Yatırımda yeni yıldız ‘metaverse’ fonları!

İnsanların sanal dünyada iletişim kurabildiği metaverse alanında ve teknoloji üretimindeki lider şirketlere yatırım yapma fırsatı sunan fonlar, yılbaşından bu yana yatırımcılarına yüzde 110’a varan getiriler sağladı.

İnsanların sanal ortamda iletişim kurabildiği meta-evren alanında çalışmalar yapan ve teknoloji üreten şirketlere yatırım yapma fırsatı sunan fonlar yatırımcılara kazandırdı. Başta metaverse teknolojisi olmak üzere dijital yaşam teknolojileri üreten şirketlere yatırım yapan fonlar yılbaşından bu yana yüzde 53 ile yüzde 110 arasında kazandırdı. Bu alana ilginin yüksek olması fonlara da ilgiyi canlı tuttu. Aynı dönemde altının getirisi yüzde 53 olurken euro ve dolar yüzde 44, BIST 100 ise yüzde 45 oranında getiri sağladı.

Metaverse fonları borsa, döviz ve altının üzerinde kazandırdı. Bu fonlar, finansal dünyada yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Geleneksel yatırım araçlarını geride bırakan bu fonlar, teknoloji şirketlerinin yükselişiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Altın, döviz veya hisse senetleri gibi geleneksel yatırım seçenekleri geride kalırken, metaverse fonları yatırımcılara geleceğin dünyasına bir adım daha yaklaşma şansı veriyor.

Fon pazarında metaverse temalı beş fon bulunuyor. Bu fonlar: 1) Deniz Portföy Metaverse ve Digital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon, 2) Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon, 3) TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon, 4) Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon, 5) Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon.

Nelere yatırım yapıyorlar?

Bu fonlar, meta-evrenin yanı sıra, tüketicilerin günlük hayatta kullandıkları hızlı büyüyen dijital yaşam teknolojileri alanında ürün ve çözümler üreten şirketlere kolayca yatırım yapmayı sağlıyor. Bu şirketlerin tamamına bireysel olarak yatırım yapmak zahmetli bir iş. Buna karşın fonlar aracılığı ile kendi bankanızdan tek bir işlemle sektörün önde gelen şirketlerine yatırım kolaylığı sağlıyorlar.

Teknoloji yoğun yabancı fonlar

Teknoloji yoğun yabancı fonlar da yatırımcı tercihleri içerisinde ilk sıralarda yer aldı. Sekiz yabancı teknoloji fonu yılbaşından bu yana yüzde 70 değer kazandı. Teknoloji fonlarının getirileri yüzde 31 ile yüzde 93 arasında gerçekleşti.

Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu yatırımcıya yüzde 93,79 oranında kazandırırken Yapı Kredi Portföy Yab. Teknoloji Sektörü Hisse Fonu’nun getirisi yüzde 92,68 oldu.

Endeks değişiklikleri 2 Ekim’de başlıyor

BIST Pay endeksleri 01/10/2023-31/12/2023 dönemi değişiklikleri açıklandı. Buna göre Kontrolmatik ve Oyak Çimento BIST 30’a alınacak. BIST 30’dan çıkarılacak paylar: Koza Madencilik ve TAV Havalimanları olacak. BIST 50’ye alınacak paylar: Çan2 Termik, Cw Enerji, Europower Enerji hisseleri olurken BIST 50’den çıkarılacak paylar: Aksa, Ege Endüstri ve Şok Marketler hisseleri oldu.

Neden önemli?

Borsada işlem yapan yatırımcıları iki ana gruba ayırmak mümkün: Kurumsal ve bireysel yatırımcılar. Kurumsal yatırımcılar önceden belirledikleri kurallara göre hareket ederler. Kurumsal yatırımcıların yatırım kuralları borsada alım ya da satım işlemlerinin çerçevesini belirler. Bu kapsamda belli endeks hisselerine yatırım yapmak zorunda olan kurumsal yatırımcılar, hisselerin ilgili endeksten çıkması ya da girmesine bağlı olarak hissede işlem yaparlar.

Örneğin BIST 30 Endeksi’ne yatırım yapan bir fon, içtüzüğü gereği endeksten çıkan hisseyi satarken BIST 30 Endeksi’ne dahil olan hisseyi alacaktır.

Öte yandan bireysel yatırımcıların kurallarına bağlılığının daha gevşek olduğunu söylemekle birlikte özellikle de profesyonel yaklaşımda bulunanların belli endeks hisselerine yatırım yaptığını ve bu noktada ilkeli davrandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kapsamda endekslerdeki değişikliğe bağlı olarak hisselerde alım ya da satım gündeme gelebilmektedir.

Borsaya yönelim sürer

Borsa endeksi 8.039 seviyesinde. Merkez Bankası’nın politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30’a yükseltmesinin ardından hisse senetlerinde yaşanan kâr satışlarının alımlara döndüğü görüldü. Yıllık enflasyon yüzde 58,94 seviyesinde bulunuyor. Negatif faiz ortamının korunması nedeniyle borsa, fonlar, altın ve döviz yatırımcılar için alternatif bir seçenek olma özelliğini koruyor.

Halka arzla gelen 2 hissede satış yok

Halka arzlar yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eylül ayında gerçekleşen rekor katılımın olduğu halka arzlar yatırımcısına yüzde 50 ile yüzde 135 arasında getiri sağladı. 7 Eylül’de borsaya gelen ebebek Mağazacılık 46,50 TL’den 71,45 TL’ye yükseldi ve yüzde 53,7 değer kazandı. Tarkim Bitki Koruma 107,50 TL’den halka arz oldu. 12-22 Eylül arasında 253,20 TL’ye yükseldi. En fazla 2 lot alan yatırımcılar anlaşılan o ki hissede satış yapmaya pek istekli olmadı. 14 Eylül’de işlem görmeye başlayan Gıpta Ofis Kırtasiye 20,90 TL’den 33,24’e yükselirken yüzde 59 değer kazandı. Reeder Teknoloji ise yüzde 21 değer kazandı.