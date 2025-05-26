MG markasının uzun süredir beklenen D sınıfı sedan modeli, satışa çıktı. MG7’nin ilk tanıtıldığı ve satışa çıktığı ülke de Türkiye oldu.Son dönemde Çin’de üretilen elektrikli araçlara getirilen yüksek gümrük vergileri nedeniyle şarj edilebilir hibrit ve benzinli modellere ağırlık veren markalar arasına eklenen MG, yeni D sınıfı sedan modelini Türkiye’de pazara sundu. MG7, Avrupa’da ilk kez Türkiye’de tanıtıldı.Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, uzun zamandır beklenen MG7’nin Avrupa’daki ilk lansmanının Türkiye’de gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bunun, markanın ülkemize verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Markayı çok hızlı bir ivmeyle, 4 yılda, yıllık 20 bin satışa ulaştırdıklarını anlatan Sakarya, “2022’den bugüne, 2 yılda satışlarımızı 10 kat artırdık ve 2024 yılında 17 bin 162 satış ile Avrupa’da en çok MG satılan 6. ülke olduk. Aynı zamanda Türkiye, iki yıl içinde markanın dünyada en hızlı büyüme kaydettiği ülkelerinden biri oldu” ifadelerini kullandı.Türkiye’de elektrikli ve hibrit modellere talebin artarak sürdüğünü ancak benzinli otomobillerin hakimiyetini koruduğuna dikkat çeken Sakarya, “Bu yılın ilk 4 ayında yüzde 48,3’lük pazar payıyla en çok tercih edilen modellerin benzinli motorlular olduğunu görüyoruz. Trend elektrikli ve hibrit otomobillere kaysa da, 2030 yılına kadar Türkiye’de de dünyada da içten yanmalı motorların pazardaki hakimiyetini koruması bekleniyor” dedi.Uğur Sakarya, SUV modellerin yüzde 23’le pazar liderliğini koruduğunu ancak yine 23 paya sahip sedan modellere olan talebin de yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti. Sakarya, bu yıl aylık 150-200 adet civarında yeni MG7 satışı yapmayı hedeflediklerini söyledi.Fastback sedan formundaki MG7, Türkiye’de 1.5 lt 170 beygirlik turbo beslemeli benzinli motorla satışa sunuldu. Donanım paketlerine göre farklılık gösterse de, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, aktif spoyler, çerçevesiz kapılar, hafızalı sürücü koltuğu, 360 derece kamera, 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi gibi donanımlar mevcut. Fiyatıysa 2 milyon 470 bin ile 2 milyon 770 bin TL arasında değişiyor.Lüks otomobil markası Lexus, tamamen yeni “ES Sedan” modelinin Avrupa tanıtımını yaptı. Yeni nesil ES, tam hibrit ve tam elektrikli güç seçeneklerine sahip. Aynı zamanda önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli versiyonlarıyla da satın alınabilecek. Aracın 2026 yılında Türkiye yollarına çıkması planlanıyor.Batı Avrupa pazarı için geliştirilen yeni “ES 300h”, 2.5 lt benzinli motor ve yenilenmiş hibrit sistemiyle donatıldı. Sistem, 201 HP maksimum güç üretiyor. Bununla birlikte Doğu Avrupa pazarlarına odaklanan ES 350h ise 247 HP güce sahip. Her iki versiyon da önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerle tercih edilebilecek.Tam elektrikli ES 350e ise, önden çekişli olarak 224 HP güç sunarken, ES 500e, dört tekerlekten çekişli haliyle 343 HP güce sahip olacak. ES 500e’nin 530 km’ye kadar menzil sunması hedefleniyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 80 doluluğa ise 30 dakikada ulaşması öngörülüyor.Toyota, motor sporları dünyasında elde ettiği deneyimden yararlanarak geliştirilen Hilux GR SPORT’u Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Avrupa lansmanı Türkiye’de, Kapadokya’da gerçekleştirilen Hilux GR SPORT, 2.970.000 TL’lik fiyatıyla satışa çıktı.Geliştirilmiş süspansiyon ve fren sistemi, daha iddialı bir yol tutuş sağlarken, genişletilen ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve yaklaşma açısındaki iyileştirmeler, aracın arazi kabiliyetlerini güçlendirmiş. Kaputunun altında 204 HP güç ve 500 Nm tork üreten 2.8 litrelik turbo dizel motor bulunuyor.