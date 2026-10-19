Aradaki farkı vergi kapatmaz!

Çin yapımı elektrikli araçların Avrupa rakiplerine göre 11 bin dolar daha ucuza üretilmesinin, bu araçlara uygulanan gümrük vergileriyle kapatılamayacağı belirtiliyor.Avrupa Birliği, son dönemde Çin üretimi elektrikli araçların kıtada giderek hızlanan bir ivme yakalamasına karşı önlemler peşinde koşarken, uzmanlar, bu önlemlerin çokt da etkili olduğunu düşünmüyor. Nitekim danışmanlık AlixPartners’a göre, Çinli otomobil üreticileri, elektrikli araçları Avrupalı rakiplerinden 11 bin dolar daha ucuza üretiyor ve bu fark sadece gümrük vergileriyle kapatılamaz.Danışmanlık şirketine göre, Avrupalı otomobil üreticileri, düşen kar marjları, maliyetli platform yatırımları ve Çinli rakipleriyle aradaki farkı kapatmak için yeniden yapılanma konusunda daralan bir fırsat penceresiyle karşı karşıya. Faiz, vergi, amortisman ve yıpranma payı öncesi kar marjları 2021’deki yüzde 13,2’den 2025’te yüzde 6,9’a düşen Avrupalı üreticiler, bu yüzden yeni nesil elektrikli modelleri finanse etmekte zorlanıyor ve fiyat rekabetine katılamıyor.Danışmanlık şirketinin uzmanları, Çinli markaların, sadece birkaç yıl içinde Avrupa’da Batılı üreticilerin pazar payının yüzde 10’unu ele geçirdiğini, bunu yaparken de fiyat, teknoloji ve inovasyon konusunda tüketici beklentilerini temelden değiştirdiğini vurguluyor.Hız ise, bu farkın kilit noktalarından biri. Avrupa’nın köklü otomobil üreticileri yeni modelleri piyasaya sürmek için 60 aya kadar süreye ihtiyaç duyuyor. Ortalama olarak son üç yılda piyasaya sürülen araçlarsa, satışlarının üçte birinden daha azını oluşturuyor. Ancak Çinli rakipler, araçlarını 24 ay içinde geliştirip rahatlıkla piyasaya sürüyor ve bu geliştirdikleri yeni modeller, satışlarının yüzde 76’sını, hatta tamamını oluşturabiliyor.Uzmanlara göre, Avrupalı üreticilerin Çinli rakiplerinin daha hızlı ürün döngüsüne yetişebilmek için geliştirme sürelerini iki yıla çekebilmesi, maliyetleri düşürmesi ve pazara sunma süresini hızlandırmak için yapay zekayı kullanması, yeni nesil araçlara yatırım yapması gerekiyor. Bununla birlikte pil tedariki konusunda Asya bağımlılığından da kurtulmalılar.Öte yandan Çinli otomobil üreticileri, vergilerden sıyrılıp Avrupa pazarına rahat giriş için Avrupa’daki düşük kapasiteli fabrikaları gözüne kestiriyor. AlixPartners’a belirttiğine göre, Avrupa’daki 15 araç montaj fabrikası yüzde 60’ın altında kapasiteyle çalışıyor; bu da yılda yaklaşık 2,5 milyon araç üretmeye yetecek bir kapasite anlamına geliyor. Örneğin VW ve Stellantis, Avrupa’da bazı fabrikaların kapasitelerini Çinli markalarla paylaşabileceğini açıklıyor.Bugüne kadar Mercedes-Benz bünyesinde geliştirilen ve üretilen G-Sınıfı gibi büyük SUV modellerini güçlendirmekle yetinen AMG, 59 yıllık tarihinde ilk kez büyük boy bir SUV modelini tamamen kendi bünyesinde ve sıfırdan geliştirdi.Yeni Mercedes-AMG GT SUV ile, büyük boy bir SUV’nin güçlü duruşuyla spor otomobilin heyecan verici sürüş deneyimini bir araya getirmeyi hedefliyor. Sportif oturma pozisyonu, düşük ağırlık merkezi ve alçak, dinamik siluetiyle dikkat çeken tamamen elektrikli AMG GT SUV, 2 ya da 3 motorlu olarak alınabiliyor. En üst versiyonu, 1.169 bg güce ulaşabiliyor. Bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,5 saniyede ulaşıyor.800 volt teknolojili araç, 106 kWsa ve 128 kWsa batarya seçeneklerine sahip.Kia’nın globalde en çok satan ikinci modeli olan ancak Avrupa’da daha önce hiç satılmayan “Seltos”, ikinci nesliyle Avrupa’dan sonra Türkiye’de de satışa sunuldu. Üç farklı donanım paketiyle getirilen Seltos, markanın son dönemdeki modelleriyle benzer modern tasarımı, gelişmiş teknolojik donanımları, fonksiyonel iç mekânı, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle iddialı. İçeride, sürücü ve yolcuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ön konsolda 12,3 inç Supervision gösterge ekranı, 12,3 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi ve 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi yer alıyor. Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağıyla, 483 litrelik bagaj hacmi sunan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu kapasite 1.458 litreye kadar çıkıyor. Kia Seltos, 1.6 lt TGDI turbo benzinli motorla geldi. 180 PS güç ve 265 Nm tork üreten motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile eşleştiriliyor.Ford Türkiye, binek ve ticari elektrikli araç kullanıcıları için şarj ve otopark gibi hizmetlerde avantajlar sunan yeni platformu Ford EV Club’ı kullanıma sundu. Binek ve ticari elektrikli araç kullanıcılarına özel olarak hazırlanan platform, günlük kullanımda maliyet ve zaman avantajı sağlayan somut ayrıcalıkların yanı sıra üyelerine özel deneyimler, içerikler ve zengin bir topluluk ekosistemi sunmayı hedefliyor. Markanın “Ford Hesabım” uygulamasıyla tamamen entegre bir yapıda kullanıma sunulan Ford EV Club sayesinde elektrikli araç kullanıcıları, markanın kendilerine sunduğu tüm ayrıcalıklara tek bir dijital platform üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor.Türkiye otomotiv sanayisinin öncü kuruluşlarından Tofaş, Bursa fabrikasında 7,5 milyonuncu aracını üreterek yarım asrı aşan üretim yolculuğunda yeni bir kilometre taşına daha ulaştı. 1968’de temelleri atılan, 1971 yılında da 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanıyla Bursa’da üretime başlayan Tofaş; bugün 500 bin adetlik yıllık üretim kapasitesi, çok markalı üretim yapısı, ileri mühendislik yetkinlikleri, Ar-Ge gücü ve uluslararası pazarlara uzanan ihracat kabiliyetiyle yolculuğunu sürdürüyor.Tofaş’ın üretim tarihinde yeni bir kilometre taşını temsil eden 7,5 milyonuncu araç ise Fiat Ulysse oldu. Stellantis Türkiye faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında birleşmesiyle yeni bir döneme giren şirket; K0 ve K9 projeleriyle üretim hacmini ve ürün çeşitliliğini artırırken, Bursa Fabrikası’nın Stellantis dünyasındaki stratejik rolünü de güçlendiriyor. K0 projesiyle birlikte Tofaş’ın Kuzey Amerika’ya yönelik üretim ve ihracat yolculuğu da yeniden başlıyor. 1971 yılında başlayan üretim yolculuğunda bugün 7,5 milyon araca ulaşan Tofaş, geride kalan yaklaşık 55 yıllık üretim döneminde takvim günü ortalamasıyla her gün aralıksız yaklaşık 375 araç üretmiş oldu.