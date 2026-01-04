Fonlarda getiri ikiye katlandı

2025 yılında borsa genelinde yukarı yönlü ancak sınırlı bir fiyatlama yaşandı. BIST 100 Endeksinin yıllık yükselişi yüzde 14.55 ile enflasyonun ve alternatif yatırım araçlarının gerisinde kaldı. Buna karşılık hisse senedi yatırım fonları tarafında tablo belirgin biçimde ayrıştı. En fazla kazandıran 20 fonun tamamı endeksin çıkışını ikiye katladı. İlk sıradaki Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu yüzde 105’i aşan performansıyla dikkat çekti. Görünüm, 2025’te pasif endeks takibinden ziyade aktif fon yönetiminin öne çıktığını gösteriyor.

Tema ve seçicilik

Getiri liginde üst sıralarda yer alan fonların stratejileri incelendiğinde ortak bir yönelim dikkat çekiyor. BIST geneline yayılmak yerine belirli temalara odaklanan fonlar diğerlerinden farklılaştı. Alternatif enerji şirketlerine yatırım yapan Ak Portföy fonu, yeşil dönüşüm temasının desteğiyle yüzde 80’in üzerinde getiri sağladı. Yabancı teknoloji hisselerine yönelen fonlar ise yapay zekâ, yazılım ve iletişim hizmetleri ekseninde küresel büyümeden pay aldı. BIST 30 dışı şirketleri hedefleyen fonlar da, büyük ölçekli hisselerin görece zayıf seyrine karşın orta ölçekli büyüme hisselerindeki hareketten faydalandı.

2025’in fon dersi

Yüksek getiri sağlayan fonların önemli bir bölümü hisse senedi yoğun ve aktif yönetim anlayışına sahip ürünlerden oluştu. Fon yöneticileri, makro koşullara göre portföy dağılımını sık güncelleyerek endeksin dışında kalan fırsatlara yöneldi. Risk değerleri ağırlıklı olarak 67 bandında yer alsa da, portföy büyüklükleri ve yatırımcı sayılarındaki artış, yatırımcıların bu riski bilinçli şekilde üstlendiğini gösterdi. Özellikle teknoloji ve enerji temalı fonlarda yüksek oynaklık, 2025 boyunca caydırıcı olması bir yana, aksine getirinin ana kaynağı oldu.

Ortaya çıkan tablo, 2025 yılında tematik fonların öne çıktığını gösterdi. Söz konuu eğilim, önümüzdeki dönemde de yatırımcıların tek bir endekse bağlı kalmak yerine, stratejisi belirgin ve portföy yaklaşımı şeffaf fonlara yönelmeye devam edeceğine işaret ediyor.

Yatırım araçları haftayı nasıl tamamladı

Geçtiğimiz BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1.81 yükselişle tamamlarken, aylık bazda yüzde 3.37’lik artışla yeniden öne çıktı. Buna karşılık mevduat ve kira sertifikalarında istikrarlı fakat sınırlı bir getiri eğilimi sürdü. Döviz tarafında dolar haftayı artıda kapatırken, euro sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Kıymetli metaller cephesinde ise sert bir soluklanma dikkat çekti; altın haftalık bazda yüzde 4.49, gümüş ise yüzde 7.65 geriledi. Buna rağmen gümüşün yıllık getirisi hâlâ yüzde 145 gibi yüksek bir seviyede bulunurken, bu geri çekilme daha çok güçlü yükselişin ardından gelen düzeltme olarak okunmalı.

Hisse senedi tarafında yükselişin bankacılık hisseleri öncülüğünde şekillendiği bir hafta geride kaldı. BIST 30’da en yüksek getiriler Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası (C) ve Akbank’tan geldi. Haftalık bazda yüzde 68 bandında yükselen bankalar, endeksin genel performansını yukarı taşıdı. Bankacılığın yanı sıra TAV Havalimanları, Sabancı Holding ve Koç Holding gibi büyük ölçekli şirketlerde de yukarı yönlü hareketler izlendi. Görünüm, piyasa genelinde dengeli bir alım isteğinden ziyade, seçilmiş büyük hisselerde yoğunlaşan bir talebe işaret ederken, yatırımcıların kısa vadede sektör bazlı ayrışmayı daha yakından izlediğini gösteriyor.

Hisse fonlar yatırımcı için ne anlam taşıyor?

1- Hisse fonlar, yatırımcıya tek tek hisse seçmeden borsaya ortak olma imkânı sağlar.

2- Profesyonel portföy yönetimi sayesinde bilanço ve sektör analizleri yatırımcı adına yapılır.

