Metal fırtına hareketi sürecek





Tarih boyunca belirsizlik dönemlerinde insanlar, güven ve denge arayışını değerli madenlerde buldu. Altın, Mezopotamya’dan Roma’ya, Bretton Woods’tan günümüz finans merkezlerine uzanan yolculuğunda hem değer saklama aracı hem de sistemlere duyulan güvenin sembolü oldu. Bugün ise küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, kırılgan ekonomiler ve zayıflayan para birimleri, insanlığı yeniden “değer”e yönlendiriyor. Altının ons fiyatı 2025 yılını yüzde 66 getiriyle 4 bin 372 dolar seviyesinde tamamlarken, gümüş ons bazında yüzde 159 değer kazanarak 75 dolara yükseldi. Gram altın ise aynı dönemde yüzde 109 artışla 6 bin 35 TL seviyesine ulaştı.



‘Merkez’ etkisi!



Goldman Sachs, yayımladığı son piyasa görünüm raporunda, özellikle altının 2026’nın en önemli finansal varlıklarından biri olacağını, gümüşün de parlayan değer olarak öne çıkacağını duyurdu. Rapora göre altının 2026 sonunda ons başına 4 bin 900 dolara ulaşması bekleniyor. Bu yükselişte merkez bankalarının alımlara devam edip etmeyeceği belirleyici olacak.



Gümüşte genel beklenti, altınla birlikte prim yapmayı sürdüreceği yönünde. Sanayi talebindeki artış, özellikle güneş panelleri, elektronik ve batarya üretimindeki kullanım, düşük stok seviyeleri ve zayıf faiz ortamında değerli metallere olan ilginin korunması, gümüş için öne çıkan temel destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Goldman Sachs, gümüş için önümüzdeki dönem hedefinin 90.90 dolar/ons olduğunu belirtiyor.







Gümüş neden güçlü?



Gümüşteki sert yükselişin arkasında birden fazla temel etken yer alıyor. ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine dahil etmesi; arz kısıtlamaları, Londra ve COMEX’teki düşük stok seviyeleri ve sanayi talebindeki artış, yükselişi temel tarafta destekliyor. Özellikle güneş enerjisi, batarya üretimi ve elektronik bileşenlerdeki kullanım talebi artarken, ETF’ler ve Hindistan merkezli fiziki talep de yatırım ayağını güçlendiriyor. Altını ise zayıf dolar, yüksek enflasyon beklentisi ve jeopolitik riskler destekliyor.







Altının ons tahminleri



¦ Goldman Sachs: Aralık 2026 hedefi: 4.900 $/ons (baz senaryo) ¦ J.P. Morgan Global Research: 2026 2025 yılını tarihi zirvelerle kapatan değerli metaller, 2026’ya girerken ivmelerini koruyor. Özellikle gümüş, yıl başından bu yana yüzde 159’luk güçlü yükselişiyle altının önüne geçti. Mevcut görünüm, 2026’da ilginin süreceğine işaret ediyorTarih boyunca belirsizlik dönemlerinde insanlar, güven ve denge arayışını değerli madenlerde buldu. Altın, Mezopotamya’dan Roma’ya, Bretton Woods’tan günümüz finans merkezlerine uzanan yolculuğunda hem değer saklama aracı hem de sistemlere duyulan güvenin sembolü oldu. Bugün ise küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, kırılgan ekonomiler ve zayıflayan para birimleri, insanlığı yeniden “değer”e yönlendiriyor. Altının ons fiyatı 2025 yılını yüzde 66 getiriyle 4 bin 372 dolar seviyesinde tamamlarken, gümüş ons bazında yüzde 159 değer kazanarak 75 dolara yükseldi. Gram altın ise aynı dönemde yüzde 109 artışla 6 bin 35 TL seviyesine ulaştı.Goldman Sachs, yayımladığı son piyasa görünüm raporunda, özellikle altının 2026’nın en önemli finansal varlıklarından biri olacağını, gümüşün de parlayan değer olarak öne çıkacağını duyurdu. Rapora göre altının 2026 sonunda ons başına 4 bin 900 dolara ulaşması bekleniyor. Bu yükselişte merkez bankalarının alımlara devam edip etmeyeceği belirleyici olacak.Gümüşte genel beklenti, altınla birlikte prim yapmayı sürdüreceği yönünde. Sanayi talebindeki artış, özellikle güneş panelleri, elektronik ve batarya üretimindeki kullanım, düşük stok seviyeleri ve zayıf faiz ortamında değerli metallere olan ilginin korunması, gümüş için öne çıkan temel destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Goldman Sachs, gümüş için önümüzdeki dönem hedefinin 90.90 dolar/ons olduğunu belirtiyor.Gümüşteki sert yükselişin arkasında birden fazla temel etken yer alıyor. ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine dahil etmesi; arz kısıtlamaları, Londra ve COMEX’teki düşük stok seviyeleri ve sanayi talebindeki artış, yükselişi temel tarafta destekliyor. Özellikle güneş enerjisi, batarya üretimi ve elektronik bileşenlerdeki kullanım talebi artarken, ETF’ler ve Hindistan merkezli fiziki talep de yatırım ayağını güçlendiriyor. Altını ise zayıf dolar, yüksek enflasyon beklentisi ve jeopolitik riskler destekliyor.¦ Goldman Sachs: Aralık 2026 hedefi: 4.900 $/ons (baz senaryo) ¦ J.P. Morgan Global Research: 2026









