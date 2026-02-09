Talep zayıfladı yatırım azaldı!

Elektrikli araçlara geçiş konusunda yaşanan yavaşlama, bu konudaki yatırımlarda düşüş, hatta iptaller yaşanmasına neden oluyor...Avrupa’nın elektrikli araç batarya üretiminde Çin’e bağımlılığı azaltmayı hedefleyen önemli projelerinden biri askıya alındı. Otomotiv batarya girişimi Automotive Cells Company (ACC), İtalya ve Almanya’da planlanan batarya gigafabrika projelerini rafa kaldırıyor.İtalyan metal işçileri sendikası UILM, ACC yönetiminin Termoli kentinde kurulması planlanan gigafabrika projesinin kesin olarak iptal edildiğini, Almanya’daki benzer yatırımın da askıya alındığını doğruladığını duyurdu. Stellantis’in de ortakları arasında bulunduğu ACC, elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden yavaş artması nedeniyle 2024’ten bu yana projeleri zaten durdurmuştu. Şirket, daha düşük maliyetli batarya teknolojilerine yönelme ihtimali üzerinde çalıştığını da açıkladı.ACC tarafından yapılan açıklamada, Almanya ve İtalya’daki projelerin yeniden başlatılması için gerekli koşulların henüz oluşmadığı belirtildi. Şirket, Kaiserslautern ve Termoli’de planlanan gigafabrika projelerinin olası iptal sürecine ilişkin sendikalarla görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.ACC; Fransız enerji devi TotalEnergies, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz’in yanı sıra Peugeot, Fiat, Opel, Citroen gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis ortaklığıyla kurulmuştu.Euronew’un aktardığına göre, Avrupa genelinde son yıllarda, batarya üretiminde Çin’e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla çok sayıda gigafabrika projesi gündeme gelmişti. Ancak elektrikli araç pazarındaki büyümenin beklentilerin altında kalması bu yatırımların geleceğini belirsiz hale getirdi. Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi Stellantis, elektrikli araçlara yönelik talebi fazla tahmin ettiğini kabul ederek yaklaşık 22 milyar euroluk finansal darbe alacağını açıklamıştı.Bununla birlikte Ford ve Renault başta olmak üzere Avrupalı üreticiler, elektrikli araç projelerinin karlılığını korumak, daha verimli hale getirmek için iş birlikleri yapmak zorunda kalırken, elektrikli araç projelerini iptal eden ya da sonlandıran markalar da bulunuyor.Mikro mobilitede önemli yere sahip olan Citroen’in Ami modeli, sınırlı sayıdaki ‘Dark Side’ özel versiyonuyla satışa çıktı. İlk kez tamamen siyah bir gövde rengiyle ve “Gece Siyahı” tasarım unsurlarıyla öne çıkan araçta bu unsurlar, çıkartmalar ve jant kapaklarında yer alan beyaz grafik öğelerle vurgulanıyor. İç kısımda ise depolama alanları sade bir ton olan gri renkte öne çıkıyor. Sınırlı sayıdaki Ami Dark Side özel versiyonu, Türkiye’de online satış üzerinden ve 555 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.ABD ve Avrupa’da yetkililerin uzun süredir savunduğu sıkı emisyon hedeflerinin son dönemde gevşetilmesi de elektrikli araçlara geçiş sürecinin yavaşlamasına neden olurken, Volvo ve Tesla gibi şirketlerin, emisyon havuzundan elde ettikleri gelirlerin de azalmaya başladığı belirtiliyor. Nitekim özellikle bu iki şirket, Avrupa Birliği’nin sıkı karbondioksit hedefleri nedeniyle baskı altında kalan markalara sağladıkları emisyon kredileri sayesinde ciddi gelir elde etmişti.Ford Otosan, lojistik ağındaki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacak stratejik demiryolu projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, Craiova (Romanya) ile Kocaeli arasındaki araç lojistiği, raylar üzerine taşındı. Proje ortaklarıyla birlikte Ocak 2026 itibarıyla başlayan seferler, Marmaray geçişi sayesinde, iki ülke arasındaki ticaret koridorunu kesintisiz ve yeşil bir hatla birbirine bağladı. Söz konusu proje, iki ülke arasında deniz ve karayolu bağlantılı rotaların yarattığı karbon yükünü azaltırken, lojistik süreçlerde daha düşük emisyonlu ve verimli bir yapı kurulmasına katkı sağlamış olacak.Tek seferde 18 vagon ve 557 metre uzunluğa ulaşan tren setleri, sefer başına 216 aracı doğrudan Ford Otosan Craiova fabrikasından alıp, Kocaeli’ne ulaştırıyor. Yılın sonlarında filoya eklenecek yeni vagon setleriyle kapasitenin artırılması planlanıyor.BMW’nin iki SUV modeli “X5” ile “X7”, yeniden Türkiye pazarında satışa sunulmaya başlandı. Asfalt ve arazi sürüşünün lüks ikonları, ileri dijital teknolojileri, yüksek konfor donanımları ve 48V mild hybrid destekli verimli dizel motorlarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda tutkunlarıyla buluşuyor.BMW’nin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive ile yüksek performanslı dizel motor teknolojisini bir araya getiren modeller, sürüş konforu, yol tutuşu ve verimlilik dengesini aynı potada buluşturuyor. 3.0 litre hacminde mild hybrid-dizel motorlara sahip X5 xDrive40d ve X7 xDrive40d, geniş gövde rengi, döşeme ve iç kaplama seçenekleriyle dikkat çekiyor. X5 “M Sport” ve X7 de “M Excellence” paketleriyle satılıyor.