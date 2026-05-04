Ortalık iyice karışıyor!

Çin pazarında ciddi zorluk yaşayan ve bu ülkeden gelen araçlarla baş etmekte zorlanan Avrupalı üreticiler, bu kez de ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 25’e çıkartacağını söylediği gümrük vergisiyle yıkıldı.Özellikle ABD ve Çin pazarında yaşadıkları şokların etkisiyle ilk çeyrekte ardı ardına zarar açıklayan Avrupalı üreticiler, bu kez de Amerikan Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği (AB) menşeili araçlara uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25’e çıkaracağını açıklamasıyla yeni bir şoka girdi.ABD Başkanı Trump, AB’nin, üzerinde mutabakata varılan ticaret anlaşmasına uymadığını belirterek, “Gelecek hafta Avrupa Birliği’nden ABD’ye gelen otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri artıracağım. Tarife yüzde 25’e çıkarılacak” ifadelerini kullandı. Açıklamasında muafiyet durumuna da değinen Trump, otomobil ve kamyonların ABD’deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağının altını çizdi.Trump’ın bu adımı, elbette özellikle Alman markalarını yakından ilgilendiriyor. Çin pazarında ciddi kan kaybına uğrayan, ayrıca ABD’nin “inişli-çıkışlı” tarifelerinden dolayı ilk çeyrekte ciddi zararlar açıklayan Alman markaları, bu nedenle üretim kesintilerini bile gündeme getirmişti.Çin’de genç tüketicilerin “geleneksel” yerine “teknolojik” markaları tercih etmesi, Alman lüks araç üreticilerini zora sokmuştu. Bununla birlikte Geely ve Nio gibi bazı Çinli markaların, daha düşük fiyatlı ve daha lüks donanımlı araçlarını Avrupa pazarına sokmaya başlaması, Avrupalı üreticiler için yeni bir tehlikeyi daha gündeme getirmiş oldu.Hatırlanacağı üzere Alman otomotiv devi Volkswagen, üretimini 1 milyon adet düşüreceğini, bazı fabrikalarını kapatacağını ya da devredeceğini açıklarken, Audi de, Bugatti markasını elinden çıkartmıştı.Bununla birlikte ABD’de markaları bulunan Stellantis, VW gibi bazı fabrikalarını satışa çıkartacağını ya da başkalarına devredeceğini belirtmişti.Skoda, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürerek Avrupa’da önemli bir başarıya imza attı. Çek üretici, yılın ilk üç ayında elde ettiği performansla Avrupa’nın en çok tercih edilen ikinci otomobil markası konumuna yükseldi.Ocak-Mart döneminde dünya genelinde toplam 271 bin 900 araç teslim eden Skoda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüme kaydetti. Avrupa pazarında ise teslimatlar yüzde 17.1 artışla 222 bin 500 adede ulaştı. Bu sonuçlarla Skoda, genel otomotiv pazarının üzerinde bir performans sergileyerek öne çıktı. Skoda, yılın ilk çeyreğinde global ölçekte toplam 63 bin 200 adet elektrikli ve plug-in hibrit araç satışı gerçekleştirirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71.4 artış elde etti. Markanın tam elektrikli araç satışları ise yüzde 91.9 artışla 51 bin 800 adede yükselirken, plug-in hibrit modellerde de yüzde 15.4 artış kaydedildi.Tam elektrikli Elroq ve Enyaq, Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri arasında sırasıyla ikinci ve beşinci sırada yer aldı.Peugeot, özellikle sedan müşterilerinin rağbet ettiği fastback formlu 408 modelinin güncellenmiş versiyonunu Türkiye’de de satışa sundu. Özellikle ön ve arka tasarımında değişim geçiren, yeni jantlara kavuşan, ayrıca artık 145 beygirlik 1.2 lt Hybrid motorla getirilen 408, 2.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla yollara çıkıyor.Son 3 yıldır 408’in dünya genelinde en çok satıldığı ülkenin tercih edildiği ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, bu aracın, ülkemizdeki sedan kültürünün yeni neslini temsil ettiğini belirtti. 408’in, SUV markanın mirasından da yararlanarak, klasik sedan araçlardan SUV’a geçişte köprü olduğunu kaydeden Kaplan, “408’de, ürün geliştirme konularında merkezle birlikte çalıştık. Ürün geliştirme toplantıları nedeniyle çok sık Fransa’yı ziyaret ettik. Modelin pazarda konumlandırılması konusunda konusunda da Türkiye örnek ülke konumunda. Sadece ürün geliştirme değil ama dünyanın diğer ülkelerine de ve Avrupa’nın diğer ülkelerine de kendimizi anlattığımız, modeli nasıl konumlandırdığımızı anlattığımız birçok sunum yaptık” dedi.408’de güncellemeyle birlikte ön tasarım daha dikkat çekici hatlara ve iddialı detaylara kavuşmuş. “Peugeot” yazısı ve ön ızgaradaki aydınlatmalı marka logosuyla yollara çıkan ilk Peugeot modeli olarak dikkat çeken 408, önde yeni tampon tasarımı, boydan boya LED gündüz farları, arkada ışıklı Peugeot yazısı, yeni tasarım jantlarıyla dikkat çekiyor. İç mekan ise, multimedya sisteminin hızlandırılması haricinde özüne sadık kalmış gibi görünüyor.408 Hybrid, Türkiye’de sadece, elektrik desteğiyle birlikte toplamda 145 HP güç üreten 1.2 lt motorla sunuluyor. Bu motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Bu motor seçeneğinin WLTP döngüsünde 100 km’de 5.1 lt tükettiği belirtiliyor.Fiat’ın mikro- mobilite seçeneği tam elektrikli “Topolino”, yenilenen versiyonuyla Türkiye’de. İlk olarak 2024’te Türkiye yollarına çıkan Topolino, yeni gövde rengi “Mercan Turuncusu” ile dikkat çekiyor. Topolino’nun yenilenen dijital gösterge paneli, daha pratik ve okunaklı bir kullanım sunarken, 75 kilometreye varan menzili ve 45 km/s maksimum hızı değişmemiş. Standart versiyonun yanı sıra “Topolino Plus” olarak bir üst versiyona da sahip olan araç, 584.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunulmuş.