Büyükler devrede

‘ALTIN-GÜMÜŞ’TE DURUM...

Bankalar ve sanayi öncü

Faiz beklentisindeki yumuşama en hızlı karşılığını banka hisselerinde buluyor. BIST Banka Endeksi bir haftada yüzde 7.66 yükseldi. Büyük yatırımcıların pozisyon artırdığı alan yine yüksek işlem hacmine sahip, bilanço kalitesi güçlü şirketler. Sanayi tarafında ihracat bağlantısı kuvvetli ve nakit üretme kapasitesi yüksek firmalar dikkat çekiyor. Bu görünüm, yükselişin genele yayıldığını ancak liderliğin banka ve sanayi ekseninde yoğunlaştığını gösteriyor.



BIST 30’un dolar bazında yılbaşından bu yana yüzde 26.40 performans üretmesi, yabancı yatırımcı açısından da tabloyu daha anlamlı hale getiriyor. Küresel risk iştahının dengeli kaldığı ortamda, gelişen piyasalara yönelen akımların öncelikle büyük hisselerde yoğunlaşması beklenen bir eğilim olmakta.

Altın cephesinde daha temkinli ama istikrarlı bir görünüm var. Haftalık yüzde 1.47’lik artış, aylık bazda yüzde 9.61’lik performansla desteklenirken güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor. Dalgalı dönemlerde portföy dengesi arayan yatırımcı için altın hâlâ önemli bir referans noktası.