Show başlıyor

Münih’teki IAA Mobility 2025 fuarının, bu yıl hayli hareketli ve dolu geçmesi bekleniyor. Togg’un da yerini alacağı fuara katılımın, pandemi öncesi Frankfurt Fuarı’na yaklaştığı belirtiliyor.Basın günüyle kapılarını açan Münih’teki IAA Mobility 2025 fuarı, bu yıl hayli hareketli ve dolu geçecek gibi görünüyor. Nitekim BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault ve Volkswagen gibi büyük Avrupa otomobil üreticilerinin, 2025 Münih fuarında ilk kez tanıtacağı model ve konseptlerin sayısı kalabalık görünürken, Çinli markaların da gelmesiyle fuarın, pandemi öncesi Frankfurt’ta düzenlendiği zamanları hatırlatması bekleniyor.Togg’un “T10F”i gibi, bu yıl Türkiye açısından da hayli önemli lansmanlara da ev sahipliği yapacak fuarda, Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği tam elektrikli yeni modeli ve Bursalı yeni Clio’nun da ilk kez tanıtılacağı fuar, aynı zamanda şehir merkezinde de bulunan “açık bölüm” le de dikkat çekiyor. Nitekim bu alanda 200’den fazla aracın yer alacağı söylenirken, Audi, BYD, Ford, Hyundai, KIA, Mercedes-Benz, Porsche, Togg ve VW gibi markalar, halka test sürüşü imkanı da sunacak. İşte öne çıkanlar:Yeni orta boy elektrikli SUV modeli “iX3”ü geçtiğimiz günlerde tanıtan BMW’nin, en önemli modeli de kuşkusuz bu olacak. Tam elektrikli “Neue Klasse” platformunda üretilecek bu araç, 108,7 kWsa’lik bataryasıyla 805 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor. 400 kW ultra hızlı şarj kapasitesiyle 10 dakikada 372 kilometreye kadar menzil sağlanırken, araçta dert tekerlekten çekişli versiyon da bulunuyor.2026’nın ikinci yarısından itibaren İzmit fabrikasında üretilmeye başlanacak tam elektrikli Hyundai modelinin ön gösterimi de Münih’te olacak. Kimi kaynaklarda “Ioniq 2” olarak da tanıtılan aracın, fuarda sportif bir konsept olarak tanıtılacağı açıklanırken, seri üretim modelinin de biraz “aykırı” olması bekleniyor.Bu yıl fuarda yeni neslin ön tanıtımı niteliğindeki “Corsa GSE Vision Gran Turismo” konseptinin yanı sıra elektrikli ürün gamındaki en hızlı seri üretim modeli yeni Mokka GSE’nin de ön gösterimini yapacak. 4 tekerlekten çekişli ilk elektrikli modeli olan “Grandland Electric AWD”, fuarın sürprizleri arasında yer alırken, elektrikli ralli otomobili “Mokka GSE Rally” de dikkat çekecek.“Deus Ex Machina” iş birliğiyle geliştirdiği iki özel John Cooper Works konseptiyle sahne alacak.Münih’te yeni elektrikli SUV’u “Epiq”in seri üretime yakın konseptini tanıtacak. Skoda’nın tam elektrikli ve hesaplı ‘Renault 4’ modeline cevabı niteliğindeki “Epiq”, yeni Volkswagen T-Cross ve Cupra Raval ile platform, güç aktarma organları ve hatta üretim hattı kardeşi olarak öne çıkıyor. Epiq, standart olarak ön aksta bulunan 208 beygirlik motora ve 425 km menzile sahip olacak.6. nesliyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Bursalı Clio, bu fuarda ilk kez tanıtılacak. Bursa fabrikasının stratejik ve çok önemli bir ürünü olan Clio’nun yeni neslinin, tam elektrikli ve tam benzinli versiyonlara sahip olmayacağı, neredeyse tamamen hibrit motor seçenekleriyle satılacağı belirtiliyor.İlk kez bir uluslararası otomobil fuarına katılan Togg, hem yeni modeli T10F’i tanıtırken hem de T10X’i de sergileyecek. Nitekim marka, artık Avrupa pazarına girişini de ilan etmiş olacak.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 12,5 oldu. Yılın ilk 8 ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolara yükseldi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Geçen ay Çekiciler ve Otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarında çift haneli artışlar kaydettik. Almanya’ya yüzde 41, İspanya’ya ise yüzde 59 ihracat artışı sağladık. İlk sekiz ayda Türkiye ihracatına en büyük katkıyı sağlayan sektör olduk” dedi.Chery, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye pazarında da OMODA ve JAECOO markalarıyla büyümeyi hedefliyor, JAECOO’nun Türk pazarındaki birinci yılı kutlanırken, yıl sonunda satışa sunulkası planlanan OMODA da tanıtıldı. OMODA&JAECOO Global CEO’su Shawn Xu, “Haziran ayında Avrupa’daki aylık satış rakamımız 12 bin 500 adedin üzerine çıktı. Böylece sadece 16 ayda toplam 97 bin adetlik satışa ulaştık ve Avrupa’da en hızlı büyüyen yeni marka konumuna geldik. OMODA&JAECOO, kullanıcıların uzun süredir beklediği ‘yeni oyuncu’ oldu... Türkiye pazarı için iki yeni model tanıtımına hazırlanıyoruz: OMODA 7 ve JAECOO 5. OMODA&JAECOO markası için yeni nesil büyüme motorları olacak” dedi. Bir yıl önce Türk tüketicisinin karşısına JAECOO 7 modeliyle çıktıklarını hatırlatan Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, “Aracımız, hem 4x2 hem de 4x4 seçeneğiyle büyük bir beğeni kazandı. Markamızı bir yıl gibi kısa bir sürede 3 milyondan fazla kullanıcı araştırdı, 100 bine yakın dijital talep bırakarak ben araç almak istiyorum dedi ve 50 bine yakın kişi Türkiye’deki yetkili satıcılarımızı ziyaret etti, bizi test etti ve bunlardan 9 bini bu dönemde araç alarak yollara çıkmış oldu” diye konuştu.