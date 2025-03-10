AB otomotive nefes aldıracak

Ardı ardına darbeler yiyen Avrupa otomotiv endüstrisi için yeni bir plan hazırlandı. Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı eylem planı, batarya üretiminden otonom araçlara kadar pek çok unsuru içeriyor ve rekabetçilik adına ciddi destekler getiriyor.Avrupa’da satılan Çinli markaların oluşturduğu rekabet ve Çin pazarında satışların düşmesinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın getirmeye çalıştığı ek vergilerle ciddi baskı altında olan Avrupalı üreticiler, uzun süredir huzursuzluk yaşıyordu. Zira Avrupa’da da bu yıl yürürlüğe girmesi planlanan çok sıkı emisyon gereklilikleri, onlara milyarlarca Euro’luk cezalar anlamına geliyordu.Tüm bunların farkında olan ve üreticilerden gelen eleştirilere kulak veren Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz hafta içinde Avrupalı üreticilere nefes aldırmayı amaçlayan bir “eylem planı” açıkladı. “Demoklesin kılıcı” gibi Avrupalı üreticilerin başında sallanan 2025 yılı emisyon kurallarının yürürlüğe konulmasını 3 yıl erteleyen Avrupa Komisyonu, ayrıca Avrupalı üreticilerin Çin ve ABD’li rakiplerine karşı rekabette elini güçlendirecek önlemler aldı. Avrupa Komisyonu, Avrupa otomobil endüstrisini canlandırmaya yönelik yeni eylem planında, elektrikli araç bataryası üretimininin yanı sıra Avrupalı üreticilerin yazılım ve otonom sürüş gibi kilit stratejik teknolojilere erişimini destekleyecek, ilgili düzenlemeleri hafifletecek.Komisyon, sorunlara çözüm bulmak amacıyla akü hammaddeleri için güvenli ve rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturmak üzere 1.8 milyar euro’luk fon oluşturduğunu açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Özellikle batarya üretiminde stratejik bağımlılıklardan kaçınmak için yerli üretimi teşvik edeceğiz” dedi. Yerli otomobil üreticilerinin yapay zeka destekli otonom araç üretiminde “pazar lideri” olmalarını isterken, bunu desteklemek üzere 2025-2027 döneminde 1 milyar euro’luk finansman sözü veriliyor. Elektrikli araç alımının özendirilmesi amacıyla, daha fazla şarj noktası oluşturulması için 570 milyon euro daha finansman sağlanacak.ABD, Avrupa’yı kıtanın otomobil endüstrisi için yaklaşan bir tehdit olan yüzde 25’lik bir gümrük vergisiyle tehdit ederken, küresel sahnede Çin’den gelen rekabet de Avrupalı otomobil üreticilerinin kazançlarını baskılıyordu. Avrupa Komisyonu, üreticiler için gidişatı değiştirmeye yardımcı olmak üzere, bir dizi araca başvurarak “eşit bir oyun alanı sağlama” sözü verdi. Bunlar arasında sübvansiyon karşıtı tedbirlerin yanı sıra serbest ticaret anlaşmaları da yer alıyor.Avrupa Birliği, yabancı rakipler için “eşit rekabet ortamı” sağlamak için, Çin’de üretilen elektrikli araçların fiyatlarını izlemeyi sürdürecek. Hatta Çin’den Avrupa’ya ithal edilen Çinli araçlara ait “demonte kitlerin” montajı da dahil olmak üzere olası suistimalleri de araştıracak.Türkiye ve Macaristan’daki fabrikalarında hazırlıklarını sürdüren BYD, Avrupa’da üçüncü bir fabrika istiyor. Her ne kadar iki fabrikada üretim başlamasa da, bu tesislerin toplam kapasitesinin, şirketin Avrupa için koyduğu hedeflere ulaşmak için yeterli olmayabileceğini belirten BYD Avrupa Başkan Yardımcısı Stella Li, bunun için önümüzdeki 1.5-2 yıl içinde karar vereceklerini belirtti, ancak nerede olabileceğine ilişkin bilgi vermedi.Volvo’nun uzun süredir beklenen tam elektrikli büyük boyutlu modeli ES90, sonunda tanıtıldı. Bu, EX90, EM90, EX40, EC40 ve EX30’dan sonra 6’ıncı tam elektrikli Volvo. Sedan ile fastback karışımı bir arka tasarıma sahip olan araç, önde, EX90’ı çağrıştıran bir karakter sergiliyor. Çin pazarının zevklerinin ön planda tutulduğu gözlenen ES90, iç mekanında kullanılan 14.5 inçlik dikey multimedya ekranıyla da bunu kanıtlıyor. Zira Çin’de üretilecek...Üç motor seçeneği olacak araçta, giriş seviyesi tek motorlu. Arkada bulunan motor 333 BG güce sahip ve 92 kWsa’lik CATL batarya ile maksimum 650 km menzil sunabilecek. “Çift-Motor AWD” versiyon ise toplam 442 BG (önde 177, arkada 272 BG) güç üretebilen iki elektromotora sahip. 106 kWsa’lik CATL bataryası var. Hızlı şarjla 10 dakikada 300 km menzil kazanabilirken, WLTP’ye göre tek bir şarjla menzili 700 km. “Twin Motor Performance” versiyonu ise iki motordan gelen toplamda 670 BG güce ve 870 Nm torka sahip.Toyota, çoklu mobilite stratejisiyle yeni tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye devam ediyor. İlk kez Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen Uluslararası Hidrojen ve Yakıt Hücresi Fuarı’nda tanıtılan yeni 3’üncü nesil hidrojen yakıt hücresi sistemi, öncekine göre her daha da geliştirilerek, yakıt verimliliği ve maliyetlerde önemli düşüşler sağladı. Aynı zamanda performans alanında da geliştirmelere imza atıldı. Bu teknoloji, binek araçlara ek olarak ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. 2026 ve sonrası için Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin’deki pazarlarda tanıtılması planlanıyor.