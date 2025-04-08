Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi

Ticaret savaşında yeni denge arayışı

Zeynep Aktaş
08.04.2025 08:46
Geçtiğimiz hafta altı majör para birimi karşısında yüzde 1.4 değer kaybeden dolar, bu hafta toparlanma görüntüsü veriyor. Dolar Endeksi (DXY) haftanın ilk işlem gününde 101.27’ye kadar gerilerken kapanışa doğru 103 seviyesinde toparlandı. ABD piyasalarında yaşanan 6 trilyon dolarlık erime ve küresel ölçekte artan tansiyon, dolara olan güveni test ediyor. Bu süreçte yatırımcılar hem güvenli liman arayışıyla dolara yöneliyor hem de Fed’in faiz indirim beklentisi nedeniyle temkinli davranıyor. Önümüzdeki mayıs ayında yüzde 55 ihtimalle bir faiz ndirimi fiyatlanırken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık gevşeme öngörülüyor. Powell’ın temkinli söylemi ise piyasalardaki belirsizliği sürdürüyor.

Dolar baskı altında kalırken, euro Ekim 2024’ten bu yana en güçlü seviyesi olan 1.10 dolar bandında işlem görüyor. Dolar ve euro cephesinde yönü belirleyecek temel unsurlar artık sadece ekonomik göstergeler değil, aynı zamanda küresel ticaret savaşlarının gidişatı ve merkez bankalarının atacağı stratejik adımlar olacak.



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2025 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru