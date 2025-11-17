Üretime ihracat freni

Türkiye pazarında satışlar yeni bir rekora doğru giderken, bu yılın ilk 10 ayında otomobil üretimi yüzde 3 düşüş yaşadı. Bunda, ihracatta yaşanan yüzde 9’lık düşüş de rol oynarken, toplam otomotiv üretimi yüzde 4 artışla moral verdi.Türkiye’de otomobil satışları Ocak-Ekim döneminde 833 bin 382, hafif ticari araç satışları da yüzde 210 bin 414 adet olarak gerçekleşerek, yeni bir rekora işaret ederken, otomotiv üretimi da yüzde 4 artışla 1 milyon 163 bin 425 adet oldu. Ancak söz konusu dönemde iç pazardaki otomobil satışları geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 11 artmasına karşın, Türkiye’de otomobil üretimi, yüzde 3 düşüş yaşadı.Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) verilerine göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 milyon 163 bin 425 adede ulaşırken, otomobilde üretim rakamları yüzde 3 düşüşle 717 bin 321 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17, hafif ticari araç grubunda yüzde 20 artış görülürken, ağır ticari araçta yüzde 2’lik gerileme göze çarptı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşirken, araç grubu bazında oranlar hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs- midibüs grubunda yüzde 66 ve traktörde yüzde 38 oldu.OSD verilerine göre, yılın ilk 10 ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 864 bin 809 adet olurken, bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş kaydetti. Söz konusu düşüş, iç pazara rağmen otomobil üretiminde kayıp yaşanmasına neden oldu. Aynı dönemde ticari araç ihracatıysa yüzde 29 oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk 10 ayında 34 milyar dolara ulaşarak yüzde 17,5 pay ile sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.Volkswagen SUV ailesinin popüler modellerinden “T-Roc”, tamamen yenilenen iç ve dış tasarımı, gelişmiş motor ve sürüş teknolojileri, yeni nesil sürüş destek sistemleriyle birlikte 2026’nın Şubat ayında Türkiye’de de satışa sunulacak. Markanın dünyada Tiguan’dan sonra en başarılı, Avrupa’nın ise en çok tercih edilen SUV modeli olan T-Roc, 2. nesliyle farklı bir tasarımın yanı sıra kalite algısı yükseltilmiş bir iç mekanla kendisini gösterdi. Bu modelde ilk kez sunulan gelişmiş, hafif hibrit sürüş teknolojileri, Tiguan ile Tayron modellerinden aktarılan yeni nesil bilgi-eğlence ekranı, aracın diğer yenilikleri arasında. T-Roc, genişleyen yaşam alanı ve büyüyen bagaj hacmi, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” gibi akıllı sürüş teknolojileriyle de sınıfında fark yaratmayı hedefliyor. İkinci nesil T-Roc, VW’nin tüm motor seçeneklerinde hibrit teknolojisine yer verdiği ilk model. Lansmanla birlikte, 48 V hafif hibrit (eTSI) sistemine sahip 1.5 lt turbo motor 1.5 eTSI, 116 PS ve 150 PS olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak. Türkiye’ye de 150 PS’lik versiyon gelecek.Toyota’nın bir süredir beklenen tanıtımı gerçekleşti ve yeni Hilux göründü. Satıldığı pazarlara göre benzinli, dizel hibrit, tam elektrikli ve hatta hidrojenli motor seçenekleri bulunacak yeni Hilux, üretim tarihi boyunca “ilk kez tam elektrikli” versiyona sahip oldu. Üstelik, satışa da “öncelikle elektrikli versiyonuyla” çıkacak. 2028’de ise hidrojenli versiyonun belirli pazarlarda satışa sunulması planlanıyor. Teknolojik olarak hayli yüklü olan araçta, 12.3 inçlik merkezi multimedia ekranı, Toyota’nın çarpışma önleme amaçlı otonom acil fren sistemi, aktif hız sabitleyici, şerit takip uyarısı, şerit takip asistanı, yol işareti asistanı (sadece hız işaretleri), kör nokta uyarı sistemi ve diğerleri mevcut. Yeni Hilux ayrıca, arka koltuklardaki yolcuları tespit etmek ve araçtan çıktıklarında yolcuları bilgilendirmek için radar destekli yeni kabin algılama uyarı sistemine de sahip.