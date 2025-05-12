Yeni enerjili araç payı yüzde 23 oldu

Türkiye, özellikle tam elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibritlerden oluşan “yeni enerjili araç” (NEV) konusunda Avrupa seviyesinin de üzerinde bir performans sergilerken, bu sınıftaki araçların pazar payının yüzde 25’e yaklaştığı belirtiliyor.BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ülkemizdeki pazar artışının arkasındaki önemli etkenlerden birinin de elektrikli araçlara olan yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Elektrikli araçlara geçiş son derece hızlı ilerliyor. Şarj edilebilir hibrit modellere de ilgi giderek artıyor” dedi. Geçtiğimiz yıl elektrikli araçların satışlarının, binek otomobil pazarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu kaydeden Ergun, şöyle devam etti: “Avrupa’ya baktığınızda elektrikli araçların payı yüzde 15 civarında. Nisan itibariyle, Türkiye’de de bu oran yüzde 15’i geçti. Şarj edilebilir hibritlere baktığımızdaysa yüzde 7,5’in üzerine çıktı. Artık dünyada şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları da kapsayan ‘yeni enerjili araç’ segmenti var. Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. Dünya genelinde yeni enerjili araç trendi büyüyor. Türkiye’de de bu segmentin payı yüzde 23’lere yükseldi. Yani her dört araçtan biri neredeyse yeni enerjili araç olarak satılıyor.” Ergun, rakip markaların da bu pazara girmesiyle birlikte şarj edilebilir hibritlerin pazardaki ağırlığının artacağını, yıl sonunda PHEV pazarının yüzde 9-10 seviyelerine çıkabileceğini öngördüklerini söyledi.Türkiye’de şarj edilebilir hibritleri (plug-in hibrit-PHEV) erişilebilir kılan markanın BYD olduğunu kaydeden Ergun, “2023’te yaklaşık 2 bin 500 adet olan şarj edilebilir hibrit araç satışları, 2024’te SEAL U DM-i modelinin etkisiyle 9 bin 921 adede ulaştığını anlattı. 2025’in ilk 4 ayında ise PHEV pazarının, 15 bin 850 adetlik satışla 2024’ün aynı dönemine yüzde 50’den fazla büyüdüğüne dikkat çeken Ergun, “SEAL U DM-i, hem Nisan’da (3.687 adet) hem de yıl genelinde (8 bin 794 adet) en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli oldu. Ayrıca BYD, 2025’in ilk 4 ayında toplam 13 bin 608 adetlik satışla, yeni enerjili araç pazarının da lideri” diye konuştu.Elektrikli mobilitede Türkiye’nin dönüşümüne katkı sunmaya devam ettiklerini kaydeden İsmail Ergun, son olarak bu ay Türkiye’deki yüzde 10’luk vergi dilimine uygun SEAL sedan modelinin 160 kW’lık versiyonunu pazara sunduklarını hatırlatarak, “Yıl sonuna kadar elektrikli sportif SUV modelimiz SEALION 7’yi ve elektrikli B-SUV modelimiz ATTO 2’yi pazara sunmayı planlıyoruz” dedi.Otomotiv endüstrisi, bu yılın ilk 4 ayında 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Nisan dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv, yılın 4 ayında 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Nisan ihracatını gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 14,7 olarak hesaplandı. Otomotivde en fazla ihracat 2 milyar dolarla Almanya’ya yapılırken, bu ülkeyi 1,5 milyar dolarla Fransa, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 89 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 23 milyon dolarla İtalya takip etti.İlk kez 2022 yılında tanıtılan ve kısa zamanda ülkemizde de popüler hale gelen Toyota Corolla Cross Hybrid makyajlandı. Güncellenen tasarımıyla dikkat çeken makyajlı Corolla Cross Hybrid, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak. Yenilenen ön bölümde dikkat çeken petekli ön panjur, daha şık görünüm sunmanın yanı sıra motora giden hava akışını da artırıyor. Yeni Adaptif Uzun Hüzmeli Far teknolojisi, tüm yüzeyi eşit şekilde aydınlatarak optimum görüş sağlıyor. Yeni arka stop lambası grubu da yenilenen Corolla Cross logosuyla birlikte dikkat çekici. Aracın iç mekanında 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi yer alıyor. Araçtaki 1.8 Lt 140 HP güç üreten hibrit motor ise değişmemiş.Stellantis Grubu’nun lüks markalarından “DS Automobiles”, yeni “N°8” modelinin Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın emrine verilecek “PRESIDENTIAL” versiyonunu tanıttı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Mayıs Fransa Zafer Günü törenine bu özel araçla katıldı, ülkede yüzde 100 elektrikli resmî makam aracına sahip ilk cumhurbaşkanı olma unvanını kazandı. ACC bataryası ve 750 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken tam elektrikli PRESIDENTIAL DS N°8, Cumhurbaşkanı’na özel bir sunumla tanıtılmış. Macron, daha önce de DS7’nin yine bu makama özen üretilen versiyonlarını kullanıyordu.