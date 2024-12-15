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2024 yılında fonlar enflasyonu yendi

Zeynep Aktaş
15.12.2024 10:17
Yatırım fonları, 2024 yılı boyunca enflasyonun üzerinde performans göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Yılbaşından bu yana yüzde 42 ile yüzde 58 arasında getiri sağlayan farklı fon kategorileri, yatırımcılara kazanç sağladı.

Yıl tamamlanırken yatırımcılar genel bir değerlendirme yapıyor. Borsa 10.125 seviyesinde bulunuyor. Bir haftada yüzde 0,44 ve yılbaşından bu yana yüzde 35,55 oranında yükseldi. Dolar kuru 35 sınırına dayandı ve 34,95 seviyesinde. Yılbaşından bu yana sadece yüzde 18 yükseldi. Cumhuriyet altını ise 20.227 TL. Yılbaşından bu yana yüzde 49,27 yükseldi. Bu dönemde enflasyon yüzde 42,91 arttı. Peki, ya fonlar? Yatırım fonları ortalama olarak enflasyon üzeri getiri sağladı.
 
2024 yılının en dikkat çeken yatırım fonları arasında kıymetli maden fonları ve borsa yatırım fonları oldu. Kıymetli maden fonları yüzde 57,85, borsa yatırım fonları ise yüzde 58,97 ile yılın en yüksek getirilerini sağladı. Para piyasası fonları da yüzde 56,64 ile yatırımcıların tercihlerinde önemli bir yere sahip oldu. Bu fonlar, piyasa oynaklığına rağmen enflasyona karşı koruma sağladı.



Yüksek kazanç
 
Yatırım fonları, 2024 yılında diğer yatırım araçlarına kıyasla daha yüksek kazanç oranları sundu. Serbest piyasada yılbaşından bu yana Cumhuriyet altını yüzde 49,27’lik performans sergilerken, BIST 100 Endeksi yüzde 35,55 yükseldi. Dolar yüzde 18,57 ve euro da yüzde 12,13 yükseliş ile gerilerde kaldı. Hisse senedi fonları ise son bir ayda yüzde 8,07’lik getiriyle dikkat çeken bir yükseliş kaydetti.



Güvenli liman oldu
 
Zorlu geçen 2024 yılında yatırımcılar, likit enstrümanlara ve para piyasası fonlarına yönelerek risklerini minimize etmeye çalıştı. TCMB’nin sık sık vurguladığı enflasyonla mücadele, yatırımcıların kararını şekillendiren önemli bir faktör oldu. Katılım fonları yüzde 53,69, karma ve değişken fonlar da yüzde 43,87’lik çıkışla yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy avantajı sağladı. Fonların performansı, bu yıl yatırım dünyasında öne çıkan gelişme oldu.



Fed toplantısı izlenecek
 
17-18 Aralık tarihlerinde Fed toplantısından çıkacak mesajlar, borsanın yönü üzerinde etkili olacak. Faiz indirimi veya güvercin tonlu açıklamalar, küresel piyasalarda yatırımcıların kabul edecekleri risk düzeyini artırabilecektir. Böylesi bir durum Borsa İstanbul için de olumlu bir katalizör görevi görecektir. Ayrıca, yılın son kapanışlarına yönelik hareketler de borsaya yönelik ilgiyi artırabilecek gelişmeler olacak.
 
Türkiye’de yoğun veri haftası
 
16-20 Aralık haftasında açıklanacak Tarım ÜFE, konut fiyat endeksi, bütçe dengesi ve kısa vadeli dış borç verileri, ekonominin genel görünümüne ışık tutacak. Tüketici güven endeksi, konut satış istatistikleri ve TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi, iç piyasalardaki beklentileri şekillendirecek. Haftanın sonunda yurt dışı ÜFE ve borç stoku verileri, mali tabloya yönelik önemli bilgiler sunacak.
 
Küresel piyasalarda gözler faizde
 
Küresel piyasalarda, ABD faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları öne çıkıyor. Çin’de sanayi üretimi ve kredi faiz oranı kararları, büyüme görünümüne dair ipuçları verecek. Avrupa’da PMI ve TÜFE verileri ile İngiltere’nin faiz kararı dikkat çekecek. Ayrıca, Japonya ve Rusya faiz kararları ile ABD çekirdek PCE ve büyüme verileri, piyasaların yönünü belirleyecek.



Hangi fon ne zaman alınmalı?
 
* Doğru fonu seçmek kadar, doğru zamanda alım yapmak da yatırımın getirisinde etkili olur.
 
* Sabit getiri arayanlar için, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde para piyasası fonları, faizlerin düşüş trendine girdiği dönemlerde ise borçlanma araçları fonları iyi bir tercih olabilir.
 
* Ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon baskısının arttığı zamanlarda ise kıymetli maden fonları ve katılım fonları ön plana çıkar. Altın ve diğer değerli metaller, yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkarken, bu dönemlerde kıymetli maden fonlarına yönelmek doğru bir strateji olacaktır.
 
* Ekonomik büyümenin ivme kazandığı ve hisse senedi piyasalarının güçlü olduğu dönemlerde hisse senedi fonları, karma ve değişken fonlar ile borsa yatırım fonları gibi daha agresif stratejiler izleyen fonlar tercih edilebilir. Bu fonlar, büyümeden fayda sağlamak isteyen yatırımcılar için uygun bir fırsat sunacaktır.
 
* Uzun vadeli hedefler için ise portföy çeşitliliğini artıran fon sepeti fonları, karma fonlar veya sektör bazlı fonlar değerlendirilebilecek diğer bir alternatif olacaktır.



Bir haftada yüzde 3’ün üzerinde yükselen sektörler
 
Bir haftada yüzde 3’ün üzerinde prim yapan endeksler arasında BIST Taş, Toprak Endeksi yüzde 5,15’lik performansıyla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 4,33’lük yükselişle BIST Aracı Kurumlar Endeksi izledi. Metal sektörünü temsil eden BIST Metal Ana yüzde 3,65, BIST İnşaat yüzde 3,52 ve BIST Sigorta yüzde 3,47’lik artış kaydetti.



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