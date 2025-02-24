Avrupalı üreticiler bu yıl da zorlanacak

Bu yıl küresel otomotiv pazarında “cılız” bir büyüme beklenirken, büyümeye en az katkı Avrupa’dan gelecek. Bunda Avrupa’da yürürlüğe girecek katı emisyon kısıtlamaları ve üreticilerin inovatif dönüşümde geri kalmaları rol oynuyor...Otomotiv sektörü 2023’te yüzde 10, geçtiğimiz yıl da talepteki düşüş nedeniyle sadece yüzde 1.7 büyüme gerçekleştirirken, bu yıla ilişkin yüzde 2’lik büyüme öngörülerine sahip. Bu büyümenin önemli kısmı Çin ve ABD’den gelirken, Avrupa’nın düşük bir katkı sağlaması bekleniyor. Ticari alacak sigortası konusundaki önemli şirketlerden Allianz Trade’in, 2025’te otomotiv sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa otomotiv endüstrisinin 3 yapısal engelle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bu engellerden ilkinin, otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelik inovatif dönüşüm hamlesini kaçırmaları olduğu belirtilirken, Avrupalı üreticilerin, başta araç içi dijital teknolojiler olmak üzere elektrikli araçlara geçişte “geç kaldıklarına” işaret ediliyor.Son 10 yılda Avrupalı otomobil üreticilerinin, en büyük iki Çinli üretici olan BYD ve Geely’e ya da Tesla’ya kıyasla sermaye harcamalarına iki kat daha az harcama yaptığı belirtilen değerlendirmede, Avrupalı markaların Asyalı ve ABD’li rakiplerine oranla pahalı, inovasyon açısından da rekabetin gerisinde olduğuna dikkat çekildi.Raporda belirtilen bir diğer engelse, Çin’e bağımlılığın artmış olması. Çin’in, batarya pazarında küresel sektörün yaklaşık 3’te 2’sine tedarik sağlayarak güçlü bir hakimiyet kurduğu kaydedilirken, Çinli otomotiv markalarının daha ucuz, eskisine göre güvenilir ve tam donanımlı elektrikli araçlarla Avrupa’daki pazar paylarını artırdığı görüşü de yer alıyor. Avrupa’da elektrikli araç pazarının yavaşladığı bir dönemde, Avrupa Birliği’nin sektöre zarar verebilecek daha sıkı CO2 hedefleri uygulamak üzere olduğu ve bunlar nedeniyle sektöre 10 milyar euro’dan fazla para cezası gelebileceği de hatırlatılıyor. Bununla birlikte AB’nin enerji krizini de çözmesi gerektiği, benzinin litresi 1.5 euro’yken, elektrik fiyatlarının kWsa başına 37 sentin üzerinde olduğu, bunun da bir EV’yi şarj etmeyi ekonomik olmaktan çıkardığı vurgulanıyor.Otomotiv sektörüne ilişkin söz konusu değerlendirmede, Çin’in elektrikli araç satışlarında yüzde 40 artış ve içten yanmalı motora sahip araç satışlarında da yüzde 17 düşüşle elektrikli araçlara geçişe öncülük ettiği yer aldı. Avrupa’nın 2024’te EV satışlarında daralma yaşayan tek büyük pazar olduğu ifade edilen değerlendirmede, buna karşılık Avrupa’da hibrit araç satışlarının yüzde 20’nin üzerinde arttığı ancak bu artışın da Asyalı üreticilere fayda sağladığı kaydediliyor. Önümüzdeki dönemlerde CO2 yönetmeliklerinin sıkılaşacağı ve otomobil üreticilerinin karbon ayak izlerini azaltma zorunluluğu düşünüldüğünde, bu yıl Avrupa’da elektrikli araç segmentinin istikrarlı şekilde büyümesinin gerekliliği vurgulanıyor.Tasarımı ve teknolojisiyle Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi tarafından geliştirilen tam elektrikli “BIG.e”, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak seri üretime resmen başladı. BIG.e’yi büyüyen e-ticaret pazarıyla birlikte şehir içi taşımacılıkta daha verimli ve çevreci alternatiflere olan ihtiyacın arması nedeniyle geliştirdiklerini kaydeden Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, BIG.e’nin, şehir içi mobiliteye yeni bir boyut kazandıracağına inandıklarını kaydetti.Tam elektrikli BIG.e, yaklaşık 4 metreküp iç hacim ve 1000 kg taşıma kapasitesine sahip. 9.4 kW gücündeki elektrikli motorla yürüyen BIG.e, 10,5 kWsa batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km ve 21 kWh batarya ile 170 km menzil sunuyor. Cep telefonu gibi standart prizden de şarj edilebiliyor.Renault Group markalarından Dacia, Sandero ile Avrupa pazarında rekorlara oynarken, diğer yandan da ucuz elektrikli konusunda kolları sıvadı.Çinlilerle Avrupa pazarında rekabet için geliştirilen yeni tam elektrikli aracın fiyatının 18 bin Euro’nun altında olması hedefleniyor. Renault CEO’su Luca de Meo, aracın yeni Twingo’nun platformu üzerinde “sadece 16 ayda” geliştirileceğini kaydetti. Araç, halen Fransa’da 16.900 Euro’dan satılan Dacia Spring’in yerine geçecek. Avrupa’da üretimine başlanan Çinli Leapmotor T03 15.500 Euro’dan satılırken, BYD Seagull modelinin de 20.000 Euro’dan ucuza satılması bekleniyor.İki yıl önce Hedef Filo tarafından satın alınan ve ikinci elde faaliyet gösteren Otoplus, yılın başından itibaren hız verdiği yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Markanın başına geçen Sinan Özkök, Otoplus’ın hem bayiler aracılığıyla fiziki hem de dijital kanalda yer aldığını kaydederken, İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 3 kentte 4 bayiye sahip olduğunu ancak bayileşme çalışmalarına hız vereceğini söyledi. Yılın ilk 6 ayında yapısal çalışmaların yoğun olacağını belirten Özkök, ikinci 6 ayda da yeni projeleri hayata geçireceklerini, bu kapsamda pazarın yüzde 80’ini kapsayabilecek şekilde bir yayılım hedeflendiğini söyledi.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Ocak ayında ikinci elde devri gerçekleştirilen taşıtlara ilişkin istatistikleri açıklandı. Buna göre 2024’ün Ocak ayında 530 bin 744 adet olan 2. el otomobil pazarı, bu yılın aynı ayında yüzde 3.93’lük artışla 551 bin 610 adet oldu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, pandemiden bu yana gerek stokçuluk gerekse araç tedarikinde yaşanan sıkıntıların, araç fiyatlarında bir “köpük” oluşturduğunu, ancak yapılan düzenlemelerle fiyatların yüzde 20 civarında geri geldiğini kaydetti, 2025’in de hareketli geçeceğini belirtti. Erkoç, Ocak ayında özellikle 5 yaş üzeri araçlara talebin arttığına dikkat çekerken, söz konusu dönemde satışların yüzde 80’ini oluşturduğunu vurguladı.