Büyükler devrede

15.02.2026 13:55
Faizde düşüş beklentisi büyük hisselere yönelimi güçlendiriyor. BIST 30 Endeksi haftayı yüzde 6.28 yükselişle tamamlarken yılbaşından bu yana performansı yüzde 30’a yaklaştı. Mevduat enflasyonun altında kalırken, ilgi yeniden hisse senetlerinde.
Şubatın ikinci haftasında fiyatlamaların merkezinde yine para politikası vardı. Merkez Bankası’nın 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 18’e yükseltmesine karşın orta vadeli hedefleri koruması, piyasada kontrollü normalleşme algısını güçlendirdi. Faiz indirimi kapısının açık olduğu düşüncesi, özellikle likiditesi yüksek ve bilanço gücü belirgin hisselere yönelimi artırdı.
Rakamlar ne söylüyor?
Piyasalarda son haftanın yönünü borsa belirlerken BIST 100 Endeksi, haftalık yüzde 4.87’lik yükselişle yeni zirvesine ulaşarak yatırımcı ilgisinin hisse senedi tarafında yoğunlaştığını gösterdi. Veriler, yatırımcıların daha fazla risk alma eğilimine girdiğini işaret ediyor.
İşte ilgi çeken hisseler
Borsada eğilim en fazla BIST 30 hisselerinde gözlendi. BIST 30 Endeks haftalık bazda yüzde 6.28 yükseldi. Aynı süre içinde 30 hisse içinde yer alan Astor Enerji yüzde 19.67 ile en fazla yükselen hisse oldu. Aralık ayının ilk haftasından bu yana güçlü bir yükseliş eğiliminde olan hisse performansı ile tarihi zirve seviyelerinde yer alıyor. İkinci sırada yer alan Türk Altın İşletmeleri’nin haftalık getirisi ise yüzde 14.56 seviyesinde gerçekleşti. Bu hisse de ekimden bu yana artan ilgiyle birlikte yükseliş eğilimini koruyor.
Haftanın 10 odak noktası
BIST 30 haftalık yüzde 6.28 yükseldi.
2. BIST 30’un performansı yılbaşından bu yana yüzde 28.49.
Dolar bazında performans yüzde 26.40.
BIST 100 tarihi zirvede.
Altın yıllık yüzde 71.68 getiriyle istikrarlı.
Gümüşte kısa vadeli düzeltme var, yıllık getiri güçlü.
TL mevduat ve kira sertifikaları enflasyonun altında. 8.
Banka hisseleri yükselişte belirleyici.
14 bin seviyesi teknik eşik haline geldi.
Ana tema, faize oynayan büyük yatırımcı, hisseyi destekliyor.
Riskli varlıklara yöneldiler
Sabit getirili araçlarda daha dengeli ama sınırlı bir tablo söz konusu. TL mevduat aylık yüzde 3.36, kira sertifikaları yüzde 3.18 getiri sağladı. Aylık TÜFE’nin yüzde 4.84, yıllık enflasyonun yüzde 30.65 olduğu bir ortamda, reel getiri hesabı yatırımcıyı yeniden riskli varlıklara yöneltiyor. Bu da BIST 30’daki güçlü fiyatlamayı destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
‘ALTIN-GÜMÜŞ’TE DURUM...
Altın cephesinde daha temkinli ama istikrarlı bir görünüm var. Haftalık yüzde 1.47’lik artış, aylık bazda yüzde 9.61’lik performansla desteklenirken güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor. Dalgalı dönemlerde portföy dengesi arayan yatırımcı için altın hâlâ önemli bir referans noktası.
Bankalar ve sanayi öncü
Faiz beklentisindeki yumuşama en hızlı karşılığını banka hisselerinde buluyor. BIST Banka Endeksi bir haftada yüzde 7.66 yükseldi. Büyük yatırımcıların pozisyon artırdığı alan yine yüksek işlem hacmine sahip, bilanço kalitesi güçlü şirketler. Sanayi tarafında ihracat bağlantısı kuvvetli ve nakit üretme kapasitesi yüksek firmalar dikkat çekiyor. Bu görünüm, yükselişin genele yayıldığını ancak liderliğin banka ve sanayi ekseninde yoğunlaştığını gösteriyor.
BIST 30’un dolar bazında yılbaşından bu yana yüzde 26.40 performans üretmesi, yabancı yatırımcı açısından da tabloyu daha anlamlı hale getiriyor. Küresel risk iştahının dengeli kaldığı ortamda, gelişen piyasalara yönelen akımların öncelikle büyük hisselerde yoğunlaşması beklenen bir eğilim olmakta.