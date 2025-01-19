Yatırımcıların odağında büyüyen sektörler var

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta farklı sektörlerde önemli hareketlilikler yaşandı. Sigorta hisseleri yüzde 6.43, iletişim yüzde 3.84 ve ulaştırma yüzde 2.97 ortalama yükseliş kaydetti. Endeksin yüzde 0.68 yükseldiği bir ortamda sektörel hareketlilik yatırımcıların seçiciliğini gösteriyor.
BİST Sigorta Endeksi, haftayı yüzde 6.43’lük artışla kapatarak en çok kazandıran sektör oldu. Sektördeki tüm hisseler yükseldi. Getiriler yüzde 3 ile yüzde 11.30 arasında değişti. Ray Sigorta bir haftada yüzde 11.30 değer kazandı. Anadolu Sigorta yüzde 7.25 yükseldi. Türkiye Sigorta yüzde 6.91 değer kazandı.
BIST İletişim güçlendi
BİST İletişim Endeksi yüzde 3.84’lük haftalık performansıyla yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer sektör oldu. Dijitalleşme süreçlerinin hızlanması ve telekomünikasyon sektöründe altyapı yatırımlarının artması, bu büyümenin temel sebepleri arasında. Ayrıca, 5G yatırımları ve dijital hizmetlerin yaygınlaşması, iletişim sektörünü cazip bir yatırım alanı haline getiriyor.
Ulaştırma öne çıkıyor
Yüzde 2.97’lik haftalık artışla öne çıkan BİST Ulaştırma Endeksi, yıl boyunca ilgi görmeye devam etme potansiyeline sahip. Hava taşımacılığı şirketlerinin artan yolcu ve yük taşımacılığı gelirleri, sektörü destekleyen önemli unsurlar arasında. Özellikle, artan uluslararası uçuşlar ve lojistik hizmetlerindeki kapasite genişlemesi yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Potansiyele bakıyorlar
Yatırımcılar, özellikle büyüme potansiyeli yüksek sektörlere yönelirken, sigorta, iletişim ve ulaştırma sektörleri bu trendin merkezinde yer alıyor. Diğer sektörlerde daha sınırlı hareketler gözlemlenirken, bu üç sektör, gelecekte de yatırım fırsatları sunabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor. Sektörlerdeki pozitif eğilimin devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda takip edilecek makroekonomik gelişmelere ve piyasa dinamiklerine bağlı olacak.
Türk Lirası cazip carry trade fırsatı
Bank of America (BofA), Türk lirasını gelişmekte olan piyasalar içinde carry trade için cazip bir seçenek olarak değerlendiriyor. BofA, TL’nin euro ve dolar sepetine karşı 3 aylık vadeli işlemlerle alınmasını öneriyor. Bu yaklaşım, Türkiye’de reel faizlerin beklenen ve gerçekleşen enflasyona göre pozitif kalacağı beklentisine dayanıyor. BofA ekonomistleri Türkiye’de politika faizinin yıl sonunda yüzde 30, enflasyonun da yüzde 25 olacağını öngörüyor. Enflasyon için 2026 beklentisi ise yüzde 16.
Deutsche Bank’ın Türkiye öngörüleri
Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerini güncelleyerek enflasyon ve döviz kuru tahminlerini revize etti. Banka, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkarırken, dolar/TL için yıl sonu tahminini 43 TL olarak açıkladı. Ayrıca, politika faizinin nisan ayına kadar yüzde 40’a, yıl sonunda ise yüzde 32.5’e düşmesi bekleniyor.
Enflasyon beklentilerinde kademeli iyileşme
TCMB tarafından yayımlanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde kademeli bir iyileşme yaşandığını ortaya koyuyor. Cari yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27.05’e gerilerken, 12 ve 24 aylık beklentiler sırasıyla yüzde 25.38 ve yüzde 17.72 seviyesinde bulunuyor. Bu iyileşme, ekonomi yönetiminin sıkı para politikası döngüsüyle şekillenen beklenti yönetiminin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Ancak büyüme tarafında aynı iyimserlik görülmüyor; 2025 için yüzde 3.1 ve 2026 için yüzde 3.9 büyüme tahminleri, temkinli bir ekonomik görünümün sürdüğünü işaret ediyor. Döviz kuru tarafında ise 2025 sonu için dolar/TL’nin 43,03 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu veriler, ekonomik dengelenmenin zamana yayılan bir süreç olacağına işaret ederken, kısa vadede güçlü bir toparlanma beklenmediğini gösteriyor.
Yabancı hisseden çıktı, tahvilde alım yaptı
10 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar hisse senetlerinden 211.8 milyon dolar net çıkış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 22 Kasım haftasından bu yana en büyük hisse satışını gerçekleştirmiş oldu. Tahvil tarafında ise alım gerçekleştirildi. Özellikle DİBS işlemlerinde 460.5 milyon dolarlık net alım ile son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Borsaya üç yeni şirket geliyor
Sermaye Piyasası Kurulu Mopaş Market, Dünya Varlık Yönetimi ve Destek Faktoring’in halka arzını onayladı. Toplamda yaklaşık 9 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen bu halka arzlar, üç farklı sektörde faaliyet gösteren üç şirketi yatırımcılarla buluşturacak. Mopaş Market, İstanbul ve Kocaeli’deki 122 mağazasıyla hızlı tüketim perakendeciliğinde büyümesini sürdürürken, e-ticaret faaliyetleriyle dijital pazarda da etkin bir konumda bulunuyor. Halka arzdan elde edeceği geliri ağırlıklı olarak yeni mağaza açılışı ve yatırımlarda değerlendirecek. Dünya Varlık Yönetimi, tahsili gecikmiş alacakların yönetimi alanında sektörde önemli firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Halka arz gelirlerini bankaların alacak satışları ihalesi ile borç ödemelerinde kullanacak. Destek Faktoring ise 10 milyar TL üzerindeki faktoring alacak büyüklüğüyle, özellikle kurumsal müşteri segmentinde güçlü bir yapıya sahip. Halka arzdan elde edilecek gelir, faktoring işlemlerinde kullanılacak.