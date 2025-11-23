Dövizden kaçan ‘hisse’ye yöneldi

Talep artmalı

Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi ise yüzde 11.11 ile dövizin daha gerisinde duruyor. Yatayda dalgalı seyir devam ediyor. Risk alanlar şimdilik pek kazançlı çıkmış görünmese de piyasaya ilgide artış var. Son bir haftada geride kalan endeks, destek bölgesinden gelen alımlarla yukarı bir yönelim sergiliyor. Güçlenen alımlarla yüzde 3.38’lik hızlı bir çıkış yaşandı. Haftalık bazda BIST 100 Endeksi’ndeki 76 hisse yükseldi, birinin fiyatı değişmezken sadece 23’ü geriledi. Talebin devam etmesi halinde endeksin 11 bin 500’ü tekrar test ettiğini gözlemek mümkün olacak. CDS risk primi 241.12 seviyesinde. Olumlu algıyla 150-200 bandına gerilemesi riskli varlıklara yönelimi destekleyecek faktörler arasında yer alacaktır.

Altın mı, gümüş mü?

ABD ve Japonya teşviklerinin yarattığı enflasyon beklentisi altına yönelimi güçlendiriyor. Altının onsu 4 bin 065 dolar seviyesinde. 4 bin 100 dolar eşiğinin aşılması yeniden trend onayı olarak görülecek. Öte yandan gümüş de ilgi odağında. Uzun süredir baskı altında kalan gümüş potansiyel taşıyarak getiri liginde yer alıyor. 54.40 seviyesinin aşılması gümüşte 63 dolarların hedef olmasına imkan sağlayacak.

Küresel piyasalarda sert bir satış haftası geride kaldı. Japonya’dan ABD’ye kadar tüm büyük endeksler eksi bölgede seyretti. En sınırlı düşüşü Nikkei 225’te yüzde 1.10’luk gerileme yaşanırken, kayıplar Avrupa’da derinleşti; DAX yüzde 2.50, CAC 40 yüzde 2.31, FTSE 100 yüzde 1.76 düştü. ABD tarafında ise baskı daha da belirgindi. S&P 500 yüzde 2.90, Dow Jones yüzde 2.96, Nasdaq yüzde 3.59 değer kaybetti. En sert düşüş KOSPI’de yüzde 3.95 ile görüldü. Yılbaşından bu yana getiriler hâlâ pozitif tarafta olsa da, küresel endekslerde son hafta risk alma isteğinin belirgin biçimde zayıfladığı görülüyor.









GERİ ALIMLARDA TEMPO YÜKSELDİ Şirketlerin geri alım programları kasım ayında da devam ediyor. 20 Şirket 14-21 Kasım haftasında geri alım gerçekleştirdi. Listenin başında yer alan Vakıflar Bankası (VAKBN), 23.6 milyon adetlik geri alımla hem miktar hem de tutar bazında en yüksek işlem hacmine ulaşan oldu. 635 milyon TL’yi aşan geri alımla dikkat çeken banka, 26.86 TL ortalama maliyetle hissesini desteklemeyi sürdürdü. Enerya Enerji (ENERY) ve Escar Filo (ESCAR) sırasıyla 15.5 milyon TL ve 26.1 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. Escar Filo’nun son iki aydaki geri alımları hissenin mayıstan bu yana yaşadığı sert düşüşün ardından tabanda tutunmasına olanak verdiğini işaret ediyor. Göknur Gıda (GOKNR) ve Akfen GMYO (AKFGY) da listeye 1 milyon adetlik alımlarla katılırken, Farklı sektörlerden gelen hamlelerin dikkat çekici olduğu görülüyor. Mavi Giyim (MAVI) ve Net Holding (NTHOL) hisselerinde ortalama maliyetlerin sırasıyla 38 TL ve 48 TL seviyelerinde oluşması, şirketlerin orta ve uzun vadeli fiyat desteği stratejisi izlediğini gösteriyor. Sarkuysan (SARKY), Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) ve Blume Metal Kimya (BLUME) da görece sınırlı alımlar yapsa da, toplamda geri alım yapan şirket sayısındaki artış, piyasada şirketlerin kendi değerlerine olan güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor. Güven endeksleri ve dış denge öne çıkıyor







