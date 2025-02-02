Vergi avantajı bitti yeni rota ne olacak?

Döviz ve altında hareketlilik var

Yabancılar geliyor borsa yükselir mi?

Borsa yatırımcıları faiz ve fon piyasasındaki yüksek getiriler nedeniyle oldukça temkinli hareket ediyor. Borsa İstanbul’da sektör bazında en yüksek haftalık getiri yüzde 4 ile ticaret yüzde 1.12 ile sınırlı yükselişler kaydetti. BIST 100 Endeksi yüzde 0.99 değer kaybıyla haftayı 10.004 puandan tamamladı.

Yatırımcılar alıma geçti

Son dokuz ayın en yüksek yabancı girişlerinden biri yaşandı. 24 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar net 345.4 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Aynı hafta devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 382.9 milyon dolarlık net giriş oldu. JPMorgan, yayımladığı raporda Türk hisse senetleri için yatırım tavsiyesini ‘nötr’den ‘ağırlık artır’a yükseltti.

Bilanço sezonu hızlanıyor

2024 yılı bilançoları, şirketlerin kârlılığındaki fotoğrafı göstermeye başladı. BIST 100’de bilanço açıklayan şirket sayısı beş oldu. Akbank’ın net kârı yüzde 36.27 düşerek 42.3 milyar TL’ye, Yapı Kredi’nin kârı ise yüzde 57.33 azalarak 29 milyar TL’ye geriledi. Arçelik, yüzde 91.34’lük düşüşle gerileme yaşayan şirketlerden biri oldu. Öte yandan, Garanti Bankası yüzde 5.55’lik artışla kârını 92.1 milyar TL’ye yükseltirken, Türkiye Sigorta yüzde 106.65’lik yüksek bir artışla kârını 12.7 milyar TL’ye çıkardı. Finans sektörü genel olarak dalgalı bir seyir izlerken, sigorta sektöründeki güçlü büyüme dikkat çekti.

Piyasalarda yön arayışı

Borsada yabancı girişleri güçlenirken, bilanço sezonu ile birlikte hisse bazlı hareketlilik artıyor. Küresel piyasalarda ise Fed ve ECB’nin politikaları, teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve yapay zeka alanındaki gelişmeler yakından izleniyor. Yatırımcılar temkinli duruşlarını korurken, piyasalarda yön arayışı devam ediyor.

Dolar/TL kuru haftayı yüzde 0.51’lik yükselişle 35.84 TL seviyesinde kapatırken, Euro/TL yüzde 0.63 oranında değer kaybetti. Altın yatırımcısı ise yüzde 0.98’lik haftalık getiriyle kazançlı çıktı. Gram altının yılbaşından bu yana getirisi yüzde 8.03’e ulaştı. Altında ana beklentiler düşük olmasına rağmen Trump etkisi yaşanıyor. Altında yıllık ortalama beklentiler yüzde 14 ile 5 olarak şekilleniyor. Yıl genelinde ise oynaklık bekleniyor.