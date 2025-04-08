Ticaret savaşında yeni denge arayışı

Geçtiğimiz hafta altı majör para birimi karşısında yüzde 1.4 değer kaybeden dolar, bu hafta toparlanma görüntüsü veriyor. Dolar Endeksi (DXY) haftanın ilk işlem gününde 101.27’ye kadar gerilerken kapanışa doğru 103 seviyesinde toparlandı. ABD piyasalarında yaşanan 6 trilyon dolarlık erime ve küresel ölçekte artan tansiyon, dolara olan güveni test ediyor. Bu süreçte yatırımcılar hem güvenli liman arayışıyla dolara yöneliyor hem de Fed’in faiz indirim beklentisi nedeniyle temkinli davranıyor. Önümüzdeki mayıs ayında yüzde 55 ihtimalle bir faiz ndirimi fiyatlanırken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık gevşeme öngörülüyor. Powell’ın temkinli söylemi ise piyasalardaki belirsizliği sürdürüyor.



Dolar baskı altında kalırken, euro Ekim 2024’ten bu yana en güçlü seviyesi olan 1.10 dolar bandında işlem görüyor. Dolar ve euro cephesinde yönü belirleyecek temel unsurlar artık sadece ekonomik göstergeler değil, aynı zamanda küresel ticaret savaşlarının gidişatı ve merkez bankalarının atacağı stratejik adımlar olacak.