3- Endeksin yatay kaldığı dönemlerde seçici getiriler sunma potansiyeli taşır.

4- Farklı hisselere dağılım sayesinde tek şirket riskini azaltır.

5- Uzun vadede disiplinli yatırım alışkanlığı kazandırır.

6- Tematik fonlar aracılığıyla teknoloji, enerji ve sağlık gibi alanlara odaklanmayı mümkün kılar.

7- Zamanı sınırlı olan yatırımcı için takip yükünü hafifletir.

8- Duygusal alımsatım kararlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

9- Küçük tutarlarla geniş bir hisse sepetine erişim sağlar.

10- Borsada kalıcı olmak isteyen yatırımcı için dengeli bir araç niteliği taşır.

2026’da hisse fonlar nasıl bir seyir izleyecek?

1- 2026’da hisse fonlarının performansı, faiz indirim sürecinin hızına ve kalıcılığına daha duyarlı hâle gelecek.

2- Endeks geneline yayılan bir hareket yaşansa da, sektör ve tema bazlı ayrışmalar öne çıkacak.

3- Bankacılık ve sanayi ağırlıklı fonlar, kredi genişlemesine bağlı olarak daha görünür hâle gelecek.

4- Teknoloji ve ihracat odaklı fonlar, küresel büyüme temposuna paralel hareket edecek.

5- Aktif yönetilen hisse fonları, pasif endeks fonlarına kıyasla daha fazla alan bulacak.

6- Yabancı yatırımcı girişlerinin artması, büyük ölçekli şirketleri barındıran fonları destekleyebilecek.

7- Küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanan fonlarda oynaklık yüksek kalmaya devam edecek.

8- Temettü verimi yüksek hisseleri içeren fonlar, dalgalı dönemlerde daha istikrarlı bir yönelim sergileyebilir.

9- Kurun kontrollü seyrini koruması hâlinde, iç pazara dönük şirketleri barındıran fonlar öne çıkabilir.









Haftanın öne çıkan şirket haberleri Bu hafta gelen şirket haberlerinde kamu ve özel sektör sözleşmeleri, yeni yatırımlar ve finansman adımları dikkat çekiyor. Sağlık, gayrimenkul, enerji, savunma, tekstil ve teknoloji gibi farklı alanlarda gelir yaratan anlaşmalar, kapasite artışları ve borç yapılandırmaları öne çıktı. Ayrıca yeşil kredi, yerli üretim sertifikası ve ihracat sevkiyatları da şirketlerin faaliyet yönünü gösteriyor. Açıklamalar, özellikle nakit akışı ve ölçek büyütmeye dönük hamlelerin ağırlık kazandığı bir tabloya işaret ediyor. 1- İnnosa’nın yüzde 51 iştiraki Probel, dört kamu hastanesinden toplamda 74.7 milyon liralık iş aldı. 2- Zeray GYO, İzmit’te geliştirilecek ticari projede arsa paylarının yüzde 83’ü ile sözleşme imzaladı. 3- Odine Teknoloji, İTÜ Teknopark ile yüksek güvenilirlik alanlarıyla ilgili proje geliştirecek. 4- Peker GYO’nun yüzde 100 iştiraki Tera Tower binasını aylık 10 milyon TL’ye kiraya verdi. 5- TEHOL’ün yüzde 63.10 iştiraki Barikat, aralık ayında toplam 650 milyon liralık sipariş aldı. 6- Aksa Kimya, teknik iplik tesisini ve polietilen üretim hattını devreye aldı. 7- Rubenis Tekstil, Şanlıurfa Eyyübiye’deki boyahane fabrikasını 1.1 milyar TL’ye sattı. 8- Aselsan, yüzde 100’ü kendisine ait Malatya Aselsan ile yüzde 51’ine sahip Gaziantep Aselsan’ı kurdu. 9- Maçkolik, Spor Toto’nun yazısıyla geçici olarak sitesindeki bahis reklamlarını durdurdu. 10- Koleksiyon Mobilya, Eximbank aracılığıyla IBRD’den 3.6 milyon dolar yeşil kredi aldı. 10- 2026, hisse fonları açısından pozitif bir yıl olacak.

BIST 100 Endeksi yılı yüzde 14.55 artışla tamamlarken, hisse senedi yoğun fonlarda getiriler yüzde 30 ile yüzde 105 arasına yayıldı. Endeksten kopuşun arkasında aktif yönetim, tema bazlı stratejiler ve yurt dışı ağırlıklı portföy tercihleri öne çıktı.