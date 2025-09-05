Sigorta prim desteği 2028 yılına uzatıldı

Türkiye’de yatırım ortamını canlandırmak ve istihdamı korumak amacıyla uzun yıllardır çeşitli teşvikler uygulanıyor. Bunlar arasında, işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi hedefleyen sigorta primi işveren hissesi desteği öne çıkan en kritik araçlardan biri oldu.



2012 yılında yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, yatırım teşvik belgesi sahibi işverenlere önemli avantajlar sağlamıştı. Ancak, 30 Mayıs 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bununla birlikte, işverenlerin ve yatırımcıların elini rahatlatacak kritik bir geçiş düzenlemesi de devreye girdi.



Cumhurbaşkanı Kararı’na eklenen geçici 5’inci madde, süresi dolmuş desteklerin 31 Aralık 2028’e kadar uzatılmasına imkân tanıyor. Bu düzenleme özellikle 6. bölgede yatırım yapan işverenler için hayati bir önem taşıyor. Hem işverenlerin maliyet yükünü azaltmaya devam etmesi hem de bölgedeki istihdamın korunması amaçlanıyor.



Kimler yararlanabilir?



Yatırım teşvikleri kapsamında 6. Bölgede bulunan iller şu şekilde:



Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.



Ayrıca, Bozcaada ve Gökçeada da 6. Bölge teşviklerinden yararlanabiliyor. Yeni düzenlemeden faydalanabilecekler arasında;



2012/3305 sayılı karar döneminde yatırım teşvik belgesi almış işverenler,

Daha önce sigorta primi desteğinden yararlanmış 6. bölgedeki yatırımlar,

Desteğin sona erdiği ay dahil olmak üzere önceki 12 ayda ortalama sigortalı sayısını koruyan işyerleri bulunuyor.



Düzenlemeden yararlanmak isteyen işverenler, öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuracaklar. Bakanlığın uygun gördüğü başvurular, elektronik ortamda SGK’ya iletilecek. SGK’dan onay alındığında ise işverenler, takip eden aydan itibaren prim desteğinden yararlanmaya başlayacak. Ayrıca, beyanname sürecinde doğru kanun numarasının seçilmesi kritik önem taşıyor:



İşveren hissesi desteği için: 49903

İşveren + sigortalı hissesi desteği için: 59903



Destek, yalnızca ortalama sigortalı sayısının korunduğu aylarda geçerli olacak. Çırak, stajyer, kısmi zamanlı öğrenciler ve ücretsiz izinliler bu hesaplamaya dahil edilmeyecek. Öte yandan, alt işverenlerin çalışanları da ortalama sigortalı sayısına katılacak. Yanlış veya haksız yararlanmaların tespit edilmesi halinde, sağlanan tüm desteklerin gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geri alınacak.