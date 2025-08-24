Borsa güçleniyor büyük hisseler önde

Yabancı alım desteği

Yurt dışı yerleşikler, 15 Ağustos haftasında 125 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. Son dönemde artış gösteren bu girişler, özellikle endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki hareketi destekledi. Borsa 30’da Enka İnşaat dışındaki tüm hisseler haftayı kazançla kapattı. Bu görünüm, yabancı ilgisiyle birleşince yatırımcının borsadaki güvenini artıran önemli bir faktör oldu.

Sanayi öne çıktı

BIST 30 hisseleri içinde haftanın en yüksek getirisi Sasa’da görüldü. Hisse yüzde 22.5 prim yaparken geriden gelen diğer hisseler açık ara fark yaptı. İkinci sırada yer alan Petkim yüzde 13.8 ve hemen ardından gelen Kardemir D yüzde 12.5 artışla yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler oldu. BIST 30 hisselerinden Emlak Konut yüzde 11.5, Ford Otosan da yüzde 8.8 yükselişle kazandıran diğer hisseler olarak öne çıktı. Şişe Cam, Aselsan, Ereğli ve Tüpraş gibi büyük hisseler de yüzde 6–8 aralığında primle dikkat çekti. Koza Altın da yüzde 5.8’lik kazancıyla haftayı artıda tamamlayan hisse oldu Bankalar ise sıralamaya daha geriden katıldığı gözlendi. Mevcut tablo, endeksin haftayı ağırlıklı olarak sanayinin farklı dallarındaki firmalarla güçlendiğini gösteriyor.

Ana ve yan pazarlarda da sert yükselişler dikkat çekti. Geride kalan bir haftada Netaş yüzde 41’in üzerinde prim yaparken, Seyitler Kimya ve MMC Sanayi yüzde 33’e yakın yükseliş kaydetti. Türker Proje Gayrimenkul, Garanti Yatırım Ortaklığı ve Metemtur yüzde 30’a yaklaşan artışlar gösterdi. LDR Turizm ve Eczacıbaşı İlaç ise yüzde 25–29 aralığında yükselişlerle yatırımcısına kazandıran diğer hisseler oldu. Söz konusu hareket, küçük ve orta ölçekli şirketlerde çıkışların hayli yüksek olabileceğini işaret ediyor.

¦ Türkiye’de güven endeksleri ve işsizlik oranı

Hafta başında yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve hizmet–perakende–inşaat sektörlerine ilişkin güven verileri açıklanacak. Perşembe günü ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi öne çıkarken, haftanın son günü temmuz ayı işsizlik oranı piyasaların odağında olacak. Bu veriler, iç talebin gücü ve iş gücü piyasasının gidişatı hakkında yol gösterici olacak.

¦ ABD’de büyüme ve enflasyon, Avrupa’da güven göstergeleri









Son bir haftada 18 yeni fon açıldı Yatırım fonu piyasasında 18-22 Ağustos haftası oldukça hareketli geçti. Hem gayrimenkul hem de girişim sermayesi fonlarında dikkat çeken yeni ihraçlar olurken, serbest fon tarafında da farklı stratejilerle piyasaya çıkan yeni enstrümanlar görüldü. Fon sepeti fonlarıyla çeşitlilik artarken, katılım fonları tarafında da yeni girişler kaydedildi. Böylece yatırımcıların risk tercihlerine göre yöneleceği seçenekler önemli ölçüde genişlemiş oldu. 18-22 Ağustos haftasında toplam 18 yeni fon devreye girerken, özellikle Oragon’un üçlü serisi öne çıktı: Agrega Proje GYF (ORF), Ayyıldız GYF (OAZ) ve Aydos GSYF (ODO). Re-Pie, Yedinci HSYF (RE7) ve Birinci Arbitraj HSYF (BRC) ile serbest fon tarafında yeni ürünler sundu. QNB, Kar Payı Ödeyen Serbest Döviz Fonu (FDE) ile çeşitliliğe katkı yaparken, Neo’nun Chargex GSYF’si (NCH) girişim sermayesi alanında öne çıktı. Azimut, Temkinli (TMU) ve Agresif (SFS) fon sepetleriyle yatırımcılara farklı risk profilleri sundu. Bulls’un Arena Serbest Fonu (BRB), Kuveyt Türk’ün İkinci Katılım Fonu (KIK), Atlas’ın İstatistiksel Arbitraj HSYF’si (BTJ) ve Rota’nın Alev Serbest Fonu (RAV) ile Birinci GYF’si (RNG) haftanın diğer yeni ihraçları oldu. Albaraka, Para Piyasası Katılım Fonu (PPG) ile katılım tarafını güçlendirirken, Piramit’in İkinci HSYF’si (PKN) yüksek getirili başlangıcıyla dikkat çekti. Foneria’nın Birinci Serbest Fonu (FR1) ve Hedef’in Artinvest GSYF’si (HNV) de haftanın son girişimleri arasında yer aldı. Böylece serbest fonlardan gayrimenkule, girişim sermayesinden katılım ve fon sepeti fonlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yatırımcıların tercihine sunulmuş oldu. Küresel tarafta en kritik veri perşembe günü açıklanacak olan ABD’nin ikinci çeyrek büyüme rakamı olacak. Cuma günü kişisel gelir, harcama ve PCE enflasyonu da Fed’in faiz patikasına dair beklentileri şekillendirecek. Bunun yanı sıra dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni ve konut piyasası verileri yakından izlenecek. Avrupa’da IFO iş dünyası iklimi ve ekonomik güven endeksi, Almanya’da işsizlik oranı açıklanacak. Hindistan’ın büyüme verisi ve Güney Kore Merkez Bankası’nın faiz kararı da küresel piyasaların gündeminde yer alacak.

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul güçlü bir alım dalgasıyla yükseldi. BIST 100 Endeksi yüzde 4.62 değer kazanarak 11.372 puana çıktı. Böylece endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 15’i aşarken, yıllık bazda kazanç yüzde 14.6 seviyesine ulaştı. Mevduat ve kira sertifikaları haftalık yüzde 0.7–0.8 aralığında sınırlı kazanç sağlarken; altın yüzde 0.3, euro ise yüzde 0.3 civarında kayıp yaşadı. Döviz tarafında dolar yüzde 0.4’lük artışla öne çıktı. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadeli ürünlerden çok borsaya yöneldiğini gösteriyor.