Yatırımcılar Trump ile dansa hazır mı?

Haftaya takvim yoğun

200 günlük ortalama aşılmalı

Borsa Endeksi haftayı 9.184’ten tamamladı. Borsada bir yükselişten bahsedilebilmesi için öncelikle 200 günlük ortalamanın yukarı yönlü kırıldığını gözlemleyebilmek gerekiyor. Endekste güçlü direnç bölgesi ise 10.200’de bulunuyor. Satış baskısının kırılması psikolojik direnç seviyelerinin aşılması ile gerçekleşecek. Endekste zayıf seyre neden olan önemli etkenler var: 1) Sıkı para politikasının etkisiyle talepte meydana gelen daralma 2) Sabit getirili enstrümanların reel getiri sağlaması 3)Faiz indirimine ilişkin belirsizlik 4) Jeopolitik riskler 5) İhracat pazarlarının zayıflığı 6) Zayıf bilançolar 7) Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi.

İşte bu fonlar öne çıkacak

Yatırımcılar ağırlıklı olarak para piyasası fonlarında bulunuyor. Ancak bu seyir borçlanma araçları fonlarına doğru bir akışa dönüşebilir. Yıllık getiride kıymetli maden fonları yüzde 71,41 oranındaki getirisi ile öne çıkıyor. Borsa yatırım fonlarında getiri yıllık bazda yüzde 59,88 seviyesinde. En zayıf performanslar yıllık yüzde 31 ile hisse senedi fonlarında. Karma ve Değişken fonlar yıllık yüzde 41 ve Borçlanma Araçları fonları da yüzde 43,28 getiri sağladı. Önümüzdeki dönemde trend tersine dönerek en fazla kazandıranlar arasında ilk sıraya hisse fonları ardından karma fonları ve sonrasında borçlanma araçlarını görebiliriz. Ancak bunun için biraz daha zaman var.

Merkez’in rezervinde 3’üncü rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçtiğimiz hafta 221 milyon dolar daha arttı ve yeni bir zirve yaptı. TCMB haftalık verilerine göre, 1 Kasım itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 398 milyon dolardan, 159 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Rezervler böylece üst üste üçüncü haftasında da zirve seviyesini görmüş oldu.

Önümüzdeki hafta Türkiye’de ekonomiye dair veriler açısından yoğun bir gündem var. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 348 milyar TL’den 1 trilyon 338 milyar TL’ye geriledi. Yabancı bankalar, Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın gerçekleştirdiği sunumun ardından yatırımcılarına Türk lirasında alım tavsiyesinde bulundu. Kurum alım pozisyonları için 35,05 TL’de zarar-kes satışına gidilmesini önerdi. Değerlendirmede TCMB’nin Şubat 2025’ekadar faiz indirimi yapmayacağı öngörüldü. Dünya genelinde de dikkat çeken veriler gelecek. Öte yandan ekonomistler, Trump’ın seçilmesi sonrası gümrük vergilerinin artırılması ve göçmenler konusunda daha sıkı düzenlemelerin gelecek olması nedeniyle, Fed’in önümüzdeki yıl iki kez 25’er baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngördü.