Borsa gerilerken aracılar kazandırdı

Yatırımcıların yükseldiği için yöneldiği altın, bir haftada yüzde 4.12 arttı. Sarı metalde ivmelenen hareket ilgi görüyor. Oynaklığın artması spekülatif hareketlerin de önünü açıyor. Alım satımda makasın açılması, büyük oyuncuların altında pozisyonlanmaları kısa vadeli altın hareketinden yararlanmak isteyenler için riski artırıyor.

Finansal kiralamada düşüş

Borsada finans sektörü genelinde aracı kurumlarda güçlü yükseliş olsa da bankalar yüzde 4.65 geriledi. Bankacılık hisselerinde satış baskısı öne çıktı. Finansal kiralama-faktoring Endeksi yüzde 14 düşüşle en zayıf performansı sergiledi. Öte yandan pozitif ayrışanlar da oldu. Sigorta yüzde 4.29 ve holding yüzde 3.68 yükselen tarafta yer aldı.

Piyasanın genelinde satış eğilimi devam etse de, yatırımcı ilgisinin kısa vadede borsa işlem hacminden gelir sağlayan şirketlere yöneldiğini gözleniyor. Bu noktada petrolün emtialar içerisinde önümüzdeki dönemde daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Beklenti artabilir









Geri alımlarda öne çıktılar 3–10 Ekim haftasında Borsa İstanbul’da şirketlerin hisse geri alımları sürdü. Adet ve tutar bazında en yüksek geri alımı Ral Yatırım Holding, ikinci sırada ise Mavi Giyim yaptı. Ral Yatırım Holding (RALYH) 1 milyon adet hisseyle 162.6 milyon TL, Mavi Giyim (MAVI) ise 1.35 milyon adet alımla 51.6 milyon TL tutarlı işlem gerçekleştirdi.







Haftalık gündemde neler var? Yeni haftada hem yurt içinde hem küresel piyasalarda enflasyon verileri, konut sektörü istatistikleri ve IMF raporları öne çıkıyor. Türkiye’de cari denge, konut fiyat endeksi, bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketi takip edilirken, S&P’nin kredi notu değerlendirmesi de önemli başlıklar arasında.







Yeni açılan 12 fon Ekim ayının ikinci haftasında yatırım fonu piyasası hareketli geçti. Toplam 12 yeni fon yatırımcılara sunuldu. Serbest fonlar ağırlığını korurken, katılım, girişim sermayesi, gayrimenkul ve para piyasası fonlarında da yeni ihraçlar dikkat çekti. Haftaya Neo Portföy Infinity Ventures GSYF (NIV) ile girişim sermayesi tarafında başlayan hareket, 8 Ekim’de art arda gelen açılışlarla devam etti. Garanti Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (GPN), BV Portföy Harmony Serbest Fon (HAR), Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Serbest Fonu (KNI) ve Maxis Girişim Sermayesi Karma Strateji Fonu (MG3) aynı gün devreye girdi. 9 Ekim’de BV Portföy Teknoloji Katılım Fonu (BTK), BV Portföy Serbest Döviz Fonu (BSD), Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest Döviz Fonu (URD) ve A1 Capital BIST 30 Dışı Şirketler HSYF (CBD) piyasaya çıktı. 10 Ekim’de ise Fonmap Portföy GRN Gayrimenkul Yatırım Fonu (FGR) kuruldu. Ayrıca Rota Portföy Seba Center GYF (RZB) ve BV Portföy Para Piyasası Fonu (BVF) da haftanın yeni ihraçları arasında yer aldı.







