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Çinliler hibritleniyor...

Levent Köprülü
16.12.2024 08:44
Avrupa Birliği’nin Çinli elektriklilere uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin ardından başta BYD, SAIC ve Geely gibi üreticiler olmak üzere Çinli markalar, Avrupa’daki pazar paylarını artırmak ve vergiden kaçınmak amacıyla Avrupa’da pazara sundukları hibrit versiyonların miktarını artırdı. Çinli bazı üreticiler, bir yandan tarifelerin maliyetini ve etkisini düşürmek amacıyla montaj ve üretim tesislerini Avrupa’ya taşır ya da taşımaya hazırlanırken diğer yandan da bu bölgede sundukları hibrit modellerinin sayısını artırmaya başladı. Çinli hibritler, AB’nin tarifelerine tabi değil.



Rekabet kızışacak

Çinli hibritlerin hem Japon hem de Avrupalı modeller için zorlu bir rekabet yaratması bekleniyor. Toyota, Honda ve Nissan markaların kısmen bu nedenle satış kayıpları yaşadığı belirtilirken, Avrupalı otomobil üreticileri de bundan etkileniyor. Çin Binek Otomobil Birliği’ne (CPCA) göre Çin, bu yıl Temmuz’dan Ekim’e kadar Avrupa’ya 65 bin 800 hibrit otomobil ihraç etti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen rakamın üç katından fazla.

BYD, Avrupa’daki ilk hibrit modeli olacak SEAL U DM-i ve Song Plus DM-i gibi hibrit modellerini sunarken Geely, Galaxy Starship 7 gibi plug-in hibrit (PHEV) modellerin yanı sıra Azkarra gibi hafif hibrit araçlara da sahip. SAIC ise MG6 PHEV, Roewe Erx5 Super Hybrid Edition SUV, MG3 HEV ve MG EHS Plug-in Hybrid gibi hibrit modelleriyle dikkat çekiyor.

Son olarak Geely’nin markası Lynk&Co da Avrupa’da hibrit versiyon satışa sunacağını açıkladı. Çinli markalara ait hibritlerin, Avrupalı akranlarından ve genel olarak elektrikli araçlardan nispeten daha ucuz olmaları.

Bu maliyet faktörü, pandemi sonrasında, Avrupa’da devam eden hayat pahalılığı krizi ve yüksek faiz oranları nedeniyle alıcılar için daha da önemli hale geldi.

Frontera 2025’te gelecek



Opel’in modern zamanlarda yeniden dirilttiği 1990’ların efsane model ismi “Frontera”, tamamen elektrik ve 48V hibrit seçenekleriyle 2025’ten itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. Stellantis Grubu’nun Avrupa pazarında ihtiyaç duyduğu “bütçe dostu elektrikli” model ihtiyacına yanıt vermek üzere geliştirilen Frontera’nın, ülkemizde de satılan “Crossland” modelinin yerine geçeceği belirtiliyor. Frontera, hibrit versiyonunda 7 kişilik seçeneğe de sahip. Tam elektrikli versiyon 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesi sunacak. Menziliyse maksimum 305 kilometre. 48 volt hibrit teknolojili Frontera Hybrid ise, 136 HP’lik 1.2 lt benzinli motor, 21 kW (28 HP) gücünde elektrik motoru ve 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşuyor.



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