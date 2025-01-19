Yatırımcıların odağında büyüyen sektörler var

Yabancı hisseden çıktı, tahvilde alım yaptı

Borsaya üç yeni şirket geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu Mopaş Market, Dünya Varlık Yönetimi ve Destek Faktoring’in halka arzını onayladı. Toplamda yaklaşık 9 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen bu halka arzlar, üç farklı sektörde faaliyet gösteren üç şirketi yatırımcılarla buluşturacak. Mopaş Market, İstanbul ve Kocaeli’deki 122 mağazasıyla hızlı tüketim perakendeciliğinde büyümesini sürdürürken, e-ticaret faaliyetleriyle dijital pazarda da etkin bir konumda bulunuyor. Halka arzdan elde edeceği geliri ağırlıklı olarak yeni mağaza açılışı ve yatırımlarda değerlendirecek. Dünya Varlık Yönetimi, tahsili gecikmiş alacakların yönetimi alanında sektörde önemli firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Halka arz gelirlerini bankaların alacak satışları ihalesi ile borç ödemelerinde kullanacak. Destek Faktoring ise 10 milyar TL üzerindeki faktoring alacak büyüklüğüyle, özellikle kurumsal müşteri segmentinde güçlü bir yapıya sahip. Halka arzdan elde edilecek gelir, faktoring işlemlerinde kullanılacak.

10 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar hisse senetlerinden 211.8 milyon dolar net çıkış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 22 Kasım haftasından bu yana en büyük hisse satışını gerçekleştirmiş oldu. Tahvil tarafında ise alım gerçekleştirildi. Özellikle DİBS işlemlerinde 460.5 milyon dolarlık net alım ile son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı.