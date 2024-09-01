İlk sekiz ayın kazandıranı altın

Fonlarda getiriye denge

8 sektör altının performansının üzerine çıktı

Borsada 8 sektör, altının üzerinde bir performans sergiledi. Yüzde 39’un üzerinde kazandıran 9 sektör, yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor. Yılbaşından bu yana en iyi performansı gösteren sektörlerin başında iletişim geliyor. BIST İletişim Endeksi yüzde 78,62 yükseliş sağladı. Sektör endeksi, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. BIST Banka Endeksi de yüzde 57,35’lik artışla güçlü bir performans sergiledi. Aynı şekilde, BIST Ticaret Endeksi de yüzde 54,27 artış göstererek yatırımcıların radarında yer almayı başardı. Yılın genelinde pozitif ivme yakalayan sektörler yatırımcının ilgisini çekmekte gecikmiyor. Bu çerçevede sigorta, bilişim, hizmet, ulaştırma ve mali sektörler yılın ilk sekiz ayında yüzde 39 üzeri getiri sağladığı gözleniyor.

Yatırım fonlarında yılbaşından bu yana getiriler dengelendi. Yatırım fonlarının 8 ayda ortalama getirisi yüzde 33,17 oldu. En yüksek getiri yüzde 44 ile borsa yatırım fonlarında gerçekleşirken onu altın fonları izledi. Para piyasası, katılım fonları, hisse senedi fonları ortalama yüzde 35 getiri sağladı.