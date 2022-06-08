3600 ek gösterge hakkında her şey

Kamuda 5.3 milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge çözüme kavuştu. İşte maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin tespit edilmesinde kullanılan 3600 ek göstergedeki düzenleme neler getiriyor, inceleyelim...3600 ek gösterge konusunda bugüne kadar çok yorum yapıldı, yazıldı, çizildi... Bugün itibariyle konu çözüme kavuşmuş görünüyor.Peki nedir bu 3600 ek gösterge ve kimleri ilgilendiriyor? Ek gösterge en basit açıklamasıyla, kamuda memur statüsünde bulunanların maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin tespit edilmesinde kullanılan bir hesaplama sistemi. Ek gösterge memurların unvan, hizmet yılı ve hizmet derecelerine göre farklılaşıyor. Ek gösterge rakamı arttıkça memurların kazanımları da artıyor. Kamu çalışanları için, kadro unvanı, kadro derecesi, hizmet sınıfı gibi göstergeler memurun ek göstergesini belirliyor. Ek gösterge ise sonuç olarak, halen çalışanların aylığını minimum düzeyde etkilemekle beraber, asıl olarak emekli aylıklarının ve emekli ikramiyesinin belirlenmesinde asıl gösterge oluyor.Memurların ek gösterge talepleri bir üst ek gösterge rakamına ulaşmaktı. Bu talep özellikle ek göstergesi 3000 olanlar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Memur Konfederasyonları da bu yönde istekleri geliştirince, konu bir anda hükümetin gündemine gelmiş oldu.Ağustos 2021’deki toplu sözleşme görüşmelerinde ek göstergenin 3600’e çıkarılması pazarlık maddelerinden birisi haline geldi. İmzalanan sözleşmeye, 3600 ek gösterge konusunun, 2022’de çözüleceği maddesi eklendi. 2022’nin ilk aylarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı. Memurları temsilen en fazla üyeye sahip Memur - Sen ortak toplantılarla bu çalışmalara destek verdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ek gösterge konusunda çalışmayı hızla bitireceklerini taraflara bu dönemde açıkladı.Çalışmalar sonucunda 2 - 3 alternatifli taslaklar hazırlandı. Üzerinde durulan en önemli konu sadece belli meslek gruplarının değil tüm memurların bu düzenlemeden yararlanması yönünde oldu. İlk çalışmalar sadece öğretmen, din görevlisi, hemşireler, polisler açısından ek göstergenin artması şeklindeyken, bu sınırlı düzenlemenin kamuda kadrolar ve unvanlar arasında hassas dengeleri bozacağı endişesi ortaya çıktı. Hiyerarşik yapıyı bozmadan en doğru düzenlemenin tüm memurlara hatta yardımcı hizmetler grubuna da 600 ek gösterge rakamının verilmesi yönünde oldu.Yeni düzenlemeden çalışan ve emekli olan 5.3 milyon kişi yararlanacak. Düzenleme konusunda çok yaygın olan yanlış anlayış çalışan memurların aylıklarının artacağı yönünde. Ancak bu çok doğru değil. Hatta bazı kadro gruplarında cüzi miktarda maaş düşüşü bile olabilir. Yeni düzenlemenin faydası emekli aylıklarında ve emekli ikramiyesinde olacak.Halen çalışanlar emekli olduklarında, mevcut memur emeklileri de almakta oldukları emekli aylıklarında önemli bir artış elde edecekler. Düzenlemeyle memurların emekli aylıklarında 1234 TL ile 1391 TL arası artışlar yaşanacak. Bu da yaklaşık yüzde 25 artışa denk gelmekte. Bir önemli artış da emekli olduktan sonra alınan emekli ikramiyesinde olacak. Yeni düzenlemeyle ek göstergesi 3600’e çıkarılan 30 yıllık hizmeti olan bir memurun ikramiyesinde 44500 TL ile 50150 TL arasında değişen artış meydana gelecek.Düzenlemede bir takım istisnai durumlara da yer verildi. Örneğin genel müdür yardımcılarının 3600 olan ek göstergeleri 4400’e, şube müdürü ve ilçe müdürü düzeyindeki memurların ek göstergeleri de 2200’den 3000’e yükseltildi. Ek gösterge artışı Ocak 2023’te devreye girecek.