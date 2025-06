Her 1000 otonun 15’i elektrikli

Türkiye’de trafikte bulunan elektrikli otomobillerin sayısı, mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 115 artarak 245 bin 205’e yükseldi, trafikteki her 1000 otomobilden 15’i elektrikli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 667 bin 473 olarak kayıtlara geçti. Karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçlar, artan şarj istasyonlarının da etkisiyle son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye’nin otomobili Togg’un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu.2015’te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025’te 200 bin barajını aştı. Mayıs 2024’te 114 bin 156 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 115 artarak 245 bin 205’e ulaştı.Mayıs sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 1.5 olarak hesaplandı. 2024’ün sonunda bu oran yüzde 1.1’di. Böylece 2024’te trafikteki her 1000 otomobilden 11’i elektrikli iken, mayıs itibarıyla her 1000 otomobilden 15’i elektrikli oldu.Hibrit otomobillerin sayısı da, istatistik verilerine ilk kez 2011’de, 23 adetle dahil oldu. Bu sayı 2019’da 10 bini aşarak, 13 bin 877’ye çıktı.Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024’te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı. Hibrit otomobil sayısı, Mayıs 2025’te ilk kez 500 bin barajını aşarak, 513 bin 382’ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2024’ün sonunda yüzde 2.4 iken, geçen ay yüzde 3.1’e yükseldi.Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği “Yılın Otomobili 2025” yarışmasında birincilik 2.690 puan alan BYD SEAL U’nun oldu. KIA EV 3, 2.670 puanla ikinci, Peugeot 3008 2.390 puanla üçüncü sırayı aldı.BYD’nin tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, özellikle plug-in versiyonuyla ilgi çekiyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye’de yeni bir marka olmasına rağmen BYD’nin kısa zamanda önemli başarılara imza attığını belirtti. Ergun, “Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen SEAL U, hem bizim hem de Türkiye için özel bir anlam taşıyor. Çünkü bu model, yalnızca kendi segmentinde değil, genel pazarda da şarj edilebilir hibrit teknolojisinin yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı” dedi.Bu arada “Yılın Tasarımı” ödülüne “KIA EV3” layık görülürken, “Yılın İnovatif Projesi” ödülüyse elektrikli ve saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle “Renault Rafale” modelinin oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT ödülün sahibi oldu.Pek çok otomobil tutkununun, 40 yıl önce 205 GTi ile hayaller kurduğu, 309, 306, 206, 106 gibi performans ve sürüş dinamikleriyle övgü alan Peugeot modelleriyle efsane, yeniden dönüyor. Peugeot, “GTi” logosunu 208’le yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak “sessiz sedasız”, zira elektrikli motorla donatılıyor.Üzerinde 205 GTi modelini çağrıştıran pek çok unsur barındıran yeni E-208 GTi, M4+ elektrikli motorla donatıldı. Bu elektrikli motor 280 HP güç ve 345 Nm tork sağlıyor. E-208 GTi 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,7 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızıyla 180 km/s. Ayrıca araçta 54 kWsa brüt kapasiteye sahip CATL batarya bulunuyor. 208’in önceki neslinde benzinli bir GTi versiyonu bulunduğunu hatırlatalım bu arada...İstanbul Davutpaşa’daki fabrikanın kapatılmasının ardından 1995’te üretime başlayan Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası, 30. yaşını kutluyor. Dünyanın da sayılı üretim, mühendislik ve ihracat merkezlerinden biri haline gelen tesis, Daimler Buses’ın en büyük otobüs üretim tesisi olma ünvanını taşıyor. Bugüne kadar üretilen 88 bine yakın otobüsün 67 binden fazlası 70’i aşkın ülkeye ihraç edildi.