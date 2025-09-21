Döviz Kuru
Hisseler yükseldi altın gücünü korudu

Zeynep Aktaş
21.09.2025 09:16
Geçtiğimiz hafta borsa güçlü bir yükseliş kaydederken, altın sınırlı da olsa değer kazandı. Döviz tarafında hareketler zayıf kaldı, sabit getirili araçlar düzenli seyrini sürdürdü.

Borsa İstanbul, eylülün üçüncü haftasında yüzde 8.9 artış gösterirken risk alma isteğinin yeniden canlandığını işaret etti. Yurt içerisinde tansiyonun azalma ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte portföy tercihlerinde hisse senetleri öne çıktı. Borsanın ağırlılığını hissettirdiği haftada altın da yüzde 1.2 prim yaptı. Diğer enstrümanlardan euro yüzde 0.3 yükselirken, dolar yüzde 0.1 geriledi. Mevduat ve kira sertifikaları düşük ama düzenli getirilerle portföylerdeki defansif ağırlığı korudu.

BIST 30’un yıldızları
 
BIST 30 hisselerinin genelinde yüzde 10-18 aralığında artış görüldü. Savunmada Aselsan ve demir çelikte Kardemir dikkat çekti. Koza Altın, Sasa Polyester, Ereğli ve Tüpraş sanayi ve enerji kanadında endekse ivme kazandıran diğer hisseler oldu. Tofaş, otomotiv sektöründe; Yapı Kredi, bankacılıkta; Koç Holding ve Enka da holding tarafında destek veren hisseler arasında yer aldı. Bu çok yönlü katkı, endeksin yalnızca birkaç hisseye bağlı olmadan geniş tabanlı yükseldiğini işaret ediyor.



Fırsat odaklı hareket
 
Veriler, yatırımcının kısa vadede fırsat odaklı hareket ettiğini, ancak uzun vadeli portföylerde istikrarlı araçlara yer açmaya devam ettiğini gösteriyor. Borsadaki geniş tabanlı yükseliş, risk alabilme gücünün sektörel çeşitlilikten beslendiğini gösteriyor. Altının kalıcı talebi ise korunma refleksinin güçlü kaldığını ortaya koyuyor.
 
Geri alımlarda öne çıkan 2 hisse var
 
Hisse geri alımlarında Borsa İstanbul’da hareketlilik yaşanıyor. 12-19 Eylül arasında adet bazında en yüksek geri alım Enerya Enerji, tutarda ise BİM Mağazalar öne çıktı. Geri alımların sermaye ve dolaşımdaki paylara oranı ise şirketler arasında dikkat çekici farklılıklar gösteriyor.
 
Enerya Enerji (ENERY) 26.3 milyon adet hisse geri alarak 286.7 milyon TL’lik işlem yaptı ve bu alımların dolaşımdaki paylara oranı yüzde 1.33 oldu. Borlease Otomotiv (BORLS) ise 1.9 milyon adet hisse geri alımıyla 48 milyon TL’lik hacme ulaştı.
 
Tutar bazında öne çıkan şirketler arasında BİM Mağazalar (BIMAS) dikkat çekti. 150 bin adet hisse için 77.9 milyon TL ödeyen şirketin ortalama maliyeti 519.33 TL oldu. Mavi Giyim (MAVI) 500 bin adet hisse için 19.4 milyon TL ödeme yaparken, Net Holding (NTHOL) ise 648 bin adet geri alımıyla 29.7 milyon TL kullandı.



Şirketlerden haberler var
 
1) Akfen Yenilenebilir Enerji, iki ayrı RES için geçici kabulü alarak faaliyete geçirdi.
 
2) Kiler Holding, yüzde 81.5 iştiraki Referans Sigorta’nın 6 aylıkta zarardan kâra geçtiğini belirtti.
 
3) Şişecam, Tarsus’taki buzlu cam fırını ile enerji camı işleme hatlarını devreye aldı.
 
4) Tat Gıda, Avrupa pazarına daha rahat ulaşabilmek için Hollanda’da şirket kurdu.
 
5) Net Holding, Karadağ’daki şans oyunları faaliyetlerinden birini sonlandırıyor.
 
6) Çemtaş, Mardin Derik’te üç farklı sahada arazi tipi GES kurma başvuru kabul gördü.
 
7) Enda Enerji Holding’in yüzde 66.33 dolaylı iştiraki Urla’daki RES’te kapasite artışına gidiliyor.
 
8) Kuzey Boru, PPR üretim kapasitesini yüzde 60 artıracak tesisini devreye aldı.
 
9) Elit Naturel, ABD ve Kanada pazarına açılmak amacıyla görüşmelere başladı.
 
10) Dof Robotik, Oklahoma Bilim Müzesi’nde sergilenecek robotik sistemleri geliştirecek.
 
11) DCT Trading’in iki iştiraki Gümülcine’deki proje nedeniyle AB hibesinden yararlanacak.
 
12) Hareket Proje, küresel projelerde etkinliğini artırmak amacıyla yeni yük taşıyıcılar aldı.
 
13) Enka İnşaat, Irak’ın Basra bölgesinde 1 milyar doları aşan bir sözleşmeye imza attı.
 
14) Çimentaş, bağlı iştiraki Kars Çimento’daki paylarını devretmek için gerekli onayı aldı.
 
15) MLP Sağlık, Gaziosmanpaşa Hastanesi’ni gruba dahil etmek üzere tekrar görüşüyor.
 
Piyasaya 5 yeni fon katıldı
 
12-19 Eylül haftasında iki serbest fon ve üç girişim sermayesi fonu kuruldu. Bunlar; Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (HLA), MT Portföy İkinci Serbest Fon (MIK), Neo Portföy Altıncı GSYF (NLT), Neo Portföy Onüçüncü GSYF (NO3) ve BV Portföy Seed-B GSYF (BSS). Bu tablo, piyasanın hem serbest fonlarda hem de girişim sermayesi tarafında yeni alternatifler arayışını sürdürdüğünü gösteriyor. Beş yeni fonun aynı hafta içinde katılımı, fon cephesinde çeşitliliğin artmasına katkı sağlıyor.
 
Yeni haftada güven endeksleri ve merkez bankaları izlenecek
 
Bu hafta hem yurt içinde hem de küresel cephede yoğun bir veri akışı öne çıkıyor. Türkiye’de eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi, reel kesim güveni, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri açıklanacak. Ayrıca ağustos ayı yabancı turist girişleri ve konut piyasasına dair göstergeler, iç talep ve büyüme görünümüne dair ipuçları verecek. Küresel piyasalarda ise merkez bankalarının kararları ve PMI verileri öne çıkıyor. ABD’den büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel harcamalar ve enflasyon göstergeleri; Euro Bölgesi’nden PMI ve tüketici güveni verileri; Almanya’dan IFO iş iklimi endeksi yakından izlenecek. İsviçre ve Meksika merkez bankalarının faiz kararları da haftanın kritik başlıkları arasında yer alıyor.