Yatırım hamleleri ve kapasite artışları Bu hafta başta GMYO ve enerji olmak üzere farklı sektörlerde hem yatırım hem de kapasite genişletme eğilimi öne çıktı. Bir yanda satın almalar ve teşviklerle güçlenen büyüme hamleleri öne çıkarken, diğer yanda ihracat bağlantıları, yeni siparişler ve büyük ölçekli anlaşmalar haftanın gündemini belirledi. Listede yer alan 15 firma, iç pazardaki hareketliliğin yanı sıra yurt dışında da girişimleriyle öne çıktılar. ¦ Armada Gıda, sağlıklı ürün pazarında güçlenmek için Talya Foods’un yüzde 75’ini aldı. ¦ Panelsan, 87.5 milyon TL tutarında sipariş anlaşması imzaladı. ¦ Aksa Enerji, yıl sonu beklentisinde ciroyu 38 milyara, FAVÖK’ü 12 milyara yükseltti. ¦ Deva Holding, Kartepe’deki tesisinin modernizasyonu için 381.8 milyon TL teşvik aldı. ¦ Asce GMYO, Başakşehir’deki arsası üzerine yapılacak projede yüzde 40 paya anlaştı. ¦ Mia Teknoloji, Kırgızistan’da devlet ortaklı enerji firmasıyla 4.2 milyon dolara anlaştı. ¦ Kervan Gıda, Polonya’daki üretim hatlarının 2.85 milyon dolara satışını tamamladı. ¦ Sasa, Adana’daki Elyaf tesisi yatırımının 350 bin ton/yıl kapasiteli bölümünü devreye aldı. ¦ CW Enerji, 18 satış noktasıyla toplamda 2.4 milyar TL tutarlı anlaşma gerçekleştirdi. ¦ Sarkuysan, paydaşlarıyla 160 milyon TL’ye Gebze Gri Su Geri Kazanım Projesi’ni açıkladı. ¦ Kaplamin’in iki büyük ortağı toplam 215 milyon TL faizsiz sermaye avansı verdi. ¦ Vakıf GMYO, Konak’taki projede payını yüzde 38’e çıkararak yükleniciyle sulh oldu. ¦ Makim Makina, hassas döküm alanında 2 milyon 743 bin 100 euro tutarında sipariş aldı. ¦ Emlak Konut’un iştiraki, 400 milyon dolara Riyad Hayat Mekke projesi için anlaştı. ¦ SDT Uzay, alt sistemler için TUSAŞ ile toplam 800 bin dolara anlaşmaya vardı. Kasımın son haftası, hem Türkiye’de hem de küresel piyasalarda ekonomik güven ve aktivite göstergelerinin yoğun şekilde izlendiği bir takvim sunuyor. Türkiye’de iktisadi yönelim ve reel kesim güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı hafta başında açıklanırken, perşembe günü ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi ön planda olacak. Haftanın sonunda ise ekim ayı işsizlik verisi, iç talep ve istihdam dinamiklerine ilişkin güncel bir çerçeve sunacak. Küresel tarafta Almanya’nın IFO iş iklimi, Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi ve ECB’nin enflasyon beklentileri; bölgenin büyüme ve fiyatlama görünümü açısından kritik. ABD’de perakende satışlar, ÜFE, tüketici güveni, dayanıklı mal siparişleri ve hafta ortasında yayımlanacak Bej Kitap ekonomik aktiviteyi detaylandıracak. Asya cephesinde ise Japonya’nın sanayi üretimi ve işsizlik oranıyla birlikte Çin’in sanayi kârları, bölgesel görünüm üzerinde etkili olacak. Bu hafta ortaya çıkan tablo, yatırımcının güvenlikten tamamen vazgeçmeden fırsat odaklı pozisyonlanmaya geçtiğini gösteriyor. Mevduat ve altın kısa vadede cazibesini korusa da, borsadaki ivmenin güçlenmesi yatırımcıların bu alandaki seçici alımlarını güçlendirecektir.

Kasım ayının son haftasına girilirken döviz kurlarında sınırlı hareket devam ediyor. Dolar son bir haftada yüzde 0.35 değer kazandı. Euro kuru ise yüzde 0.61 geriledi. Oldukça sakin bir seyir yaşanıyor. Döviz sepeti yılbaşından bu yana ortalama yüzde 26.49 düzeyinde getiri sağladı. TÜFE ise aynı süre zarfında yüzde 28.63 oranında gerçekleşti. Dövize yönelenlerin getirisi enflasyonun altında kaldı.