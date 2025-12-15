Geçtiğimiz hafta büyük ve kapsamlı bir iş birliği için imza atan Ford ile Renault, özellikle henüz emekleme aşamasında olan Çin markalı hafif ticarilere hazırlık yapmak için acele ettiklerini açıkça ortaya koydu...Avrupa’nın iki devi Ford ile Renault’nun, geçtiğimiz hafta açıklanan iş birliği, büyük ses getirirken, bunun özellikle elektrikli otomobilden çok, Çinli hafif ticari araçların muhtemel istilasına hazırlık amacıyla “hafif ticari araç odaklı” olduğu anlaşıldı. Avrupa’nın ticari araç liderleri olan Ford ile Renault’nun üst düzey yetkilileri, iki şirketin, Çinli otomobil üreticilerinden gelecek büyük atılımı engellemek amacıyla bu kararı aldıklarını bizzat açıkladı.Hatırlanacağı üzere, bu anlaşmada, iki alan göze çarpıyordu. Renault’nun Ampere platformu üzerinde geliştirilecek iki yeni Ford markalı elektrikli binek araç için anlaşmaya varılırken, iki şirket, ortak platformları kullanarak hafif ticari araçlar geliştirecekti. Ford’un, özellikle Renault’nun Master ve Kangoo modellerinin kendi versiyonlarını geliştirmesinin mümkün olduğu belirtiliyordu.Renault CEO’su Francois Provost, 9 Aralık’ta Farley ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında “Çinli rakiplerimizin tüm hafif ticari araç alanlarında geride kaldığı doğru. Ama gelecekler. Bu yüzden beklemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.Ford CEO’su Jim Farley ise, “Çinliler her segmentte olacak... Ford’un Güney Amerika’da, Tayland’da ve Güneydoğu Asya’da şasi üzerine kurulu kamyonetleriyle rekabet ettiklerini hissediyoruz” dedi. Farley, “Hafif ticari araç tarafında, Çin’in rekabet etmesinin çok zor olacağı bir endüstriyel kapasite yaratabiliriz” diye de ekledi.Son yıllarda Avrupa’daki seri üretim yapan otomobil üreticileri için ticari araçlar son derece önemli. Zira binek otomobillere kıyasla kârlılıkları daha yüksek seyrederken, henüz Çin, Japonya veya Güney Kore’den ciddi bir rekabet ortaya çıkmadı. Ancak, Avrupa mevzuatının ticari araç üreticilerini dizelden elektrikli motorlara geçmeye zorlamasıyla, bu durumun değişmesi bekleniyor.Nitekim Geely’nin “Farizon” markası, İngiltere, Güney ve Doğu Avrupa dahil olmak üzere Avrupa pazarlarında orta boy elektrikli minibüsü “SV”yi satışa sunmaya başladı. MG’nin sahibi SAIC ise “Maxus” minibüs serisini, Türkiye’de de pazara sundu. Ayrıca bir süre önce hafif ticari pazarından çekilen Koreliler de geri dönüş hazırlığında. Zira “Kia” da “PV5” modeliyle elektrikli minibüs pazarına gireceğini açıkladı.Ford’un SUV segmentindeki önemli modellerinden Kuga, “Active X” serisiyle Türkiye’de. Kuga Active X. 1,5 lh EcoBoost 186 PS benzinli motora ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla geldi. Kuga Active X, üstün performansına ek olarak bağlanabilirlik özellikleri ve yeni nesil sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor. Bunlar arasında; yoğun trafikte gerektiğinde otomatik frenleme yapan yeni nesil adaptif hız kontrolü, geri manevralarda yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyaran ve otomatik fren yapabilen geri fren desteği, şerit takip sistemi, 360 derece kamera da var. Kuga Active X, 2.935.700 TL’den başlayan tavsiye edilen fiyatla satışa sunuluyor.Mercedes-Benz Türk, 1986’dan bu yana faaliyet gösteren Aksaray Kamyon Fabrikası’nda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Fabrika, 400 bininci kamyonunu banttan indirirken, bu araç, markanın bu sınıftaki amiral gemisi modeli olan “Actros L 1848 LS” oldu. Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin banttan indiği fabrikada, bugüne kadar üretilen kamyonların 128 bini aşkını ihraç edildi.Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, yalnızca üretim hacmiyle değil, bölge ekonomisine sağladığı katkıyla da öne çıkıyor. Aksaray’ın en önemli istihdam sağlayıcılarından olan fabrika; mesleki ve teknik eğitime yaptığı yatırımlar, tedarik zincirinde yarattığı katma değer ve şehir ekonomisindeki çarpan etkisiyle bölgenin kalkınmasında kritik bir rol üstleniyor.Opel’in iddialı ticari modelleri “Zafira” ile “Vivaro”, Bursa’daki Tofaş fabrikasından yerli olarak çıkmaya başladı ve satışa sunuldu.8+1 kişilik oturma kapasitesiyle üretimine başlanan Zafira, hem iş hem de aile kullanımı için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. “Edition Plus XL” ve “Ultimate XL” donanım seçenekleriyle satışa sunulan Zafira’da, 2.2 lt (180 HP) dizel motor ve , 8 ileri otomatik şanzıman mevcut.Vivaro ise, yüksek taşıma kapasiteli kargo alanı ve katlanabilir koltuklarıyla üretkenliği artırıyor. “City Van” ve “Cargo” olmak üzere iki farklı versiyonla sunulan Vivaro’da, versiyonlara göre farklı motor tipleri bulunuyor. Cargo, 120 HP’lik 1.5 lt dizel (manuel), 150 veya 180 HP’lik 2.2 lt dizel motorla alınabiliyor. Vivaro City Van ise 2.2 lt motor seçeneklerine sahip.