE NET FARKLAR

Gümüş fonu

¦ Alım satımı mobil uygulamada birkaç saniyede yapılır.

¦ Alım satım makası

düşük ve giriş çıkış

maliyeti azdır.

¦ Saklama derdi olmadığı için pratik bir yatırım

aracıdır.

¦ Küçük tutarlarla

kolayca başlanabilir.

¦ Fon yönetim ücreti olsa da kabul edilir düzeydedir.

¦ Hafta sonu işlem

yapılamaz.

Fiziki gümüş

¦ Gerçek bir varlık olması sebebiyle kontrol tamamen yatırımcıdadır.

¦ Uzun vadeli birikimde daha somut güven hissi verir.

¦ Alım satım makası geniştir, kısa vadede sürekli işlemler maliyeti artırır.

¦ Saklama için ek güvenlik ve yer ihtiyacı gerektirir.

¦ Nakde dönme işlemi fona göre daha zahmetlidir.

¦ Kuyumcu ya da banka hesaplarında makas farkı değişebilir.

Kısacası...

¦ Pratiklik, düşük maliyet ve kolay işlem için Gümüş Fonu... Somut varlık ve fiziksel güven için Fiziki Gümüş.

Yıl sonu şirket hamleleri hızlandı

Yıl sonu yaklaşırken şirketlerin girişimleri de daha belirgin hale geliyor. Enerji ve madencilikten savunma sanayisine, havacılıktan perakendeye uzanan geniş bir alanda hem yatırım hem de satış tarafında dikkat çekici gelişmeler öne çıktı. Farklı sektörlerden gelen satın alma, yeni iş anlaşmaları, varlık satışları ve kapasite artırıcı yatırımlar haftanın öne çıkan ortak başlıklarını oluşturdu. Gözlenen hareketlilik, şirketlerin yeni yıla geçerken nakit akışını güçlendirmeye ve büyüme alanlarını netleştirmeye odaklandığını işaret ediyor.

CVK Maden, Trafigura ile bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. 70 milyon dolar ön ödeme alıyor.



ASUZU, Özbekistan’da SamAuto’nun yüzde 75.2 payını 80.6 milyon dolarla alımı tamamlandı.



THY, AerCap’ten 2027–2029 arasında 25 dar gövde uçağı 12 yıllığına kiralayacak.



Kontrolmatik, Dünya Bankası ile uzlaştı. İhalelere katılmak için eksiklileri tamamlamalı.



Bera’nın iştiraki MPG Makine, savunma alanındaki şirketten 6.74 milyon dolarlık iş aldı.



Kimteks, Aluform Pekintaş ile daha çevreci ve verimli iki yeni sandviç panel geliştirdi.



Altınay, bağlı ortaklığı üzerinden İHA sistemleriyle alakalı 2.4 milyon dolarlık iş aldı.



Mepet Petrol, Konya’da petrol istasyonu ve dört dükkânı 200 milyon TL’ye sattı.



Boğaziçi Beton, İstanbul havalimanındaki yapı için 300 milyon TL’lik hazır beton verecek.



Platform Turizm, İBB’nin ihalesini 3.4 milyar TL ile kazandı. Sözleşme için davet bekliyor.



Horoz Lojistik, gıda firmasıyla 3 yıllığına anlaştı. Bu sürede 450 milyon TL gelir hedefliyor.



İmaş Makina, eski BDT ülkesinden müşterisiyle 3.8 milyon dolara un değirmeni kuracak.



Koleksiyon Mobilya, Aytemiz Yatırım Bankası’ndan 250 milyon TL çatı kredi limiti aldı.



ARD Bilişim, Ayesaş’ın sunucu ihtiyacı için bir firmayla 2.49 milyon dolara anlaştı.



Pegasus, Smartwings’i 154 milyon euroya satın almak üzere Hollanda’da şirket kurdu.

¦ Altın gümüş dengesi gümüş lehine değişti. Rasyodaki hızlı düşüş, piyasanın gümüşü daha tercih edilir bulduğunu gösteriyor.