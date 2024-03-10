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İlk not artışı geldi gözler yabancıda

Zeynep Aktaş
10.03.2024 09:40
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti, görünümü pozitife çevirdi. Böylece 3 kredi kuruluşu da görünümde pozitife döndü. Yabancı girişinin güçlenmesi için bir kademe daha gerekli.
 
Ekonomi yönetiminin 2023’ün haziran ayından bu yana devam eden çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İlk kredi not artırımı geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Not görünümünü de “durağan”dan “pozitif”e çevirdi. Notun yükselmesinde Haziran 2023’ten bu yana uygulanan önden yüklemeli sıkılaşma da dahil para politikaları ile makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalma etkili oldu.



TL değer kazanacak 
 
Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi, şirketlerin de kredi notlarının yukarı yönde revize edilmesini sağlayacak. Not yükselişi; yatırımcı güvenidir. Daha uygun koşullarda borçlanma olanağı verir. Ekonomik iyimserliği artırır. TL’nin değer kazanmasının zeminini oluşturur. Risk priminde düşüş sağlar. 



‘Yatırım’ seviyeyesi! 
 
Fitch’in yükselen notu ile birlikte Türkiye, yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına gelmiş oldu. S&P’nin notuna göre Türkiye 5 kademe altında bulunuyor. Moody’s ise yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında tutuyor. Görünümün pozitifte olması olumluya dair işaret, not artışı ise olumlu adım olarak değerlendirilmeli. Bundan sonra bir not artışının daha gelmesi yabancı sermayesinin ülkeye daha rahat girişini sağlayacak. 



Türkiye’nin not karnesi
 
Fitch / 9 Mart 2024
 
Kredi notunu ‘B’den ‘B+’ seviyesine yükseltti, not görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkardı.
 
Moody’s / 13 Ocak 2024
 
Kredi notunu B3 olarak teyit etti, not görünümü durağan idi pozitif olarak güncelledi.
 
S&P / 1 Aralık 2023
 
Kredi notunu B olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi.
 
Adım adım ilerliyorlar



B+: Yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe aşağısı.
B: Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı.
B3: Yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe aşağısı.
 
Borsada yeniden alım sinyali
 
26 Şubat’ta 9.334’ü test etmesinin ardından gerileyen Endekste 8.736’da Bollinger bad desteğini aldı. Yönünü yeniden yukarı çevirdi. Haftayı 9.155,3’den kapattı. Bollinger’in orta bandına gelen endekste üst band 9.481’de bulunuyor. Endekste yeniden güçlenme eğilimi var. Haftalık sektör ayrışmalarında, sigorta, ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları, madencilik sektör olarak pozitif yönde öne çıkıyor. Söz konusu sektörler sırasıyla yüzde 8.0, yüzde 7.2 ve yüzde 6.2 oranında yükseliş kaydederek diğerlerine kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. 



Bilançolar geliyor 
 
Borsa İstanbul’da yatırımcıların merakla beklediği dördüncü çeyrek bilançolar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda, 11 Mart 2024 tarihinde BİM ve Ülker şirketlerinin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Takip eden günlerde, Mavi Jeans, Doğuş Otomotiv, Koç Holding ve Coca-Cola İçecek bilançoları piyasaların odak noktası olacak. 



‘Cumhuriyet’ %11 yükseldi
 
Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların dikkatini bir kez daha bu değerli metale çevirdi. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin ötesinde artış göstermesiyle ons altın, yükseliş maratonunu sekizinci güne taşıyarak 2.185,50 dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Faiz oranlarındaki olası indirimlere ilişkin beklentiler de altını destekledi. Bir haftada yüzde 11,46’lık bir artışla Cumhuriyet Altını, serbest piyasada 15,964 TL’ye ulaştı.

‘Görünüm’ üçlü pozitif
 
Fitch’in not artışına ilave olarak görünümü pozitife çevirmesi nottaki yükselme potansiyelinin de varlığına işaret ediyor. Fitch ile birlikte S&P ve Moody’s de Türkiye’nin görünümünü pozitif olarak değerlendiriyor.
 
Beş ana veri yakın takipte
 
11-15 Mart haftası Türkiye ekonomisinde kritik verilerin açıklanacağı bir dönem olacak. Yatırımcılar, 5 ana veriyi takip edecekler: Ocak ayı cari işlemler dengesi, işsizlik oranı, perakende satışlar, konut satışları ve TCMB piyasa katılımcıları anketi. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ve kısa vadeli görünümüne dair önemli ipuçları sunacak.
 
Dolar kuru ne olacak?
 
Dolar/TL kurunda son dönemde ivmelenen hareketin marjlarının yeniden daralması beklenmeli. 32 seviyesi dolar /TL’de önemli bir bölge. Fitch’in not artışının da etkisi göstermesi beklenmeli. Açıklanacak TCMB piyasa katılımcıları anketi enflasyon sonrası beklentilerdeki değişimi gösterecek.

 



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