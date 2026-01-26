Ticaride ‘yerli üretim’le gazlayacak

Geçtiğimiz yılki satışlarıyla kendi rekorunu kıran Opel, bu yılın 3. çeyreğinde Bursa’da Tofaş tarafından üretimine başlanacak Opel Combo ile hafif ticaride çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.Opel, 2025’te bugüne kadarki en yüksek satışını gerçekleştirirken, hafif ticari araçta da ciddi hamle yaparak 3. marka oldu. Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, bu yıl Combo’nun da Bursa’da üretimine başlanmasıyla, hafif ticari satışlarında yerlilik oranlarının yüzde 70’e çıkacağını, bunun da satışlarına büyük ivme katacağını söyledi.2025’te 75 bin 487 adetlik satışla, kendi rekorunu yenileyen Opel, 27 bin 471 adet hafif ticari araç satışıyla da sürpriz bir çıkış yakaladığını açıkladı. Marka Direktörü Yantaç, hafif ticaride en çok satan 3. marka olma hedefini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sadece binek araç markası olmadığımızı kanıtladık” dedi. Hafif ticaride yüzde 9,7 pazar payı elde ettiklerini kaydeden Yantaç, “Ticari araç gamımızda bulunan 4 modelimizden ikisi yerli. Vivaro 2025 Ocak ayı başında, Zafira ise Eylül-Ekim aylarında yerli üretime geçti. 2026’da da, Combo’nun 3. çeyrekte Türkiye’de üretilmeye başlanması planlanıyor. Böylece önümüzdeki dönemde ticari araç satışlarımızın yüzde 70’i yerli üretim olacak” ifadelerini kullandı.Yiğit Yantaç, yılın ilk çeyreğinde tam elektrikli “Mokka GSe” ve elektrikli “Grandland AWD”yi satışa sunacaklarını belirtti.Türkiye genelinde araç arızalarından kaynaklanan yol yardım (RSA) hizmetlerine ilişkin kapsamlı veriler, sürücülerin en sık hangi sorunlarla karşılaştığını ve bu sorunların hangi şehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. “Tur Assist”in istatistiklerine göre, Türkiye genelinde araç arızasından kaynaklı toplam 150 binin üzerinde yol yardım hizmeti verilirken, arıza vakalarının en yoğun olduğu şehir İstanbul oldu. İstanbul’da 36 bin 663 arıza vakasına yol yardım hizmeti verilirken, bu kenti, Ankara (16.545), İzmir (10.576), Antalya (7.361) ve Bursa (6.016) izledi. Tur Assist CEO’su Timur Selçuk Turan, “Büyük şehirlerde araçlar hem daha uzun süre trafikte kalıyor hem de dur-kalk yoğunluğu nedeniyle mekanik ve elektriksel aksamlar daha hızlı yıpranıyor, bu durum, arıza istatistiklerine doğrudan yansıyor” dedi.Toyota, heyecan verici bir model daha tanıttı. “TOYOTA GAZOO Racing”in geliştirdiği “GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition”, 200 adetlik üretimle sınırlı olacak. Sebastien Ogier’in, TOYOTA GAZOO Racing’le 2025 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nı 9. kez kazanması şerefine üretilen araç, “GR Yaris Aero Performance” versiyonu temelinde geliştirilmiş ve Ogier’in tarzını ve sürüş stilini yansıtan eklemelerle tamamlanmış. Araç, 6 ileri manuel şanzıman, üç silindirli turbo beslemeli 304 PS gücünde motora sahip...