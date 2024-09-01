İlk sekiz ayın kazandıranı altın

Dolar ve euro’nun Türk Lirası karşısındaki performansı ise kontrol altında olduğu izlenimini veriyor. Yılın ilk sekiz ayında dolar yüzde 15,62, euro da yüzde 15 yükseliş kaydetti. Bununla birlikte özellikle son bir ayda döviz kurlarında hareketlenme dikkat çekiyor. Bu durum, döviz yatırımcılarının dikkatini çekmekle birlikte, yükselişin enflasyonun gerisinde kaldığını not etmek gerekiyor.
Altının geride kalan sekiz ayın kazandıranı olması, yatırımcıların altına olan güvenini artırıyor. Özellikle son 6 aylık dönemde yüzde 31,90 gibi etkileyici getiri sağlayan altın, sadece Türkiye’de değil, küresel piyasada da yatırımcılar için güvenli bir liman olarak konumlanmaya devam ediyor. Gelecek dönemlerde de bu trendin sürebileceği ve altının yatırımcılar tarafından tercih edilmeye devam edeceği öngörülüyor.
Son bir ayda düşüşte olanlar
Geride kalan bir ayda güçlü duruş sergileyenler kadar sert düşüşler yaşayan sektörler de oldu. BIST Sigorta Endeksi, aybaşından bu yana yüzde 16,28’lik değer kaybı ile en kötü performansı sergiledi. Onu yüzde 13,26’lık düşüşle BIST Gıda, İçecek ve yüzde 10,76’lık düşüşle BIST Teknoloji Endeksi takip etti. Düşüşler, piyasalardaki dalgalanmanın bazı sektörler üzerinde daha fazla etkili olduğunu gösteriyor.
Direnç gösteren sektörler
BIST Ulaştırma ve BIST Madencilik Endeksleri ay başından bu yana pozitif performans göstermeyi başardı. BIST Ulaştırma yüzde 2,75, BIST Madencilik ise yüzde 4,35’lik artışla yatırımcılara umut verdi. Yılın ilk sekiz ayında güçlü performans sergileyen bazı sektörlerin son bir ayda zorlanmasına rağmen bu sektörler, direnç gösteren ve yükseliş kaydeden az sayıdaki alanlar arasında yer alıyor.
Yabancılar hisse aldı
Yabancı yatırımcılar, dört hafta sonra hisse senedi piyasasında alım tarafına geçti. Dört hafta üst üste satış yapan yabancılar, toplamda 918 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Geçen hafta ise 66 milyon dolarlık hisse alan yabancılar, 1 milyar 26,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 21,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.
Fonlarda getiriye denge
Yatırım fonlarında yılbaşından bu yana getiriler dengelendi. Yatırım fonlarının 8 ayda ortalama getirisi yüzde 33,17 oldu. En yüksek getiri yüzde 44 ile borsa yatırım fonlarında gerçekleşirken onu altın fonları izledi. Para piyasası, katılım fonları, hisse senedi fonları ortalama yüzde 35 getiri sağladı.
8 sektör altının performansının üzerine çıktı
Borsada 8 sektör, altının üzerinde bir performans sergiledi. Yüzde 39’un üzerinde kazandıran 9 sektör, yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor. Yılbaşından bu yana en iyi performansı gösteren sektörlerin başında iletişim geliyor. BIST İletişim Endeksi yüzde 78,62 yükseliş sağladı. Sektör endeksi, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. BIST Banka Endeksi de yüzde 57,35’lik artışla güçlü bir performans sergiledi. Aynı şekilde, BIST Ticaret Endeksi de yüzde 54,27 artış göstererek yatırımcıların radarında yer almayı başardı. Yılın genelinde pozitif ivme yakalayan sektörler yatırımcının ilgisini çekmekte gecikmiyor. Bu çerçevede sigorta, bilişim, hizmet, ulaştırma ve mali sektörler yılın ilk sekiz ayında yüzde 39 üzeri getiri sağladığı gözleniyor.