ALTIN YILLAR

Yılbaşından bu yana enflasyon üzeri getiri sağlayan enstrümanlara baktığımızda Cumhuriyet altınının yılbaşından bu yana yüzde 54,28’lik getiri oranıyla yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazanç sağladığı gözleniyor. Para Piyasası Fonları da yüzde 46,88 oranındaki yıllık artışla enflasyonu geride bıraktı ve yatırımcılara güven verdi. Emeklilik Fonları, yüzde 40,29 seviyesindeki artışla yıl boyunca yatırımcısına enflasyon karşısında değerini koruma olanağı sundu.
Yatırım fonları da ortalama yüzde 37,96 oranındaki yükselişle getiri arayışındaki yatırımcılar için enflasyonun üzerinde bir kazanç sağladı. Fon sepeti fonları benzer bir performansla yüzde 37,89 oranında artış kaydederken yatırımcılara enflasyona karşı kazanç sağlamasına olanak verdi. Borçlanma araçları fonları yüzde 34,34 oranındaki çıkışla biraz daha geride kaldı. Enflasyona karşı koruma açısından sınıra yakın bir getiri sundu. Enflasyonun üzerindeki yükselişler, özellikle belirsizlik dönemlerinde yatırımcılara güven veren birer yatırım alternatifi olarak öne çıkıyor.
Esnek hisse stratejisi, yatırımcıların piyasa koşullarına ve hisse senedi hareketlerine hızlı şekilde uyum sağlayarak pozisyon alıp çıkmalarını sağlayan bir yatırım stratejisidir. Bu strateji, değişen piyasa dinamiklerine karşı hızlı yanıt verebilme becerisi ve piyasa koşullarına göre esnek pozisyon değişiklikleri ile öne çıkıyor. Esnek hisse stratejisi uygulayan yatırımcılar, genellikle kısa ve orta vadeli kazanç fırsatlarını değerlendirirler. Bu stratejide kullanılan başlıca yaklaşımlar şunlar:
1 - Dinamik pozisyon değişiklikleri ile piyasa koşullarına göre pozisyon almak.
2 - Yüksek hareketliliğe sahip hisseleri seçmek.
3 - Portföyü çeşitlendirerek riski azaltmak.
4 - Uzun ve kısa vadeli yatırımları dengelemek.
5 - Teknoloji ve trendleri takip etmek.
Yatırım ortaklıklarına satış geldi
En fazla düşüş gösteren endeks ise yüzde 3,51 kayıpla BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı oldu. Onun ardından yüzde 1,20 düşüşle BIST Metal Ana ve yüzde 0,94 kayıpla BIST Spor Endeksi geldi.
Citi, ons altında 3 aylık fiyat tahminini 2.800 dolara yükseltti
Citi Araştırma, altın fiyatlarında üç aylık tahminini yükseltirken ABD işgücü piyasasında bozulmanın devam etmesi ihtimalini, Fed’in faiz indirimlerini ve ETF alımlarını gerekçe gösterdi. Bankanın yayınladığı araştırma notunda, altının üç aylık fiyat görünümü ons başına 2.700 dolardan 2.800 dolara yükseltildi ve 6 ile 12 aylık tahmin de 3.000 dolar olarak belirtildi. Banka, gümüş fiyatlarında 6 ila 12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti.
Finansal kiralama şirketleri ilgi gördü
Haftalık bazda en çok kazandıran endeksler arasında BIST Finansal Kiralama Faktoring yüzde 5,99 oranında yükselişle ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 4,63 çıkışla BIST Halka Arz ve yüzde 3,81 ile BIST Madencilik Endeksi takip etti.
KKM’de 11 haftanın en hızlı çıkışı yaşandı
KKM (kur korumalı mevduat) bakiyesi, veriler yayınlanmaya başladığından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Bakiye yüzde 4 düşüşle 58,3 milyar TL azalışla 1,4 trilyon TL’ye geriledi. Böylece KKM’nin büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,87’sine indi.
Morgan Stanley’in ‘Bekleme Oyunu’
Morgan Stanley, Türkiye’nin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin dolar/TL tahminlerini güncellediği “Bekleme Oyunu” isimli raporda, Türkiye’nin dolar/TL ve enflasyon tahminlerini paylaştı. 2024 sonu için daha önce 36 TL seviyesinde öngörülen dolar/TL’nin daha güçlü bir seviyeye ulaşabileceği, 2025 sonu için ise 43 TL seviyesindeki tahminin korunduğu ifade edildi. Ayrıca, 12 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 27, 24 aylık enflasyon beklentisinin ise yüzde 18 olarak sabit kaldığı vurgulandı.