Çinlilerin Paris şovu

Avrupa’nın hatta dünyanın en önemli otomotiv fuarlarından biri olan Paris Motor Show, basın günüyle kapılarını açtı. BMW, Nissan gibi firmaların katılmadığı fuarda buna rağmen 60 kadar üretici yerini alırken, bunların yaklmaşık 20’sini Çinli üreticiler oluşturdu.BYD, Chery gibi grupların, alt markalarıyla da hazır bulunduğu fuarda, Çinlilerin ağırlığı ve Avrupa pazarına olan “hırsları” dikkat çekti. Bununla birlikte ev sahibi Peugeot ve Citroen’in yanı sıra Renault, getirdikleri farklı konseptlerle göz doldurdu.Citroen’in 1948 yılında dünyaya tanıttığı ve otomotiv tarihine damga vuran efsanevi 2 CV modelinin ruhu, üretiminin sona ermesinden 36 yıl sonra tamamen elektrikli 2 CV Concept ile yeniden hayat buldu.2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan konsept, 1948’deki yaratılış ruhuna uygun iç mekanı, süslemeleri, minik sepeti ve renkli kumaşlarıyla hayli ilgi çekti. Avrupa’da üretilmesi ve yaklaşık 15 bin Euro başlangıç fiyatıyla sunulması hedeflenen seri üretim modelinin 2028 yılına kadar Citroën ürün gamına katılması planlanıyor.Türkiye’de Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında üretilmeye başlanan yeni Dacia Striker, Paris’te dünya sahnesine çıktı. C-segmentindeki yeni dinamik crossover modeli, Dacia’nın ürün gamını genişletirken, Türkiye’nin Renault Group’un küresel üretim ve ihracat ağındaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.Fuarda konseptlerin yanı sıra Bursa’da üretilmekte olan yeni nesil Clio da yerini aldı.Peugeot, Paris Fuarı’na ev sahibi olarak iki farklı ve ilginç konseptle geldi. RCZ modelinin modern yorumu “RCZ Vision”, markanın katı hal bataryasına sahip ilk aracı olurken, 100 Voltluk altyapısı sayesinde bataryası yüzde 10’dan yüzde 80’e 10 dakikada doluyor. “E-T16” ise, markanın bir dönem parkurları birbirine katan efsanevi Peugeot 206 T16 modeline selam niteliğinde.Alfa Romeo, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda diğer makaların aksine elektrikli değil, 2.9 litre çift turbo beslemeli motora sahip çekici bir konsept tanıttı. Markanın Torino’daki tasarım merkezi Centro Stile tarafından geliştirilen “Cuorerosso”, İtalyan tasarım geleneğini yenilikçi bir yaklaşımla geleceğe taşırken, gelecekte seri üretime geçecek bir modelin ön gösteriminden çok daha fazlasını temsil ediyor.Aracın sade ancak yenilikçi iç tasarımı, birbiri içine geçebilen göstergeleri, ilginç ayrıntılar arasında.