Altın hızlı koştu fonlar sıkı takipte

Yatırımcı kazanç peşinde

Kıymetli maden fonları

Kıymetli maden fonları, yüzde 3.7 ile haftanın en yüksek getirisine sahip olurken, net büyüme 1.4 milyar TL olarak kaydedildi. Katılım fonları da yüzde 2 getiriyle yatırımcısına kazandıran diğer bir kategori oldu. Buna karşın, hisse senedi fonlarından 1.9 milyar TL net çıkış yaşarken, borçlanma araçları fonlarından 21 milyar TL çıkış dikkat çekti. Bu durum, yatırımcıların risk algısındaki değişimi yansıtıyor.

Serbest fonlar, 2.4 trilyon TL büyüklüğüyle en büyük kategori olmaya devam ediyor. Son bir haftada 133 milyar TL giriş gözlendi. Ancak, para piyasası fonlarından 90 milyar TL çıkış yaşanması, yatırımcıların nakit pozisyonlarını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte faiz politikaları ve piyasa oynaklığı fonların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Altın fonları gözde









Borsa sakin seyrediyor







Kazandıran hisseler Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana en yüksek kazancı sağlayan hisse Margün Enerji olurken, yüzde 29.6’lık getiriyle listenin başında yer aldı. Halk Bankası ve Türk Telekom, sırasıyla yüzde 15.8 ve yüzde 15.3’lük yükselişle öne çıkan diğer hisseler oldu. Çimento, enerji ve havacılık sektörlerindeki hisseler de güçlü performans sergileyerek yatırımcıların ilgisini çekti. Borsa yönünü ararken, fonların hisse oranlarında belirgin bir düşüş gözleniyor. BIST 100 Endeksi, 23 Temmuz 2024’te 11.089 puana ulaştıktan sonra gerileyerek 14 Şubat 2025 itibarıyla 9.877 seviyesinde dengelendi. Emeklilik fonlarının hisse oranı yüzde 29,19’dan yüzde 24.5’e, yatırım fonlarının hisse oranı ise yüzde 16.5’ten yüzde 8.7’ye düştü. Fon yöneticileri, küresel belirsizlikler ve faiz politikalarındaki değişimler nedeniyle daha temkinli hareket ediyor. Yatırımcılar riskten kaçınarak portföylerini güvenli limanlara yönlendiriyor. Yabancı yatırımcının payı 2024’te yüzde 39.7’ye kadar yükselse de 14 Şubat 2025’te yüzde 37’ye geriledi. Önümüzdeki süreçte piyasalardaki gelişmeler yatırımcı davranışlarını şekillendirecek. Altın fonlarında yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi Neo Portföy Altın Fonu sağladı ve yüzde 15’lik artışla listenin ilk sırasında yer aldı. HSBC Portföy Altın Fonu yüzde 14 getiriyle ikinci sırada yer alırken, Rota Portföy Altın Fonu yüzde 13.2 ile en çok kazandıran üçüncü fon oldu. Genel olarak, altın fonları yılbaşından itibaren güçlü bir performans sergileyerek yatırımcılarına cazip getiriler sağladı.

Yatırım fonları piyasasında geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlenirken, bazı fon kategorileri yatırımcılarını sevindirdi. Özellikle kıymetli maden ve katılım fonları, hem para girişi gördü hem de yatırımcısına kazanç sağladı. Buna karşılık, hisse senedi ve borçlanma araçları fonlarından çıkışlar devam etti. Piyasadaki belirsizlikler ve faiz politikalarına ilişkin beklentiler, yatırımcı tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 5.1 trilyon TL seviyesinde bulunurken, son bir haftada 175 milyar TL girişe karşılık 181 milyar TL çıkış yaşandı. Neticede 5 milyar TL’lik küçülme yaşandı. Kısa vadeli yatırımcı hareketleri ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle bazı fon kategorilerinde belirgin kayıplar gözlendi.