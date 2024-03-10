İlk not artışı geldi gözler yabancıda

‘Cumhuriyet’ %11 yükseldi

‘Görünüm’ üçlü pozitif

Fitch’in not artışına ilave olarak görünümü pozitife çevirmesi nottaki yükselme potansiyelinin de varlığına işaret ediyor. Fitch ile birlikte S&P ve Moody’s de Türkiye’nin görünümünü pozitif olarak değerlendiriyor.

Beş ana veri yakın takipte

11-15 Mart haftası Türkiye ekonomisinde kritik verilerin açıklanacağı bir dönem olacak. Yatırımcılar, 5 ana veriyi takip edecekler: Ocak ayı cari işlemler dengesi, işsizlik oranı, perakende satışlar, konut satışları ve TCMB piyasa katılımcıları anketi. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ve kısa vadeli görünümüne dair önemli ipuçları sunacak.

Dolar kuru ne olacak?

Dolar/TL kurunda son dönemde ivmelenen hareketin marjlarının yeniden daralması beklenmeli. 32 seviyesi dolar /TL’de önemli bir bölge. Fitch’in not artışının da etkisi göstermesi beklenmeli. Açıklanacak TCMB piyasa katılımcıları anketi enflasyon sonrası beklentilerdeki değişimi gösterecek.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların dikkatini bir kez daha bu değerli metale çevirdi. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin ötesinde artış göstermesiyle ons altın, yükseliş maratonunu sekizinci güne taşıyarak 2.185,50 dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Faiz oranlarındaki olası indirimlere ilişkin beklentiler de altını destekledi. Bir haftada yüzde 11,46’lık bir artışla Cumhuriyet Altını, serbest piyasada 15,964 TL’ye ulaştı.