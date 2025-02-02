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Vergi avantajı bitti yeni rota ne olacak?

Zeynep Aktaş
02.02.2025 09:30
Mevduatta indirimli stopaj dönemi son buldu. Yatırımcı farklı enstrümanlara yönelebilir. Hisse fonlarında stopajın sıfırda kalması avantaj sağlıyor. Borsaya yabancı girişi var.


Para piyasalarına gelen yeni uygulamayla paranın akış yönünde değişikliğe gidiliyor. Faiz ve kâr paylarından alınan vergilerde genel oranlara dönüldü. Hisse senedi fonlarında sıfır stopaj uygulaması ise devam edecek. Para piyasası fonlarında biriken 1.5 trilyon TL ve mevduat hesaplarında görülen yüksek artış, stopaj düzenlemesiyle birlikte kademeli olarak dağılmaya başlayacak. Değişiklik, yatırımcıların mevduat ve fonlardan elde ettiği net getirileri düşürürken portföy tercihlerini ister istemez yeniden şekillendirecek. Özellikle stopajdan etkilenmeyen hisse senedi fonları ve alternatif yatırım araçlarına ilginin artması gündeme gelebilir. Artan stopaj maliyetlerine rağmen mevcut haliyle TL varlıklarda getiriler hala güçlü. Bu nedenle dağılımın hemen gerçekleşmesi beklenmemeli. Ancak enflasyondaki düşüş eğilimine paralel kademeli olarak para piyasası fonları, borçlanma araçları, mutlak getirili fonlar arasında dağılımlar beklenmeli. Hisse senedi fonlarında ise daha çok yılın ikinci yarısı gözlenmeli.



Dengeli çeşitlendirme
 
Stopaj oranlarındaki artış, özellikle mevduat ve yatırım fonlarına yönelen yatırımcıların net getirilerini düşürecek. Kısa vadeli mevduat hesaplarında stopajın artması, dolaylı olarak faiz gelirlerini azaltıyor. Benzer şekilde fonlardaki vergi artışı düşük riskli yatırım araçlarını tercih edenler için ek bir maliyet anlamına geliyor. Bu durumun, hisse senedi fonları gibi stopajdan muaf yatırım araçlarını daha avantajlı kılıyor. Öte yandan döviz veya yurt dışı yatırım alternatifleri de yeniden gündeme gelebilecek alternatifler arasında yer alıyor. Yeni uygulamayla, yatırım tercihlerinde daha bilinçli ve çeşitlendirilmiş portföylerin önemi artıracak.



İşte yeni oranlar
 
*Yeni düzenlemeye göre, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında stopaj yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 7.5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.
 
*Yatırım fonlarında da benzer bir artış yaşanarak, para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında stopaj yüzde 10’dan yüzde 15’e, değişken fonlarda yüzde 10’dan yüzde 15’e, kıymetli maden fonlarında yüzde 10’dan yüzde 15’e, fon sepeti fonlarında ise yüzde 7.5’ten yüzde 12’ye çıkarıldı.
 
*Hisse senedi fonları ise düzenlemeden muaf tutuldu ve stopaj oranı sıfır olarak korundu.
 
Merkez bankaları yakından izlenecek
 
Küresel piyasalarda merkez bankalarının kararları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üretici fiyatlarındaki zayıflamanın tüketici enflasyonuna olumlu yansıyacağını belirtirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarınıyüzde 3’ten yüzde 2,75’e düşürdü. Bu gelişme, ECB’nin haziran ayından bu yana yaptığı beşinci faiz indirimi olarak dikkat çekti. ABD Merkez Bankası (Fed) ise faizleri yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bırakarak, gelecekteki olası faiz indirimlerinin enflasyon verilerine bağlı olacağını vurguladı. Piyasalar, Fed’in ilk faiz indirimini haziran ayında gerçekleştireceğine dair beklentilerini koruyor.



Döviz ve altında hareketlilik var
 
Dolar/TL kuru haftayı yüzde 0.51’lik yükselişle 35.84 TL seviyesinde kapatırken, Euro/TL yüzde 0.63 oranında değer kaybetti. Altın yatırımcısı ise yüzde 0.98’lik haftalık getiriyle kazançlı çıktı. Gram altının yılbaşından bu yana getirisi yüzde 8.03’e ulaştı. Altında ana beklentiler düşük olmasına rağmen Trump etkisi yaşanıyor. Altında yıllık ortalama beklentiler yüzde 14 ile 5 olarak şekilleniyor. Yıl genelinde ise oynaklık bekleniyor.



Yabancılar geliyor borsa yükselir mi?
 
Borsa yatırımcıları faiz ve fon piyasasındaki yüksek getiriler nedeniyle oldukça temkinli hareket ediyor. Borsa İstanbul’da sektör bazında en yüksek haftalık getiri yüzde 4 ile ticaret yüzde 1.12 ile sınırlı yükselişler kaydetti. BIST 100 Endeksi yüzde 0.99 değer kaybıyla haftayı 10.004 puandan tamamladı.
 
Yatırımcılar alıma geçti
 
Son dokuz ayın en yüksek yabancı girişlerinden biri yaşandı. 24 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar net 345.4 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Aynı hafta devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 382.9 milyon dolarlık net giriş oldu. JPMorgan, yayımladığı raporda Türk hisse senetleri için yatırım tavsiyesini ‘nötr’den ‘ağırlık artır’a yükseltti.
 
Bilanço sezonu hızlanıyor
 
2024 yılı bilançoları, şirketlerin kârlılığındaki fotoğrafı göstermeye başladı. BIST 100’de bilanço açıklayan şirket sayısı beş oldu. Akbank’ın net kârı yüzde 36.27 düşerek 42.3 milyar TL’ye, Yapı Kredi’nin kârı ise yüzde 57.33 azalarak 29 milyar TL’ye geriledi. Arçelik, yüzde 91.34’lük düşüşle gerileme yaşayan şirketlerden biri oldu. Öte yandan, Garanti Bankası yüzde 5.55’lik artışla kârını 92.1 milyar TL’ye yükseltirken, Türkiye Sigorta yüzde 106.65’lik yüksek bir artışla kârını 12.7 milyar TL’ye çıkardı. Finans sektörü genel olarak dalgalı bir seyir izlerken, sigorta sektöründeki güçlü büyüme dikkat çekti.
 
Piyasalarda yön arayışı
 
Borsada yabancı girişleri güçlenirken, bilanço sezonu ile birlikte hisse bazlı hareketlilik artıyor. Küresel piyasalarda ise Fed ve ECB’nin politikaları, teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve yapay zeka alanındaki gelişmeler yakından izleniyor. Yatırımcılar temkinli duruşlarını korurken, piyasalarda yön arayışı devam ediyor.



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