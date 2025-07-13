Yabancılar geri döndü

2.6 milyar dolarlık alım

Bu gelişmeler yaşanırken yabancı yatırımcılar hisse ve tahvil piyasasında toplamda 2,6 milyar doları aşan alım yaptı. Bu alımlar piyasa psikolojisinde yeni bir döneme geçildiğinin sinyali olarak değerlendirilebilir. Ancak endeks henüz hareketi onaylamıyor. Haftalık bazda BIST 100 Endeksi yüzde 0,80 oranında yükselirken, bu yükselişin motor gücü Emlak Konut, Yapı Kredi, İş Bankası ve Tüpraş gibi seçili hisselerde görülen yüzde 6–8 bandındaki yükselişler oldu. Bununla birlikte toparlanmanın tüm hisselere yayıldığını söylemek güç; çünkü piyasa yukarı giderken, Şişe Cam ve Anadolu Efes gibi bazı hisselerde aynı hafta değer kaybı yaşandı. Sonuçta yükseliş homojen değil, seçici ve temkinli bir eğilim taşıyor. Diğer yandan, altın yüzde 1,48 primle portföylerdeki dalgalanmayı bir nebze dengelemeye çalışırken, döviz cephesinde sınırlı yükseliş ivmesi devam etti. Yatırımcı artık neyi, neden ve hangi zeminde tuttuğuna odaklanıyor.

Yabancı alımı belirginleşti









Bankacılık ve KOBİ güçlü BIST’te bu hafta en çok kazandıran sektör yüzde 9,29 ile Aracı Kurumlar Endeksi oldu. Bu güçlü performansı yüzde 5,11 ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, yüzde 4,70 ile KOBİ Sanayi ve yüzde 3,49 ile faktoring şirketleri izledi. Özellikle Bankacılık Endeksi’nde görülen yüzde 3,37’lik yükseliş ise hem yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğüne hem de içeride canlanması beklenen talebin fiyatlandığına işaret ediyor. Haftanın en çok kazandıran BIST 30 hissesi yüzde 7,77 getiriyle Emlak Konut GMYO oldu. Onu Yapı Kredi yüzde 6,67, İş Bankası yüzde 6,24, Garanti Bankası yüzde 3,49 izledi. Tüm bu hareketlilik, endeksin genel olarak sınırlı bir artış göstermesine rağmen, yatırımcının yönünü hikâyesi daha net ve anlatısı güçlü sektörlere çevirdiğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan, haftanın kaybedenleri de dikkat çekiciydi. En sert düşüş yüzde 6,67 ile iletişim sektöründe yaşandı. İnşaat ve sigorta da eksi yazdı. Bu tablo, yatırım tercihlerinin dağılmak yerine belli başlı alanlarda yoğunlaştığını ve piyasada bir genişlemeden çok odaklanmış seçicilik yaşandığını gösteriyor. Kısacası, bu hafta Borsa İstanbul’da öne çıkan strateji, yayılmak değil, seçmekti. Euro geride dolar önde ABD doları haftayı yüzde 0,98 yükselişle kapattı. Euro ise haftalık bazda yüzde 0,43 artışla sınırlı kaldı. Yılbaşından bu yana dolar yüzde 13,20, euro yüzde 27,61 prim yaptı. Son 1 yılda ise euro yüzde 31,67, dolar yüzde 22,28 yükseliş gösterdi. Kur hareketliliği, yatırımcının hâlâ döviz tarafında pozisyon tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Altın ise haftayı yüzde 1,48 primle kapattı; yıllık getirisi yüzde 69,52 ile hâlâ tüm enstrümanları geride bırakıyor. Temkinli faiz mesajı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcılarla Londra’da kapalı toplantılarda bir araya geldi. Karahan, faiz indirimine yönelik kararlarda yurt içi tasarruf sahiplerinin mevduat tercihlerinin belirleyici olacağını söyledi. Başkan Fatih Karahan, olası faiz indirimlerine temkinli yaklaşacağının sinyalini verdi. Yabancı yatırımcılar hem hisse senedinde hem DİBS tarafında alım yaptı. Son 6 haftada hisse tarafında toplam 993 milyon dolarlık, tahvil tarafında ise repo hariç 1,97 milyar dolarlık net giriş gerçekleştirdi. Bu ilgi, politika istikrarı devam ederse TL varlıklarda orta vadeli yatırımcı davranışını kalıcı hale getirebilir.

Ekonomi yönetimi, tasarruf davranışında yön değişikliği hedefliyor. Kısa vadeli kazanç arayışını caydıran, uzun vadeli birikimi ödüllendiren stopaj düzenlemesi; yatırımcının “vadeye göre pozisyon alma” refleksini yeniden şekillendiriyor. Artık mesele, “kısa vadede kazanır mıyım?” sorusundan çok, “ne kadar beklersem daha çok kazanırım?” sorusuna dönüyor. Bu da yatırımcının vade tercihine dayalı olarak pozisyon alma refleksini değiştiren bir sürece işaret ediyor. Bu dönüşümün yasal zemini ise yıl içinde art arda gelen stopaj düzenlemeleriyle güçlendirildi. Bu yıl stopaj oranlarında ikinci kez artışa gidildi. İlk düzenleme 1 Şubat’ta devreye alınmıştı. Ardından 9 Temmuz’da yeni bir artış daha yapıldı ve özellikle kısa vadeli TL mevduatlar ile yatırım fonlarındaki gelir vergisi oranları yeniden yukarı çekildi. 6 aya kadar vadeye sahip hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarılırken, 1 yıla kadar olan vadelerde ise oran yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi. Böylece kısa vadeli kazançlar üzerindeki vergi yükü arttı, uzun vadeli birikim modelleri daha cazip hale getirildi. Vergi politikası üzerinden verilen bu mesaj, yatırımcının pozisyon alma süresini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Gelinen noktada kazancın anahtarı, getiriden çok vade tercihlerinde saklı.