Gümüş performanslı TL`ye ilgi sürüyor

21.12.2025 09:42
Altın ve gümüşte hızlı yükseliş sonrası hazmetme beklenmeli. CDS ve tahvil faizlerindeki gerileme TL varlıklara olan ilgiyi canlı tutuyor. Yılın son günlerine girilirken piyasalarda yön arayışı yerine pozisyon kapama öne çıkıyor.
Haftaya yatırım araçları cephesinde gümüşün açık ara öne çıktığı bir tabloyla girildi. Gümüşün onsu, haftalık bazda yüzde 8.46 yükselişle en güçlü performansı sergilerken, aylık artış yüzde 30.98, yılbaşından bu yana da yüzde 132.17 seviyesine ulaştı. Altın tarafında yükseliş daha sınırlı kaldı. Ons altın haftayı yüzde 0.90 artışla tamamladı. Yıllık getirisi ise yüzde 67 civarında seyretti. TL mevduat ve kira sertifikalarında haftalık kazançlar yüzde 0.40 bandında kalırken, dövizde sınırlı yükseliş gözlendi. BIST 100 Endeksi ise haftayı yüzde 0.27 artışla 11 bin 341 puandan kapattı. TÜFE’nin aylık yüzde 0.87 gerçekleşmesi, sabit getirili araçlarda reel kazancın sürmesini sağlıyor.
Emtia piyasalarında altın, 4 bin 342 dolar seviyesinde bulunurken gümüş 67 dolar düzeyinde. Buna karşılık paladyum ve platin, sanayi talebinin etkisiyle görece güçlü seyrini korudu.
Petrol cephesinde ise Rusya’ya yönelik ek ABD yaptırımları ve Venezuela kaynaklı arz riskleri fiyatları desteklese de Brent petrol yeniden 60 dolar sınırında. Emtialarda kısa vadede oluşan güçlü getiriler, gelinen seviyelerin hazmedilmesini beraberinde getirecektir. Yeni alımlar için bu sürecin aşıldığının gözlenmesi önemli.
Unutulmaması gerekenler
Altın, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi, ABD mali dengelerine yönelik kaygılar ve jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcı tabanını genişletiyor. Kripto ekosisteminden gelen talep, özellikle Tether gibi stablecoin ihraççılarının altına yönelmesiyle fiziki altın talebini destekliyor.
Gümüş, yatırım talebinin yanı sıra yapay zekâ veri merkezleri, güneş enerjisi ve elektrikli araçlardan gelen sanayi talebiyle öne çıkıyor. Süregelen arz açığı, gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hassasiyetini artıran temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor.
ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine alması, gümüşü altının gölgesinden çıkararak stratejik bir emtia konumuna taşıyor.
ESNEK VE TEMA BAZLI FONLAR ÖNE ÇIKIYOR
Son bir haftada yeni kurulan fonlar, ağırlıklı olarak serbest fonlar, girişim sermayesi fonları ve tematik yatırım fonlarından oluştu. Bu dönemde MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (MT8), Rota Portföy Yirmiüçüncü Serbest (Döviz) Fon (RYU), Rota Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon (RO1) ve İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (IRB) serbest fon kategorisinde öne çıktı. Alternatif ve uzun vadeli büyüme odaklı tarafta Albaraka Portföy Unifon-Biotech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (UNB) ile Rota Portföy New Rising Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (RNR) kuruldu. Gayrimenkul alanında FT Gayrimenkul ve Girişim Portföy Trio GYF (FTT) devreye alınırken, tematik ve katılım esaslı yatırım tarafında Emaa Blue Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Katılım Fonu (TVE) yatırımcılara sunuldu. Mevcut tablo, yeni fonlarda esnek strateji, alternatif varlıklar ve tema bazlı yatırımların belirgin şekilde öne çıktığını gösteriyor.
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ
Bu hafta gelen şirket açıklamaları; ortaklık organizasyonlarıyla ilgili değişimler, yurt dışı anlaşmalar ve kapasite artırımı odaklı yatırımlar etrafında şekillendi. Savunmadan enerjiye, perakendeden sanayiye uzanan geniş bir çerçevede hem rekabet gücünü artırmaya hem de yeni pazarlara erişmeye yönelik hamleler dikkat çekti. Mevcut görüntü, firmaların operasyonel yapılarını büyütürken finansman ve varlık yapılarını gözden geçirmeyi yeğlediklerini işaret ediyor.
1. Smart Enerji, Bulgaristan’da GES projeleri için 7.4 milyon euroya bir yatırımcıyla anlaştı.
2. Arçelik, Grundig markası için Çinli firmaya Avrupa, CIS ve APAC bölgelerinde lisans verdi.
3. İmaş Makina, bağlı ortaklığın sermayesini artırıp ünvanını Norm Batarya olarak değiştiriyor.
4. TAV’ın yüzde 46.12’sine dolaylı sahip Aeroports, Tank ÖWA ile birleşti ve doğrudan ortak oldu.
5. Aksa Kimya, Bakanlığın Çinli firmalara getirdiği damping vergisiyle rekabet avantajı sağladı.
6. Aselsan, NATO üyesi bir müşteriye 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri satacak.
7. Bor Şeker, 150 ton şeker pancarını işlemek üzere Amasya Şeker Fabrikası ile anlaştı.
8. Mega Metal’in ABD’deki iştirakinin tesisi faaliyete geçerken 700 bin dolar teşvik aldı.
9. Reysaş GYO, Tuzla’da ÖİB’den satın aldığı parsellerden birinin üzerine depo yapacak.
10. Alkim Kağıt, Kemalpaşa’daki makine montajın %96’sını tamamladı. Nisanda devrede.
11. Koton Mağazacılık, Suudi Arabistan’da 977 metrekarelik alana sahip bir mağaza açtı.
12. Tek-Art İnşaat, Odeabank’a olan kredi borcunun tasfiyesi amacıyla arsasını verdi.
13. Otto Holding, Azerbaycan’a 2.68 milyon dolara stratejik hammadde tedarik edecek.
14. Tatlıpınar Enerji, Bursa ve Yalova’daki RES projeleri için 8 milyon euro kredi temin etti.
15. Bülbüloğlu Vinç, kendisi 599 bin 837 dolarlık, iştiraki üzerinden de 2.33 milyon euroluk iş aldı.
Türk lirası varlıklarda iyimserlik
Türkiye’de açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, TL tarafındaki iyimserliğin korunduğuna işaret etti. 12 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış döviz tevdiat hesapları 0.6 milyar dolar arttı. Aynı dönemde CDS risk primi 208 baz puana kadar gerileyerek son yılların en düşük seviyelerine yaklaştı. İki yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37.9 seviyesine inerken, BIST genelinde yatay bir seyir sürse de bankacılık endeksi haftayı yüzde 1.71 artışla tamamladı. Haftanın en fazla yükselen sektörü yüzde 8.07 ile BIST Madencilik sektörü oldu.