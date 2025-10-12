Borsa gerilerken aracılar kazandırdı

ABD’de TÜFE, ÜFE ve perakende satış verileri piyasaların yönünü belirleyecek. Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek sanayi üretimi ve enflasyon verileri ekonomik aktiviteye ışık tutarken, IMF’nin Küresel Görünüm ve Finansal İstikrar raporları küresel risk algısına yön vermesi beklenmeli. Çin ve Japonya’dan açıklanacak üretim ve fiyat verileri de Asya’dan gelecek sinyaller açısından izlenmesinde yarar var.
Ekim ayının ikinci haftasında yatırım fonu piyasası hareketli geçti. Toplam 12 yeni fon yatırımcılara sunuldu. Serbest fonlar ağırlığını korurken, katılım, girişim sermayesi, gayrimenkul ve para piyasası fonlarında da yeni ihraçlar dikkat çekti.
Haftaya Neo Portföy Infinity Ventures GSYF (NIV) ile girişim sermayesi tarafında başlayan hareket, 8 Ekim’de art arda gelen açılışlarla devam etti. Garanti Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (GPN), BV Portföy Harmony Serbest Fon (HAR), Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Serbest Fonu (KNI) ve Maxis Girişim Sermayesi Karma Strateji Fonu (MG3) aynı gün devreye girdi.
9 Ekim’de BV Portföy Teknoloji Katılım Fonu (BTK), BV Portföy Serbest Döviz Fonu (BSD), Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest Döviz Fonu (URD) ve A1 Capital BIST 30 Dışı Şirketler HSYF (CBD) piyasaya çıktı. 10 Ekim’de ise Fonmap Portföy GRN Gayrimenkul Yatırım Fonu (FGR) kuruldu.
Ayrıca Rota Portföy Seba Center GYF (RZB) ve BV Portföy Para Piyasası Fonu (BVF) da haftanın yeni ihraçları arasında yer aldı.
Serbest fonlarda yoğunlaşan yeni ürünler, girişim sermayesi ve gayrimenkul tarafındaki açılışlarla birlikte fon piyasasında ekim ayına güçlü bir başlangıç yapıldığını gösteriyor.
Şirketlerden yeni girişimler geldi
Enerji, gıda, gayrimenkul, finans ve perakende sektörlerinden seçtiğimiz 15 şirket, hafta içinde yeni yatırımlar, satış anlaşmaları ve ortaklıklarla gündeme geldi. GES projelerinden uluslararası mağaza açılışlarına, gemi tesliminden kredi kullanımına kadar farklı alanlarda açıklanan gelişmeler, piyasada hareketliliği artırdı.
1-Girişim Elektrik, Karapınar-2 GES’in enerji nakil hattı için 19.49 milyon dolara anlaştı.
2-Yayla Agro Gıda, Niğde’de kuracağı yedi GES için ÇED sürecini tamamladı.
3-Hat-San, yurtdışında müşterisinin gemisini teslim etti. İşin bedeli 39.9 milyon dolar.
4-Yiğit Akü, giriştiği iş birliğiyle enerji depolamada yerli üretime geçmeyi hedefliyor.
5-Peker GMYO, Almanya’daki iştirakini 17.6 milyon euroya devretmek üzere anlaştı.
6-Say Yenilenebilir Enerji, son çeyrekte ilişkili taraftan 5.2 milyon euro gelir bekliyor.
7-Galata Wind, Almanya’da Tarım-GES ve Batarya Ünitesi içeren bir projeyi satın alacak.
8-Büyük Şefler, çok markalı restoran grubu olacak. Organik ve inorganik büyüyecek.
9-Ulusoy Un, yurt dışı kaynaklı kredinin ilk dilim 34.5 milyon euro ve 6.7 milyon doları aldı.
10-Safkar Ege Soğutmacılık, Baykar Makina’dan yaklaşık 1.4 milyon dolarlık siparişi aldı.
11-Esenboğa Elektrik, araç şarj altyapısına odaklanan Pluginn şirketinin yüzde 10’una ortak oldu.
12-Alkim Kağıt, yurt içindeki iki müşteriden toplam 5.000 tonluk sipariş aldı.
13-Ebebek Mağazacılık, yurt dışındaki ilk mağazasını Erbil’de açıyor. Sözleşmeyi imzaladı.
14-Halkbank, ABD üst mahkemesi temyizi reddetti. Uzlaşma görüşmeleri olumlu yürüyor.
15-CVK Maden, ÇED iptalini temyiz ederken gerekçeye uygun yeni ÇED başvurusunu yaptı.