Borsa güçlü altın güvenli

Geçen hafta hem fiyat hem de hacim tarafında gözlenen eş zamanlı yükseliş, piyasanın dar bir hisse grubuyla değil, sektörlere yayılan bir katılımla güç kazandığını gösteriyor. BIST 100’ün haftalık yüzde 3.83, aylık yüzde 11.63 yükselmesi; gıda, teknoloji ve sanayi endekslerinin öncülüğünde gerçekleşti. Değerli metaller tarafında gümüşün haftalık yüzde 11.74 ile öne çıkması, risk iştahının yalnızca borsaya değil alternatif varlıklara da yayıldığını ortaya koyuyor. Mevduat ve kira sertifikalarının istikrarlı getirisi ise portföylerde denge arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Teknik görünüm ne diyor?

Endeksin 12.668 puanla kapanması, son bir ayın zirve bölgesinde kalıcılık arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Haftalık dip–zirve bandının üst sınırında yapılan kapanış, momentumun korunduğunu gösterirken; artan işlem hacmi yükselişin yalnızca fiyat etkisiyle değil, derinlikle desteklendiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, olası geri çekilmelerde satış baskısının sınırlı kalabileceğine ve alım iştahının korunabileceğine dair önemli bir sinyal üretiyor. Endeks 12.668 kapanışla hem haftalık yüzde 3.83 hem aylık yüzde 11.63 yükseliş trendini teyit ediyor. Kapanış değeri; 3, 5, 10, 20, 50 ve 100 günlük tüm hareketli ortalamaların üzerinde ve bu ortalamaların tamamı “alım pozisyonunu koruyor” sinyalinde. Bu, ana trendin hâlâ yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.

Küresel borsalarda durum

Asya piyasaları haftaya güçlü bir performansla damga vurdu. Güney Kore’de KOSPI endeksi haftalık bazda yüzde 5.55 yükselerek yılbaşından bu yana yüzde 14.87 getiriye ulaştı. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 4.18 artışla Asya’daki iyimserliğe eşlik ederken, Çin cephesinde Hang Seng yüzde 2.64’lük yükselişle toparlanma eğilimini sürdürdü. Asya genelinde teknoloji ve sanayi hisseleri öne çıktı.

Avrupa borsalarında ise daha

dengeli ve sınırlı bir seyir izlendi. FTSE 100 haftayı yüzde 1.13 artıda kapatırken, DAX yüzde 0.36 ile yatay sayılabilecek bir performans sergiledi. CAC 40’ta ise yüzde 0.59’luk geri çekilme dikkat çekti. Avrupa tarafında ekonomik veriler ve faiz beklentileri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam etti.

ABD borsaları haftayı hafif