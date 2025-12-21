Gümüş performanslı TL`ye ilgi sürüyor

Haftaya yatırım araçları cephesinde gümüşün açık ara öne çıktığı bir tabloyla girildi. Gümüşün onsu, haftalık bazda yüzde 8.46 yükselişle en güçlü performansı sergilerken, aylık artış yüzde 30.98, yılbaşından bu yana da yüzde 132.17 seviyesine ulaştı. Altın tarafında yükseliş daha sınırlı kaldı. Ons altın haftayı yüzde 0.90 artışla tamamladı. Yıllık getirisi ise yüzde 67 civarında seyretti. TL mevduat ve kira sertifikalarında haftalık kazançlar yüzde 0.40 bandında kalırken, dövizde sınırlı yükseliş gözlendi. BIST 100 Endeksi ise haftayı yüzde 0.27 artışla 11 bin 341 puandan kapattı. TÜFE’nin aylık yüzde 0.87 gerçekleşmesi, sabit getirili araçlarda reel kazancın sürmesini sağlıyor.

Emtia piyasalarında altın, 4 bin 342 dolar seviyesinde bulunurken gümüş 67 dolar düzeyinde. Buna karşılık paladyum ve platin, sanayi talebinin etkisiyle görece güçlü seyrini korudu.

Petrol cephesinde ise Rusya’ya yönelik ek ABD yaptırımları ve Venezuela kaynaklı arz riskleri fiyatları desteklese de Brent petrol yeniden 60 dolar sınırında. Emtialarda kısa vadede oluşan güçlü getiriler, gelinen seviyelerin hazmedilmesini beraberinde getirecektir. Yeni alımlar için bu sürecin aşıldığının gözlenmesi önemli.

Unutulmaması gerekenler

Altın, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi, ABD mali dengelerine yönelik kaygılar ve jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcı tabanını genişletiyor. Kripto ekosisteminden gelen talep, özellikle Tether gibi stablecoin ihraççılarının altına yönelmesiyle fiziki altın talebini destekliyor.

Gümüş, yatırım talebinin yanı sıra yapay zekâ veri merkezleri, güneş enerjisi ve elektrikli araçlardan gelen sanayi talebiyle öne çıkıyor. Süregelen arz açığı, gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hassasiyetini artıran temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor.







ESNEK VE TEMA BAZLI FONLAR ÖNE ÇIKIYOR Son bir haftada yeni kurulan fonlar, ağırlıklı olarak serbest fonlar, girişim sermayesi fonları ve tematik yatırım fonlarından oluştu. Bu dönemde MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (MT8), Rota Portföy Yirmiüçüncü Serbest (Döviz) Fon (RYU), Rota Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon (RO1) ve İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (IRB) serbest fon kategorisinde öne çıktı. Alternatif ve uzun vadeli büyüme odaklı tarafta Albaraka Portföy Unifon-Biotech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (UNB) ile Rota Portföy New Rising Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (RNR) kuruldu. Gayrimenkul alanında FT Gayrimenkul ve Girişim Portföy Trio GYF (FTT) devreye alınırken, tematik ve katılım esaslı yatırım tarafında Emaa Blue Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Katılım Fonu (TVE) yatırımcılara sunuldu. Mevcut tablo, yeni fonlarda esnek strateji, alternatif varlıklar ve tema bazlı yatırımların belirgin şekilde öne çıktığını gösteriyor. ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine alması, gümüşü altının gölgesinden çıkararak stratejik bir emtia konumuna taşıyor.