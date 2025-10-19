Borsada düşüş trendi sürer mi?

‘Merkez’ler de alıyor

Enflasyonda düşüşün istenen hızda görülmemesi, faizlerin yüksek seyrini koruması ve borsadaki kâr satışları altına talebi destekleyen başlıklar. Mevduat ve kira sertifikalarında aylık yüzde 3 civarındaki getiriler korunurken, altın bir haftada bu getirinin üç katını verdi.

Global ölçekte merkez bankalarının yıl boyunca süren alımları ise yatırımcılar kadar onların da güvenli liman arayışını öne çıkarırken altın fiyatının psikolojik dirençlerin üzerine çıkmasında önemli bir etken olmakta. Bu süreçte Türkiye de rezervlerini istikrarlı şekilde artırarak son iki yılda 440 tondan 635 tona çıkarırken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa dalgalı, faiz yüksek, döviz kontrollü seyrederken altın ister istemez paranın adresi olarak öne çıkıyor.

Gözler Çin ve TCMB’de

Yeni haftada küresel ekonomi gündemi yoğun veri akışına sahne olacak. 20 Ekim Pazartesi Çin’den gelecek 3. çeyrek GSYH, sanayi üretimi ve perakende satışlar rakamları haftanın yönünü belirleyecek.

Şirketlerden yatırım ve büyüme adımları

Link Bilgisayar, kamuya ait projede 18.15 milyon TL’lik ürünleri zamanından önce teslim etti.

Ege Gübre, dört adet vincin kurulumu gerçekleşerek devreye alındı. Eksun Gıda, RES projesi için 439.1 milyon TL yatırım teşvik belgesi aldı.

Ral Yatırım Holding, yüzde 51’ini aldığı arsa üzerinde lüks proje geliştiriyor.

Meka Global, 2.210.000 euroluk kırma eleme tesisi siparişi aldı.

Ekos Teknoloji, Cezayir’den 3.683.473 euroluk sipariş aldı.

Odine Teknoloji, Güney Afrikalı mobil operatör ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Lila Kağıt, Romanya’daki bir şirketin payını satın almak üzere incelemelerde bulunuyor.

Turcas Holding, yüzde 30 iştiraki RTG’nin hibrit enerji kurulumu için 8 milyon dolara anlaştı.

Çimsa, ABD’de kurduğu 600 bin ton kapasiteli gri çimento öğütme tesisini devreye aldı.

DCT Tradin’in iştiraki Bluefarm Tarım, yaban mersini üretimi için İpsala’da arazi aldı.

Yeni açılan 17 fon

Ekim ortasında 16 yeni yatırım fonu kuruldu. Bunlar arasında en yoğun ilgi, girişim sermayesi, gayrimenkul ve serbest fon kategorilerinde toplandı. Inveo Portföy, Deniz Portföy ve A1 Capital ardı ardına yeni fonlar kurarken, katılım fonlarında da hareketlilik dikkat çekti. Re-Pie Portföy Üçüncü Proje GYF ve Deniz Portföy Dördüncü GYF, gayrimenkul tarafındaki büyüme ivmesini temsil eden fonlar olarak öne çıktı. Yeni fonlar içinde Hedef Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon yıllık yüzde 3.75 yönetim ücretiyle en yüksek orana sahip olurken, onu Pardus Portföy Dördüncü Serbest Fon (%3) ve A1 Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (%2.75) izledi.

Geri alım yaptılar

Ekim ayının ikinci haftasında Borsa İstanbul’da enerji, gıda, inşaat ve perakende sektörlerinde geri alımlar yoğunlaştı. Mavi Giyim ve Enerya Enerji işlem tutarı bazında öne çıktı.

Mavi Giyim (MAVI) 1.9 milyon adet hisseyi 71.6 milyon TL bedelle geri alarak haftanın en yüksek tutarlı işlemini gerçekleştirdi. Enerya Enerji (ENERY) ise 5.9 milyon adet hisseyle toplam 56.2 milyon TL tutarında alım yaparak adet bazında lider konumda yer aldı. Net Holding (NTHOL) 40.3 milyon TL, Bim Mağazalar (BIMAS) 32.1 milyon TL ve Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) 13.4 milyon TL tutarındaki işlemlerle öne çıkan diğer şirketler oldu.

Haftanın ikinci yarısında ise Türkiye ve ABD verileri öne çıkıyor. 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı piyasalar için haftanın kritik başlığı olacak; beklenti politika faizinin yüzde 39.50 seviyesine indirilmesi yönünde...