10 temettü hissesi doları, altını yendi

Piyasalar açısından oldukça volatil bir süreçten geçiyoruz. Böyle zamanlarda sığınılacak liman arayışı güçlenir. Zira dalgalanmalar serttir. Korunmanın yolu ise güvenli bir alanda bulunmayı gerektirmektedir. Peki güvenli alan nedir?Sabit getirili enstrümanlarda pozisyon alanlar güvenli liman olarak dolar ve altına sığındı. Borsada ise temettü verilerine duyarlı BIST Temettü 25 Endeksi hisselerine sığındı yatırımcılar. Bu endeks Borsa İstanbul tarafından belirlenen ve periyodik olarak güncellenen yüksek temettü veren 25 şirketten oluşuyor.Temettü 25’te 10 hisse dolar bazında kazandırırken 15 hisse dolar bazında değer kaybetti. Kazandıran temettü hisseleri şunlar: Tofaş Oto. Fabrika, Kordsa Teknik Tekstil, Aksa Akrilik Kimya, Enka İnşaat, Ford Otosan, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, Vestel Beyaz Eşya, Coca Cola İçecek ve Yeni Gimat GMYO.Otomotiv, demir çelik, beyaz eşya öne çıkan sektörler oldu. Kaybettiren temettü hisseleri içerisinde güçlü temettü hisseleri de var.Temettü yatırımcıları yaşanan dalgalı dönemin geçici olduğunu düşünmekte. İlerleyen süreçte kar eden firmaların dolar karşısında kayıplarını kapatacağını beklemekte. Bu nedenle de hisselerdeki kayıpları fazla önemsemiyor. Hatta yeni alım yapabildikleri için mutlu olanlar da var.1- Hisse senedi yatırımcısı için her dönemde fırsat vardır.2- Değere odaklanan ve değerinin altında işlem gören momentumu yüksek hisseleri seçen yatırımcılar endeksin getirisinin üzerinde getiri elde eder.3- Bilanço dönemleri kontrol dönemleridir. Büyüme ivmesini koruyan ya da atılım yapan şirketleri görmeyi sağlar.4- Yükselen trendleri yakalayanlar için bir iki çeyreklik düşüşler geçicidir. Ana trend yukarı oldukça yatırımcı güçlü beklentilerini korur.5- Sektörel bazlı hareketlilikler bulaşıcılık etkisi taşır. Aynı sektörde canlanmalar görülür.Gelişmeler faiz düşüşünün devam edeceği yönündeki olasılığı güçlendiriyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “Cari denge ile fiyat istikrarını sağlama politikamız değerlendirilmeli” söyleminin yanı sıra, “Cari dengeyi sağladığımızda kalıcı fiyat istikrarını da yakalayabileceğiz” açıklaması para politikasındaki yeni bakışı gösteriyor. Bu nedenle ihracat yapan şirketler daha fazla ön planda olacaktır.Yatırım araçları arasında ekim ayı getirilerinde gram altın öne çıktı. Kurdaki değer artışı ile birlikte para gram altına yöneldi. Altın, ons altının da hareketlenmesi halinde potansiyel olarak dolar kuruna göre daha fazla yükseliş marjı taşıyor.Faizlerin düşmesi ile birlikte borsanın öneminin arttığını görebiliriz. Banka hisseleri 3-4 f/k oranıyla işlem görürken güçlü sanayi hisseleri 5-6 fiyat/kazanç ile işlem görüyor. Şirket hisselerindeki yabancı satışlarının durulması güçlenmeyi getirecektir.1- Yatırımcı birikimlerini maksimum gelir elde edebileceği alternatiflerde değerlendirmeli.2- Sabit getirili enstrümanlar içerisinden döviz ve döviz bazlı enstrümanlarda hareket marjları aynı ivmeyle olmasa da yükseliş trendi korunuyor. Döviz kurlarındaki hareketi faiz indirimlerinin seyri belirleyecek. TCMB daha küçük adımlarla da olsa faiz indirimlerini sürdürebilir.3- Alternatif olarak tematik yabancı yatırım fonları da değerlendirilebilir.