Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi

İlk sekiz ayın kazandıranı altın

Zeynep Aktaş
01.09.2024 09:04
Yılın ilk sekiz ayında altının getirisi tüm yatırım araçlarının üzerinde gerçekleşti. Cumhuriyet altını yüzde 38.09 yükselirken BIST 100 Endeksi’nde yükseliş yüzde 31.63 oldu. Yatırımcılar altın fonlarına da yüksek ilgi gösterdi.
 
Yılın ilk sekiz aylık döneminde yatırım araçları arasında en fazla kazandıran altın oldu. Cumhuriyet Altını, yüzde 38,09’luk yılbaşından bu yana getirisi ile diğer yatırım araçlarını geride bırakmayı başardı. Yüksek enflasyon, belirsizlikler ve küresel ekonomik sıkıntılar, yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönlendirdi ve altının performansını zirveye taşıdı. 



BIST 100 dalgalı  
 
BIST 100 Endeksi, yılın ilk yarısında güçlü bir performans sergilemesine rağmen, son ayda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle getirilerde düşüş yaşadı. Yılbaşından bu yana yüzde 31,63 getiri sağlasa da, son bir aylık performansında yüzde 8,39’luk bir kayıp gözlemlendi. Bu durum, borsanın kısa vadede dalgalanmalarını bir süre daha sürdürebileceğini gösteriyor. Yatırımcıların ise uzun vadeye odaklanmasında yarar var. 
 
Döviz getirileri düşük 
 
Dolar ve euro’nun Türk Lirası karşısındaki performansı ise kontrol altında olduğu izlenimini veriyor. Yılın ilk sekiz ayında dolar yüzde 15,62, euro da yüzde 15 yükseliş kaydetti. Bununla birlikte özellikle son bir ayda döviz kurlarında hareketlenme dikkat çekiyor. Bu durum, döviz yatırımcılarının dikkatini çekmekle birlikte, yükselişin enflasyonun gerisinde kaldığını not etmek gerekiyor. 



‘Güvenli liman’ algısı 
 
Altının geride kalan sekiz ayın kazandıranı olması, yatırımcıların altına olan güvenini artırıyor. Özellikle son 6 aylık dönemde yüzde 31,90 gibi etkileyici getiri sağlayan altın, sadece Türkiye’de değil, küresel piyasada da yatırımcılar için güvenli bir liman olarak konumlanmaya devam ediyor. Gelecek dönemlerde de bu trendin sürebileceği ve altının yatırımcılar tarafından tercih edilmeye devam edeceği öngörülüyor. 



Son bir ayda düşüşte olanlar
 
Geride kalan bir ayda güçlü duruş sergileyenler kadar sert düşüşler yaşayan sektörler de oldu. BIST Sigorta Endeksi, aybaşından bu yana yüzde 16,28’lik değer kaybı ile en kötü performansı sergiledi. Onu yüzde 13,26’lık düşüşle BIST Gıda, İçecek ve yüzde 10,76’lık düşüşle BIST Teknoloji Endeksi takip etti. Düşüşler, piyasalardaki dalgalanmanın bazı sektörler üzerinde daha fazla etkili olduğunu gösteriyor.
 
Direnç gösteren sektörler
 
BIST Ulaştırma ve BIST Madencilik Endeksleri ay başından bu yana pozitif performans göstermeyi başardı. BIST Ulaştırma yüzde 2,75, BIST Madencilik ise yüzde 4,35’lik artışla yatırımcılara umut verdi. Yılın ilk sekiz ayında güçlü performans sergileyen bazı sektörlerin son bir ayda zorlanmasına rağmen bu sektörler, direnç gösteren ve yükseliş kaydeden az sayıdaki alanlar arasında yer alıyor.
 
Yabancılar hisse aldı
 
Yabancı yatırımcılar, dört hafta sonra hisse senedi piyasasında alım tarafına geçti. Dört hafta üst üste satış yapan yabancılar, toplamda 918 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Geçen hafta ise 66 milyon dolarlık hisse alan yabancılar, 1 milyar 26,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 21,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.



Fonlarda getiriye denge
 
Yatırım fonlarında yılbaşından bu yana getiriler dengelendi. Yatırım fonlarının 8 ayda ortalama getirisi yüzde 33,17 oldu. En yüksek getiri yüzde 44 ile borsa yatırım fonlarında gerçekleşirken onu altın fonları izledi. Para piyasası, katılım fonları, hisse senedi fonları ortalama yüzde 35 getiri sağladı.



8 sektör altının performansının üzerine çıktı
 
Borsada 8 sektör, altının üzerinde bir performans sergiledi. Yüzde 39’un üzerinde kazandıran 9 sektör, yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor. Yılbaşından bu yana en iyi performansı gösteren sektörlerin başında iletişim geliyor. BIST İletişim Endeksi yüzde 78,62 yükseliş sağladı. Sektör endeksi, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. BIST Banka Endeksi de yüzde 57,35’lik artışla güçlü bir performans sergiledi. Aynı şekilde, BIST Ticaret Endeksi de yüzde 54,27 artış göstererek yatırımcıların radarında yer almayı başardı. Yılın genelinde pozitif ivme yakalayan sektörler yatırımcının ilgisini çekmekte gecikmiyor. Bu çerçevede sigorta, bilişim, hizmet, ulaştırma ve mali sektörler yılın ilk sekiz ayında yüzde 39 üzeri getiri sağladığı gözleniyor.



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru