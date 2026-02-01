Aşırı fiyatlamayı piyasa törpülüyor

Altın ve gümüş rallisine yılın ilk ayında borsa da katıldı. Hisse senetlerinde aylık ortalama getiri yüzde 23.33 olurken, serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 19.97, gümüş ise yüzde 40 değer kazandı. Sert yükselişler, ayın son günlerinde güçlü realizasyonları beraberinde getirdi. Borsada çıkışın aynı hızla olmasa da korunması, değerli metallerdeyse realizasyon sonrası ana trendin devam etmesi öne çıkan beklenti olarak dikkat çekiyor.

Kazanç ve tedirginlik

Hızlı yükselişler ve sert dalgalanmalar, yatırımcının en çok kazandığı ama aynı zamanda en fazla tedirgin olduğu dönemleri yaratıyor. Özellikle beklenmedik fiyat hareketleri, risk alma isteğini sınırlıyor. Bugünlerde piyasa profesyonelleriyle konuşulduğunda sıkça duyulan “kimse kıpırdamak istemiyor” ifadesi, piyasadaki bekle gör havasını belirgin şekilde özetliyor.

Bir ayda bir yıllık faiz

Son bir ayın hisse bazlı getirileri, yükselişin endekse yayılmadığını açık biçimde gösteriyor. BIST 30’da yer alan Gübre Fabrikaları yüzde 39.17, Destek Finans Faktoring yüzde 37.69 ve Astor Enerji yüzde 36.58 getiriyle listenin üst sıralarında yer aldı. Bu üç hisse yüzde 37 olan politika faizinin üzerinde kazandırdı.

Türk Altın İşletmeleri, Akbank, Aselsan ve Tüpraş bir ayda yüzde 30’un üzerinde performans sergilerken yüzde 30.89 olan yıllık faizin üzerinde yükseldiler. Bankalar, holdingler ve sanayi şirketleri ağırlıklı olarak yüzde 20 ile













ŞUBATTAN BEKLENTİLER OCAK ENFLASYONU: Aylık enflasyon belirleyici olacak. İki aydır yüzde 0.87 ve yüzde 0.89 olan serinin ardından ocak verisi, mart faiz kararı için rotayı netleştirecek. FED’DE WARSH ETKİSİ: Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’ı işaret etmesi, piyasalarda düşük faiz dar bilanço ikilemini fiyatlamayı sürdürecek. ALTINDA DESTEK ARAYIŞI: 5.600 dolardan 4.895 dolara sert gerileyen ons altında, trilyon dolarlık buharlaşma sonrası dengelenme seviyeleri takip edilecek. BİTCOİN’DE 75 BİN SINAVI: 81 bin dolara sarkan ve haftayı 83.86 seviyesinden tamamlayan Bitcoin’de düşüşün derinleşmemesi için 75-76 bin dolar teknik desteği önem taşıyor. BORSADA BOĞA İŞTAHI: Yılbaşından bu yana yüzde 23.3 yükselen BIST 100’de, yabancı girişlerinin sürati ve 13.800 puan üzerindeki kalıcılık izlenecek. PETROLDE OCAK KAPANIŞI: Aylık yüzde 14.2 prim yapan Brent petrolde, Trump’ın İran mesajları ve Orta Doğu’daki risk priminin fiyatlara etkisi odak noktasında kalacak. BANKACILIK LOKOMOTİFİ: Faiz indirim döngüsünden en çok beslenen bankacılık endeksinde, Akbank öncülüğünde ağırlık artırma iştahı korunabilir. YABANCI GİRİŞLERİ: Son 4 haftada hisse ve tahvil tarafına gelen yaklaşık 3.5 milyar dolarlık yabancı girişinin ivmesi, perşembe verileriyle test edilecek. AI AYRIŞMASI: Microsoft ve Meta bilançoları sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sert volatilite, Nasdaq tarafında yön tayini için belirleyici olacak. JEOPOLİTİK DENKLEMLER: İngiltere-Çin yakınlaşması ve Trump’ın buna tepkisi, küresel ticaret savaşlarında yeni bir cephe açılıp açılmayacağını gösterecek. ŞİRKET HABERLERİ Bu hafta şirket açıklamaları ağırlıklı olarak yatırım teşvikleri, kredi temini ve yeni iş anlaşmaları etrafında şekillendi. Enerji, savunma, sanayi ve gıda tarafında hem yurt içi hem yurt dışı projelere yönelik adımlar öne çıkarken, bazı şirketler ortaklık yapısını ve varlık portföyünü yeniden düzenleyen kararlar aldı. ¦ Deva Holding, Çerkezköy’deki tesisleri için 627.5 milyon TL tutarlı yatırım teşviki aldı. ¦ Aselsan, Asya Pasifik bölgesindeki müşterisiyle 171 milyon dolarlık anlaşma yaptı. ¦ Yataş’ın, iki grup markası Turquality programına alındı. Desteklerden yararlanabilecek. ¦ CVK Maden, Yenipazar’daki maden projesi için 192 milyon dolarlık kredi alıyor. ¦ Tat Gıda’nın, Dinar’daki santrali, uzun vadeli yeşil dönüşüm kredileriyle finanse ediliyor. ¦ Kordsa’nın Endonezya’daki tesisle alakalı sigortadan alacağı, 25 milyon dolara yükseldi. ¦ Kontrolmatik ve bağlı ortaklığı iki farklı firmadan toplam 18.3 milyon dolarlık sipariş aldı. ¦ Flap, Ankara Büyükesat’taki taşınmazı 81 milyon TL’ye satın alıyor. Proje geliştirecek. ¦ Merko Gıda’nın ortağı AG Girişim Holding, 16 TL’den borsa dışında hisse sattı. ¦ Otokar, Romanya’daki iş ortağının yüzde 96.77’sini 87.8 milyon euro şirket değerinden alıyor. ¦ Türk Altın, üç lisanssız arazi GES’i kdv hariç 48.9 milyon dolara devralmak üzere anlaştı. ¦ Mia Teknoloji’nin içinde yer aldığı iş ortaklığı NATO WASA ihalesi için teklif verdi. ¦ Üçay Mühendislik, 256 milyon TL tutarlı işi aldı. ¦ Gübre Fabrikaları Yarımca Tesisleri’ne 112 milyar TL’ye yeni depo yapacak. 30 bandında toplandı. Bazı hisselerde kazançların sınırlı kalması, bazı hisselerde ise düşüşlerin yaşanması, piyasanın genelden çok hisse bazlı hikâyeleri fiyatladığını gösteriyor.

Yatırım araçlarının son bir aylık performansı, kazançların belirli alanlarda yoğunlaştığını gösteriyor. Gümüş, doları bazında yüzde 40.13 artışla açık ara öne çıkarken, altın yüzde 6.51 ile daha dengeli yükseliş sergiledi. BIST 100 Endeksi yüzde 11.63 artışla riskli varlıklara ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Buna karşılık TL mevduat yüzde 3.43, kira sertifikaları yüzde 3.20 getiri sunarken, dolar yüzde 1.31 ve euro yüzde 0.16 ile sınırlı kaldı. Aylık TÜFE artışının yüzde 0.89 seviyesinde olması, nominal getirilerin reel karşılığının yakından izlendiğini hatırlattı.