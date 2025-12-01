Yerlilerin payı yüzde 90’ı aşacak

Renault’nun Bursa’da üretilen yeni nesil Clio’su, satışa sunulmak için şubat ayını bekliyor. MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, yeni Clio ve Boreal’le satışlarda yerli payının 2026’da yüzde 90’ı aşacağını söyledi.Oyak Renault tesislerinde üretilen ve Türkiye’nin olduğu kadar Avrupa’nın da en çok satan modelleri arasında yer alan “Clio”, 6. nesliyle birlikte şubat ayında Türk pazarında satışa sunulacak. Mevcut “Clio 5” ile aynı anda satılacak yeni “Clio”, markanın yeni SUV modeli “Boreal”in de devreye girişiyle birlikte markanın 2026’da Türkiye’deki satışlarında yerli payını yüzde 90’ın üzerine çıkaracak.MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Clio’nun, Türkiye’de en çok sattıkları iki modelden biri olduğunu, bunun, yeni nesil Clio’nun gelişiyle de devam edeceğini belirtti. 6. nesil Clio’nun Şubat ayından itibaren Türkiye’de satışa başlanacağını kaydeden Tatoğlu, uzun bir süre Clio 5’in satışlarının da devam edeceğini, hatta Clio satışlarının önemli bölümünün de 5. nesilden gelmesini beklediklerini söyledi.Satışlarındaki yerlilik payının yüzde 80’lerin üzerinde olduğunu hatırlatan MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, 2026’da yeni Clio ve Bursa’da üretilecek yeni SUV model “Boreal”in de devreye girmesiyle birlikte bu oranın yüzde 92 civarına yükselmesini beklediklerini kaydetti. Bununla birlikte Oyak Renault’nun, “400 milyon Euro yatırımla 4 yeni model üretme” planı çerçevesinde son yeniliğinin de 2027’de devreye girmesi beklenirken, bu aracın ne olacağı henüz açıklanmadı. Ancak 2027 sonunda Megane Sedan’ın üretiminin biteceği biliniyor.Tatoğlu, yeni nesil Clio satışlarının ne kadar olacağı konusunda henüz tam bir sayı vermenin mümkün olmadığını ifade ederken, bunu pazarın belirleyeceğini, şayet finansmana erişim ve diğer etkenlerde bir değişim olmazsa, 2026’ya ilişkin planlamalarında şimdilik 1 milyon 200 bin adetlik bir satış öngördüklerini söyledi.Türkiye’de 2026 Şubat ayında pazara sunulacak 6. nesil Renault Clio, ilk etapta 3 silindir 1.2 lt 115 beygirlik motorla satılacak. Yılın ikinci yarısında ise tamamen 1.8 lt benzinli motora sahip 160 beygirlik tam hibritle gelecek. Ayrıca fabrika çıkışlı LPG seçeneği de, 1.2 lt motor ve 120 beygir güce sahip olacak.Yeni Clio’nun iç mekânı, mevcut neslinden hayli farklı bir hava kazanmış. İki adet 10,1 inçlik ekran kombinasyonu, Austral ile Rafale’den esinlenen kompakt direksiyon simidiyle üst segment havası taşıyor. Çift 10 inç ekran, Google Maps navigasyon, Google Play uygulamaları ve Google Asistan ile kapsamlı bir dijital deneyim sağlıyor. Artırılmış aks mesafesi ve daha geniş kabin yapısı arka yolculara daha fazla alan sunuyor.Google’ın yeni yapay zekâ asistanı Gemini, ileride OpenR Link’e sahip tüm Renault modellerine kablosuz güncellemeyle gelecekDoğal sohbet, çoklu dil geçişi ve kesintisiz konuşma algılama özellikleriyle gelişmiş bir deneyim sunacak.Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet ise, bugüne kadar Bursa’da 5 milyondan fazla Clio üretildiğini, Türkiye’de de 600 bin adet sattığını hatırlatırken, yeni neslinin geliştirilmesinde Oyak Renault Ar-Ge’sinin önemli rol üstlendiğini vurguladı. Renault Türkiye’nin, şirketin önemli Ar-Ge merkezlerinden biri haline geldiğini anlatan Jaillet, bu modelde, özellikle de mühendislik bazında çok büyük katkı sağladıklarını belirtti. Jaillet, fabrikanın 4 yeni modelin üretiminin yanı sıra hibritler gibi yeni nesil motorların yerlileştirilmesini de gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi. Jaillet, fabrikanın 390 bin adet olan kapasitesinin, 4 modelin üretimine yeteceğini de kaydetti.Alman otomobil üreticisi Opel, kısa bir süre önce yollara çıkan Frontera’da sunduğu seçenekleri artırıyor. Bu kapsamda, Frontera Elektrik’e daha fazla menzil sunan yeni bir versiyon eklendi. GS donanım seviyesiyle 1 milyon 751 bin liradan satışa sunulan Frontera Elektrik “Uzun Menzil” modeli, yeni 54 kWsa batarya ile şarj molaları arasında 408 kilometreye kadar yol kat edebiliyor (WLTP).BYD’nin elektrikli kompakt şehirli SUV modeli olan “ATTO 2”, 1.529.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Aralık ayında satışa çıkıyor. Önde konumlu 177 PS gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile WLTP ölçümlerine göre 312 km karma menzil sunabiliyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 km’ye kadar yükseliyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e ise yalnızca 28 dakikada şarj edilebiliyor.