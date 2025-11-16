Değerli metalde ralli sürecek mi?

Piyasalarda değişken bir havanın olduğu bir işlem haftası geride kalırken yatırımcı davranışında da dalgalanmalar yaşandı. Döviz ve faiz cephesi sınırlı hareket ederken, altın yüzde 2 yükseldi. BIST 100 ise yüzde 3.28 geriledi. Altındaki yükseliş borsaya da yansıdı. Sadece dört sektör haftayı artıda kapatırken madencilik yüzde 8.59’luk yükselişle en çok kazandıranı sektör olarak öne çıktı. BIST Maden Endeksi’nde 7 hisse yer alırken bunun üçü yükseliş kaydetti. Aynı zamanda BIST 30 Endeksinde yer alan Türk Altın İşletmeleri yüzde 18.9 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 6.7 ile Anadolu Metal Madencilik takip etti. Altın yüzde 2 yükselerek güçlü konumunu korudu. Bir aylık TL mevduat yüzde 0.74, kira sertifikaları yüzde 0.69 kazandırdı. Dolar ve euro cephesinde sınırlı artışlar görülürken, TÜFE’nin yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşmesi faiz gelirinin reel gücünü zayıf bıraktı. Bu nedenle sabit getirili araçlarda doygunluk hissi belirginleşmiş durumda.

Yurt dışı rüzgârı destekliyor

‘Geri alımlar’ devam ediyor

Bu hafta Vakıflar Bankası 80 milyon adet ile açık ara en yüksek geri alımı yapan şirket oldu. Banka, 2 milyar TL tutarında işlem gerçekleştirerek sermayenin yaklaşık yüzde 0,8’ine, dolaşımdaki hisselerin ise yüzde 13,46’sına denk gelen önemli bir program yürütüyor. Bu oran, piyasadaki en güçlü geri alım etkisini yansıtıyor.

Turkcell, 200 milyon TL’lik hacimle ikinci sırada yer alırken, Mavi Giyim ve Escar Filo da 27 milyon TL civarındaki geri alımlarla dikkat çekti. Bu şirketlerdeki işlemler, piyasa fiyatı istikrarını koruma ve yatırımcı güvenini destekleme amacı taşıyor. Mega Metal, Boğaziçi Beton ve Net Holding, küçük hacimlerle de olsa istikrarlı geri alım yapan sanayi ve hizmet sektörü şirketleri arasında. Ortalama maliyetler, çoğu şirkette hisse fiyatlarının son 1 aylık ortalamalarına yakın seyrediyor.







Fonda gayrimenkul ve girişim öne çıktı * Kasım ayının ikinci haftasında açılan yeni fonlarda gayrimenkul ve girişim sermayesi temalı ürünlerin belirgin biçimde öne çıktığı görülüyor. Pardus Portföy’ün iki yeni GYF’si (PGN ve KCI) proje geliştirme ve gelir üreten ticari gayrimenkullere yönelirken, Arz Portföy’ün 10. GYF’si (ONU) yeni proje yatırımlarına odaklanıyor. * GSYF tarafında ise Re-Pie Portföy’ün CTRL Plus Ventures Fonu (RCT), şirketlere borç-sermaye karmasıyla finansman sağlayan ve gerektiğinde girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. * Rota Portföy’ün Biruni Sağlık ve Biyoteknoloji GSYF’si (SIM) ise yüksek büyüme potansiyeli taşıyan sağlık ve biyoteknoloji alanlarına yatırım yaparak tematik bir strateji izliyor. * Neo Portföy’ün Onikinci GSYF’si (NO2), Katılım Finans ilkelerine bağlı kalarak girişim şirketlerine ortak olma, satın alma ya da finansman sağlama yoluyla getiri hedefleyen yapısıyla GSYF grubunda geniş bir yatırım evreni sunuyor. * İnveo Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (PRR), yalnızca TL cinsi kısa vadeli araçlara yatırım yaparak istikrarlı ve düşük riskli bir getiri hedefliyor. * Qinvest Portföy Para Piyasası Serbest Fonu (PRV) esnek portföy yapısıyla para piyasasında alternatif arayan yatırımcılar için yeni bir seçenek oluşturuyor. Yeni fonların stratejileri incelendiğinde, hem tematik büyüme alanlarına hem de düşük riskli kısa vadeli TL enstrümanlarına aynı haftada erişim imkânı sunulduğu görülüyor. Şirketlerden son gelişmeler * Aselsan, SSB ile 1.1 milyar euroluk ek hava savunma sistemleri sözleşmesi imzaladı. * Turkcell, Google Cloud ile Türkiye’de bulut bölgesi kurulması için iş birliğine gidiyor. * Ofis Yem, Samsun’daki 18 milyon dolarlık yatırımın inşaatı için taşeronla anlaştı. * Girişim Elektrik, Kuzey Makedonya’da 34 milyon euroluk GES ve trafo işi aldı. * Onur Teknoloji, 9.6 milyon dolarlık Sahil-Net projesi için sözleşme aşamasına geldi. * VBT Yazılım, havayolu şirketine 7.1 milyon dolarlık üç yıl süreli hizmet verecek. * Tuğçelik, Kocaeli’deki fabrikasını 25.5 milyon euroya sat-geri kirala yoluyla devretti. * Sanica Isı, Turquality programı kapsamında 190 milyon TL teşvik alacak.

Avrupa ve Asya borsaları güçlü bir hafta geçirdi. CAC 40 ve Hang Seng sırasıyla yüzde 3.5 ve yüzde 3.1 yükselirken, DAX ve Nikkei’de de belirgin artışlar görüldü. ABD piyasaları yatay pozitif seyretti. Küresel görünüm, risk iştahının kontrollü şekilde arttığını gösteriyor. Bu hafta ortaya çıkan tablo, yatırımcının güvenlikten tamamen vazgeçmeden fırsat odaklı pozisyonlanmaya geçtiğini gösteriyor. Emtia bağlantılı şirketler, güçlü bilançolar ve düzenli nakit akışı sağlayan alanlar öne çıkarken, piyasada seçici hareketlerin etkisi belirginleşiyor.