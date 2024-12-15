2024 yılında fonlar enflasyonu yendi

Fed toplantısı izlenecek

17-18 Aralık tarihlerinde Fed toplantısından çıkacak mesajlar, borsanın yönü üzerinde etkili olacak. Faiz indirimi veya güvercin tonlu açıklamalar, küresel piyasalarda yatırımcıların kabul edecekleri risk düzeyini artırabilecektir. Böylesi bir durum Borsa İstanbul için de olumlu bir katalizör görevi görecektir. Ayrıca, yılın son kapanışlarına yönelik hareketler de borsaya yönelik ilgiyi artırabilecek gelişmeler olacak.

Türkiye’de yoğun veri haftası

16-20 Aralık haftasında açıklanacak Tarım ÜFE, konut fiyat endeksi, bütçe dengesi ve kısa vadeli dış borç verileri, ekonominin genel görünümüne ışık tutacak. Tüketici güven endeksi, konut satış istatistikleri ve TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi, iç piyasalardaki beklentileri şekillendirecek. Haftanın sonunda yurt dışı ÜFE ve borç stoku verileri, mali tabloya yönelik önemli bilgiler sunacak.

Küresel piyasalarda gözler faizde

Hangi fon ne zaman alınmalı?

* Doğru fonu seçmek kadar, doğru zamanda alım yapmak da yatırımın getirisinde etkili olur.

* Sabit getiri arayanlar için, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde para piyasası fonları, faizlerin düşüş trendine girdiği dönemlerde ise borçlanma araçları fonları iyi bir tercih olabilir.

* Ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon baskısının arttığı zamanlarda ise kıymetli maden fonları ve katılım fonları ön plana çıkar. Altın ve diğer değerli metaller, yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkarken, bu dönemlerde kıymetli maden fonlarına yönelmek doğru bir strateji olacaktır.

* Ekonomik büyümenin ivme kazandığı ve hisse senedi piyasalarının güçlü olduğu dönemlerde hisse senedi fonları, karma ve değişken fonlar ile borsa yatırım fonları gibi daha agresif stratejiler izleyen fonlar tercih edilebilir. Bu fonlar, büyümeden fayda sağlamak isteyen yatırımcılar için uygun bir fırsat sunacaktır.









Bir haftada yüzde 3’ün üzerinde yükselen sektörler Bir haftada yüzde 3’ün üzerinde prim yapan endeksler arasında BIST Taş, Toprak Endeksi yüzde 5,15’lik performansıyla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 4,33’lük yükselişle BIST Aracı Kurumlar Endeksi izledi. Metal sektörünü temsil eden BIST Metal Ana yüzde 3,65, BIST İnşaat yüzde 3,52 ve BIST Sigorta yüzde 3,47’lik artış kaydetti. * Uzun vadeli hedefler için ise portföy çeşitliliğini artıran fon sepeti fonları, karma fonlar veya sektör bazlı fonlar değerlendirilebilecek diğer bir alternatif olacaktır.

Küresel piyasalarda, ABD faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları öne çıkıyor. Çin’de sanayi üretimi ve kredi faiz oranı kararları, büyüme görünümüne dair ipuçları verecek. Avrupa’da PMI ve TÜFE verileri ile İngiltere’nin faiz kararı dikkat çekecek. Ayrıca, Japonya ve Rusya faiz kararları ile ABD çekirdek PCE ve büyüme verileri, piyasaların yönünü belirleyecek.