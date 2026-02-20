Bayram ikramiyesinde beklenti yüksek

İlk kez 2018 yılının Ramazan Bayramı’nda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda ödenecek. Emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı ise farklı. Diğer yandan bu yıl bayram ikramiyesinin miktarında da bir artış beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse emekliler daha keyifli bir bayram geçirebilirler.



KİMLERE İKRAMİYE ÖDENİYOR?



Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban bayramının içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor. Diğer yandan bayram ikramiyeleri ile emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alarak mutlu olmaları da sağlanmış oluyor. Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan aylık ve gelir almak gerekiyor. Dolayısıyla Şubat sonuna kadar emekli olanlar bayram ikramiyesini Ramazan Bayramında alabilecekler.



DUL–YETİM DE ALACAK



Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar.



HACZİ OLAN NE YAPACAK?



Emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Dolayısıyla borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almaya devam edebiliyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli. Haczi bulunan emeklinin maaşı haczedilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamıyor. Emeklinin, dul ve yetimin bayram ikramiyesinden haciz ya da borç nedeniyle kesinti yapılamıyor ve bayram ikramiyesinin tutarında bir azalma yaşanmıyor.



DOĞRUDAN BANKAYA



Halen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmalarına gerek yok. Bu kişilere ikramiyeler herhangi bir başvuru olmaksızın ödenecek. Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Dolayısıyla bayram ikramiyelerini emekliler kendi bankalardan çekebilecekler.



İKRAMİYE ARTAR MI?



Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler için bayram ikramiyesinin tutarı 4.000 TL. 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılında 1.100 TL’ye çıkartılmıştı. 2023 yılında 2.000 TL’ye çıkan ikramiye tutarı, 2024 yılında 3.000 TL’ye 2025 yılında ise 4.000 TL’ye yükseltilmişti. Bu yıl da bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde beklenti var. Bu beklentinin hayata geçirilmesi için 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Mecliste kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Emeklilerin bayram ikramiyesinin en az 5.000 TL olması yönünde beklentileri var. Diğer taraftan 7.500 – 10.000 TL’ye yükseltilmesi de talep ediliyor. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir.



HERKES AYNI TUTARDA ALMIYOR



Bayram ikramiyesinin tutarı, ölüm aylığı alan kişiler için ölüm aylığı payına endeksli. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan duş eşe 2.000 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 3.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 1.000 TL bayram ikramiyesi alabilecek. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek. Bayram ikramiyesi tutarındaki artış aynı ölçüde bu durumdaki kişilerin ikramiyelerini de artıracak.



ÇEYİZ PARASINA DAHİL DEĞİL



Ölüm aylığı almakta olan kız çocukları evlenmeleri halinde aylıklarını kaybediyorlar. Ancak evlenirken ölüm aylıklarının iki yıllık tutarını çeyiz parası olarak alıyorlar. Çeyiz parası ölüm aylığının iki yıllık tutarı olarak hesaplanıyor. Bayram ikramiyeleri çeyiz parasının hesabında dikkate alınmıyor. Evlilik hazırlığındaki kişilerin bayram ikramiyesi alabilmek için düğünü ertelemeleri söz konusu olabilir. Bayram ikramiyesinin ödendiği tarihte evlendiği için ölüm aylığı almayan kız çocuk bayram ikramiyesi de alamayacak. Düğünü bayram sonrası yaptığı için bayram ikramiyesi ödendiği tarihte aylık alıyor olan kız çocuğu ise bayram ikramiyesi alabilecek.