Şirketlerden yeni girişimler geldi Enerji, gıda, gayrimenkul, finans ve perakende sektörlerinden seçtiğimiz 15 şirket, hafta içinde yeni yatırımlar, satış anlaşmaları ve ortaklıklarla gündeme geldi. GES projelerinden uluslararası mağaza açılışlarına, gemi tesliminden kredi kullanımına kadar farklı alanlarda açıklanan gelişmeler, piyasada hareketliliği artırdı. 1-Girişim Elektrik, Karapınar-2 GES’in enerji nakil hattı için 19.49 milyon dolara anlaştı. 2-Yayla Agro Gıda, Niğde’de kuracağı yedi GES için ÇED sürecini tamamladı. 3-Hat-San, yurtdışında müşterisinin gemisini teslim etti. İşin bedeli 39.9 milyon dolar. 4-Yiğit Akü, giriştiği iş birliğiyle enerji depolamada yerli üretime geçmeyi hedefliyor. 5-Peker GMYO, Almanya’daki iştirakini 17.6 milyon euroya devretmek üzere anlaştı. 6-Say Yenilenebilir Enerji, son çeyrekte ilişkili taraftan 5.2 milyon euro gelir bekliyor. 7-Galata Wind, Almanya’da Tarım-GES ve Batarya Ünitesi içeren bir projeyi satın alacak. 8-Büyük Şefler, çok markalı restoran grubu olacak. Organik ve inorganik büyüyecek. 9-Ulusoy Un, yurt dışı kaynaklı kredinin ilk dilim 34.5 milyon euro ve 6.7 milyon doları aldı. 10-Safkar Ege Soğutmacılık, Baykar Makina’dan yaklaşık 1.4 milyon dolarlık siparişi aldı. 11-Esenboğa Elektrik, araç şarj altyapısına odaklanan Pluginn şirketinin yüzde 10’una ortak oldu. 12-Alkim Kağıt, yurt içindeki iki müşteriden toplam 5.000 tonluk sipariş aldı. 13-Ebebek Mağazacılık, yurt dışındaki ilk mağazasını Erbil’de açıyor. Sözleşmeyi imzaladı. 14-Halkbank, ABD üst mahkemesi temyizi reddetti. Uzlaşma görüşmeleri olumlu yürüyor. 15-CVK Maden, ÇED iptalini temyiz ederken gerekçeye uygun yeni ÇED başvurusunu yaptı. Serbest fonlarda yoğunlaşan yeni ürünler, girişim sermayesi ve gayrimenkul tarafındaki açılışlarla birlikte fon piyasasında ekim ayına güçlü bir başlangıç yapıldığını gösteriyor. ABD’de TÜFE, ÜFE ve perakende satış verileri piyasaların yönünü belirleyecek. Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek sanayi üretimi ve enflasyon verileri ekonomik aktiviteye ışık tutarken, IMF’nin Küresel Görünüm ve Finansal İstikrar raporları küresel risk algısına yön vermesi beklenmeli. Çin ve Japonya’dan açıklanacak üretim ve fiyat verileri de Asya’dan gelecek sinyaller açısından izlenmesinde yarar var. Tutar bazında BİM Mağazalar (32.6 milyon TL), Ahlatcı Doğalgaz (26.1 milyon TL) ve Net Holding (23.1 milyon TL) öne çıkan diğer şirketler oldu. Boğaziçi Beton, Escar, PC İletişim, Akfen GMYO ve Akfen Yenilenebilir Enerji de haftayı geri alımla kapattı. Önümüzdeki 20 Ekim Cuma günü açıklanacak Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerindeki son eğilimi gösterecek. Eylül TÜFE verisinin beklentileri aşmasının ardından, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon bekleniyor. TCMB’nin eylül anketinde 2025 yıl sonu tahmini yüzde 29.9’a yükselmişti. Ekim anketinde bu artışın sürmesi öngörülüyor.

Borsada bir haftada yaşanan yüzde 1.27 oranındaki düşüşe rağmen aracı kurumların hisseleri prim yaptı. Özellikle Tera Yatırım Menkul Değerler’in haftalık yüzde 26.97 yükselişi sektörün yönünü belirledi. Oyak Yatırım yüzde 5.93, A1 Capital yüzde 5.44 ve İnfo Yatırım yüzde 4.77 artış kaydetti.