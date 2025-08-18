‘Yasak felaket getirir!’

Avrupa Birliği’nin aldığı ve 2035’ten sonra “içten yanmalı motorlara sahip araç satışına yasak getirilmesi” yönündeki kararına tepkiler giderek artıyor. Üreticilerden, “Bu yasak Avrupa pazarını bitirir!” eleştirileri geliyor...Avrupa Birliği’nin (AB), 2035’te içten yanmalı araçların satışını yasaklama planı, gündeme getirildiği ilk günden itibaren otomotiv endüstrisi içinde büyük tartışmalar yaşanmasına neden olmuştu. Yasağın yeniden gözden geçirileceğine ilişkin haberler, bir süredir nispeten durulmuş gibi görünen tartışmaların yeniden alevlenmesini sağladı.Nitekim elektrikli araçlara yönelik teşviklerin bazı ülkelerde azalması hatta kalkması, yeterli şarj ağının bir türlü oluşturulamaması, Çin’den gelen şarj edilebilir hibrit araçların daha fazla tercih edilmesi gibi nedenlerle düşen elektrikli araç satışları, üreticilerin kabusu haline gelmiş durumda. Aralarında Ford, Volkswagen gibi büyük üreticilerin de bulunduğu pek çok şirket, elektrikli modellere yaptıkları yatırımları gözden geçirme, erteleme gibi kararlar alırken, yeniden planlamalar yapmak amacıyla toplantılar yapıyor. Birçok üretici elektrikli araçlarla birlikte içten yanmalı modellerin üretiminin devam etmesi gerektiği görüşünde.AB’nin, tam da Avrupa pazarında elektrikli araçların satışlarında düşüş yaşandığı bir dönemde içten yanmalı yasağını yeniden gözden geçirecek olması, başta Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius ve Toyota Ürün Stratejisi ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrea Carlucci olmak üzere, üretici şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ciddi eleştiriler getirmesine neden oldu.Ola Kallenius, geçtiğimiz haftaya damga vuran açıklamasında, içten yanmalı motor yasağının fazla iddialı olduğunu söylerken, bu yıl gözden geçirilecek kararın onaylanması halinde Avrupa otomobil pazarının çökebileceğini belirtti. Kallenius, “Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, tam gaz duvara toslayacağız” derken, tam elektrikli araçlara geçişi özendirmek amacıyla vergi teşvikleri ve şarj istasyonlarında ucuz fiyatlı elektrik gibi önlemler getirilmesi çağrısında bulundu.Toyota Başkan Yardımcısı Andrea Carlucci de, Avrupa’da elektrikli araçlara talepteki dengesizliğin, gelecekte bölgede hangi güç aktarma organlarının hakim olacağını tahmin etmeyi zorlaştırdığını söyledi. Toyota’nın, talebin zayıf olduğu yerlerde tam elektrikli araçlar piyasaya sürmenin zor olacağını belirtti.Mart 2023’te üye ülkeler, AB’de satılacak tüm yeni araçların 10 yıl sonra sıfır CO2 emisyonuna sahip olmasını gerektirecek düzenlemeyi onaylamıştı. Ancak bunun gerçekçiliği, halen tartışılmakta. Zira, son 6 ayda Avrupa’da elektrikli satışları yüzde 4,6 artsa da, uzmanlar bunun yanıltıcı olduğunu, büyümenin Norveç, İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinden geldiğini, Doğu ve Güney Avrupa ise geride kaldığını söylüyor.Lüks otomobil üreticisi Lexus, uzun süredir beklenen ve bugün bile adından söz ettirmeyi başaran “LFA”nın varisi olacağı konuşulan yeni süper otomobilinin ipuçlarını veren konsepti, California’da düzenlenen “The Quail” etkinliğinde tanıttı. Lexus’un efsane süper otomobili “LFA” ile modern zamanlarda adından söz ettiren sportif güzelliği “LC”den bazı DNA’lar taşıyor. Markanın tasarım vizyonunun geleceğine yön verecek Lexus Sport Concept, geniş ve alçak gövdeli iki kapılı tasarımıyla dikkat çekiyor. Henüz detayları açıklanmayan ancak kesinlikle markanın gelecek nesil spor otomobil vizyonunu somutlaştırdığı belirtilen araç, aerodinamik profili, heyecan uyandıran tasarımı, akıcı hatlarıyla, öncüsü olduğu yeni model konusunda tutkunlarında adeta “sabırsızlık yaratıyor” desek yanlış olmaz...Premium off-road SUV markası JAECOO, başarılı modeli JAECOO 7 için 5 yeni DMC modülü güncellemesi yayınladı. Bu güncellemeler arasında “Türkçe sesli komut” opsiyonu dikkat çekerken, onu “bluetooth”, “android auto”, “carplay bağlantısı geliştirmeleri”, “ses sitemi kalitesi geliştirmeleri”, “540 derece görüntüleme sistemi geliştirmeleri”, “koltuk hafızası geliştirmeleri” izliyor.SAIC bünyesindeki markalardan Maxus, ülkemizde Ağustos ayına özel ayrıcalıklı koşullar sunuyor. Maxus, 1 milyon TL için 12 ay vadeli kredi imkânıyla fark yaratırken, dizel motorlu “DELIVER 7”yi bu aya özel 1.199.000 TL, DELIVER 9’u da 1.349.000 TL’den satıyor. Maxus’un tam elektrikli “eDELIVER 3”, “eDELIVER 7” modellerinde de 12 ay vadeli 1 milyon TL ticari kredinin yanı sıra hediye Wallbox şarj ünitesi dikkat çekiyor.Türkiye’de ilk kez 2019’da düzenlenen “Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası”, 13-14 Eylül tarihlerinde İstanbul Autodrom yarış pistinde 6. kez gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında BeeFull, Otokoç, Hyundai, Mercedes Benz Ticari, Honda, Otojet, Çakır Grup, Lixhium ve Farklabs gibi markalarının en yeni modelleri test edilebilecek, ürün ve hizmetleri incelenebilecek.Küresel çapta 30. yaşını kutlayan Mercedes-Benz Sprinter, 2025 itibariyle dünyada 5 milyonuncu aracını teslim etti. Türkiye’de 2025’in ikinci yarısı itibariyle 100 binlik satış adedine ulaşan Sprinter, panelvanın yanı sıra Türkiye’de Türk mühendisliğiyle minibüs haline çevrilerek Türk tüketicileriyle buluşuyor. Dünya çapında satılan yaklaşık her iki Mercedes-Benz Hafif Ticari Aracından biri olan Sprinter, 4 farklı üretim tesisinde üretiliyor.