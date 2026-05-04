Çalışan anneler için 24 hafta izin dönemi

Türkiye’nin demografik yapısı son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm içinde. Uzun süre genç nüfus avantajıyla öne çıkan ülkemizde doğurganlık oranlarının belirgin şekilde gerilemesi, artık nüfusun kendini yenileme eşiğinin altına inildiğini ortaya koyuyor. Bu gelişme yalnızca nüfus yapısına ilişkin bir veri değil; aynı zamanda ekonomik dengeleri, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini ve işgücü piyasasının geleceğini doğrudan etkileyen çok boyutlu bir mesele. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte aktif çalışan oranının düşmesi, bu alanlarda yeni politika arayışlarını kaçınılmaz hale getiriyor.



Yeni politikalar



Doğum oranlarındaki düşüşe karşı geliştirilen politikalar son dönemde daha görünür hale geldi. Aile destek mekanizmaları, çocuk bakım hizmetleri ve çalışma hayatına yönelik düzenlemeler bu kapsamda öne çıkan başlıklar arasında. 1 Mayıs’ta Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren doğum izinlerine ilişkin düzenleme de bu çerçevede değerlendirildiğinde oldukça önemli bir adım olarak öne çıkıyor.



Bu düzenlemenin temel amacı, çalışan kadınların hem kariyerlerini sürdürebilmeleri hem de çocuk sahibi olma kararını daha rahat verebilmeleri için uygun bir zemin oluşturmak. Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlar açısından annelik, çoğu zaman kariyerle çelişen bir tercih gibi algılanabiliyor. Bu nedenle iş ve aile hayatının birlikte yürütülebileceği bir yapı kurmak kritik önem taşıyor.



Daha fazla esneklik



Mevcut uygulamada toplam 16 hafta olan analık izni süresi, yeni düzenlemeyle 24 haftaya çıkarıldı. Daha önce 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası olarak kullanılan izin süresi, yeni sistemde 8 hafta doğum öncesi ve 16 hafta doğum sonrası olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Sağlık durumu elverişli olan kadın çalışanlar, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmaya devam edebiliyor ve kullanmadıkları süreyi doğum sonrasına aktarabiliyordu. Yeni düzenleme, bu aktarım imkânını bir hafta daha genişleterek annelere daha fazla esneklik sağlıyor. Doğuma iki hafta kalıncaya kadar çalışabilecek kadınlar bu süreyi doğum sonrası izne ekleyebilecekler.



Doğum sonrası süreç



Yapılan değişiklikle birlikte doğum sonrasındaki döneme daha fazla ağırlık verilmesi dikkat çekiyor. Bebeğin ilk ayları, hem fiziksel gelişim hem de anne ile kurulan bağ açısından son derece kritik bir süreç. Bu nedenle izin süresinin büyük kısmının doğum sonrasına ayrılması, hem annenin toparlanması hem de yeni yaşam düzenine uyum sağlanması açısından önemli bir kazanım. Ayrıca yeni düzenleme, doktor onayıyla doğuma iki hafta kalana kadar çalışma imkânını da koruyor. Bu da annelerin izin sürelerini kendi ihtiyaçlarına göre planlayabilmesine olanak tanıyor.



İlave izin hakkı



1 Mayıs’ta Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeden hali hazırda doğum iznini kullanan kadın çalışanlar yararlanabilecek. Diğer yandan doğum izni süresi biten ancak doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş kadın çalışanlar da ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Dolayısıyla 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanlar düzenlemenin 10 işgünü içerisinde talep ederlerse 8 haftalık ilave analık izninden yararlanabilecekler.



Babalık izni de arttı



Torba kanundaki bir diğer önemli düzenleme de babalık iznine ilişkin. Mevcut sistemde memur babalar 10 gün, işçi babalar ise 5 gün izin kullanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu fark ortadan kaldırılarak işçi babalar için de izin süresi 10 güne çıkarılıyor. Bu değişiklik, doğum sonrası süreçte babaların daha aktif rol almasını teşvik etmesi ve aile içi sorumlulukların dengelenmesi açısından önemli bir gelişme.



İş ve aile dengesi



Doğum oranlarındaki düşüş, yalnızca demografik bir veri olarak değil, aynı zamanda çalışma hayatı ile aile yaşamı arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi gereken bir sürecin göstergesi. Analık izninin artırılması bu yönde atılmış önemli bir adım.



Ancak kalıcı ve etkili bir çözüm için tek başına izin sürelerinin artırılması yeterli değil. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi ve aileyi destekleyen sosyal politikaların güçlendirilmesi gerekiyor. Gerçek çözüm, çalışma hayatı ile aile yaşamı arasında sürdürülebilir bir denge kurabilmekten geçiyor.