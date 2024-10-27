ALTIN YILLAR

1 - Dinamik pozisyon değişiklikleri ile piyasa koşullarına göre pozisyon almak.

2 - Yüksek hareketliliğe sahip hisseleri seçmek.

3 - Portföyü çeşitlendirerek riski azaltmak.

4 - Uzun ve kısa vadeli yatırımları dengelemek.

5 - Teknoloji ve trendleri takip etmek.

Yatırım ortaklıklarına satış geldi

En fazla düşüş gösteren endeks ise yüzde 3,51 kayıpla BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı oldu. Onun ardından yüzde 1,20 düşüşle BIST Metal Ana ve yüzde 0,94 kayıpla BIST Spor Endeksi geldi.

Citi Araştırma, altın fiyatlarında üç aylık tahminini yükseltirken ABD işgücü piyasasında bozulmanın devam etmesi ihtimalini, Fed’in faiz indirimlerini ve ETF alımlarını gerekçe gösterdi. Bankanın yayınladığı araştırma notunda, altının üç aylık fiyat görünümü ons başına 2.700 dolardan 2.800 dolara yükseltildi ve 6 ile 12 aylık tahmin de 3.000 dolar olarak belirtildi. Banka, gümüş fiyatlarında 6 ila 12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti.

Finansal kiralama şirketleri ilgi gördü

Haftalık bazda en çok kazandıran endeksler arasında BIST Finansal Kiralama Faktoring yüzde 5,99 oranında yükselişle ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 4,63 çıkışla BIST Halka Arz ve yüzde 3,81 ile BIST Madencilik Endeksi takip etti.

KKM’de 11 haftanın en hızlı çıkışı yaşandı

KKM (kur korumalı mevduat) bakiyesi, veriler yayınlanmaya başladığından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Bakiye yüzde 4 düşüşle 58,3 milyar TL azalışla 1,4 trilyon TL’ye geriledi. Böylece KKM’nin büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,87’sine indi.

Morgan Stanley’in ‘Bekleme Oyunu’

Morgan Stanley, Türkiye’nin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin dolar/TL tahminlerini güncellediği “Bekleme Oyunu” isimli raporda, Türkiye’nin dolar/TL ve enflasyon tahminlerini paylaştı. 2024 sonu için daha önce 36 TL seviyesinde öngörülen dolar/TL’nin daha güçlü bir seviyeye ulaşabileceği, 2025 sonu için ise 43 TL seviyesindeki tahminin korunduğu ifade edildi. Ayrıca, 12 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 27, 24 aylık enflasyon beklentisinin ise yüzde 18 olarak sabit kaldığı vurgulandı.