Gümüşte fiyat tahmini



¦ Bank of America: 2026’da ~65?USD/ons seviyesini öngörüyor. ¦ Citi: 2026’da ~70?USD/ons hedefini işaret ediyor. 4. çeyrek: 5.000 $/ons uzun vadede 6.000 olasılığı da not ediliyor) ¦ Deutsche Bank: 2026 ortalama/öngörü: 4.450 $/ons (beklenen bant: 3.950–4.950) ¦ Bank of America (BofA): 2026’da 5.000 $/ons seviyesine doğru revizyon yaptı ¦ UBS: Haziran 2026 hedefi: 4.500 $/ons¦ Bank of America: 2026’da ~65?USD/ons seviyesini öngörüyor. ¦ Citi: 2026’da ~70?USD/ons hedefini işaret ediyor.

¦ Analistler 2026 için gümüşün spot fiyat beklentisini 56–65 USD/ons aralığında ortalama, 70+ bölgesinde teknik potansiyel ve bazı iyimser tahminlerde 100 USD/ons civarında yukarı yönlü alan olarak değerlendiriyor.



Neden altın?

¦ Güvenli liman olması,

¦ Fed’in faiz indirimi beklentisi,

¦ Trump’ın zayıf dolar politikası,

¦ Merkez bankası rezerv alımları,

¦ Dolar endeksindeki zayıflık,

¦ Altın arzında sınırlı artış,

¦ Enflasyona karşı servet koruma,

¦ Asya-O.Doğu’da fiziki talep canlılığı,

¦ Altın ETF’lerine kurumsal girişler,

¦ Tarihsel güven ve para alternatifi.



Neden gümüş?



¦ 2025’in en yüksek yıllık getirisini sağlaması,

¦ Altın/gümüş rasyosunun 90’dan 57’ye düşmesi,

¦ Güneş enerjisi ve elektrikli araçlarda artan sanayi talebi,

¦ Hindistan ve ETF kaynaklı yoğun fiziki talep,

¦ Londra’da eriyen gümüş stokları,

¦ Zayıf doların fiyatlara kaldıraç etkisi yapması,

¦ Hâlâ ucuz ve altına göre cazip kalması,

¦ Kısa vadeli yatırımcılar için yüksek volatilite fırsatı,

¦ Fiziki olarak küçük yatırımcılar için erişilebilirliği,

¦ ESG uyumlu ve yeşil dönüşüm odaklı teknolojilerde yoğun kullanımı.



Altın-gümüşte fiyat aralığı



¦ 2026’da altının 4 bin 500 (ilk teknik hedef)–4 bin 700 (güçlü psikolojik eşik). Goldman Sachs dahil bazı kurumlar, yıl içinde 4 bin 900 dolar seviyesini mümkün görüyor.

¦ Gümüşte 70 dolar (kısa vade), 80 (ilk hedef)–90 (psikolojik seviye). Altın dolar rasyosunda düşüş devam ederse 100 dolar seviyesi teknik olarak mümkün.



Altında kim ne yapmalı?



¦ Birikim yapanlar / uzun vadeli yatırımcılar



Altın, enflasyon karşısında servet koruma işlevi gördüğü için uzun vadeli birikim yapanlar portföylerinde mutlaka yer vermeli. Fiziki ve dijital varlık dengesine dikkat edilmeli. Düşüşlerde kademeli alım yapılmalı, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden sabırla tutulmalı.



¦ Al-Sat yapanlar / kısa vadeli yatırımcılar



Altında dalga boyları belirgin; bu da teknik analizle çalışan yatırımcılar için fırsat sunar. Destek–direnç seviyelerine göre alım-satım yapılmalı. Parabolik yükselişlerde kâr alma, düşüşlerde yeniden giriş planlanmalı. Stop-loss mutlaka uygulanmalı. İşlem sayısı fazla olacağı için komisyon maliyetleri gözetilmeli.



¦ Altın borcu olanlar



Borç geri ödemesi yapacaklar için fiyatların yükselmesi risk oluşturur. Bu nedenle geri ödeme vadelerine göre uygun fiyat seviyelerinde pozisyon kapatma yapılmalı. Düşüşlerde kademeli alım yöntemiyle borçların hedge edilmesi, yükselişten korunmayı sağlar. Vade öncesi yüksek fiyatlara karşı hazırlıklı olunmalı.



¦ Emeklilik / düşük riskli portföy sahipleri



Altın, düşük volatilite ve küresel geçerliliği sayesinde bu grup için ideal. Fiziki altın, altın fonları veya altına dayalı BES fonları gibi araçlar tercih edilebilir. Portföyde %10–20 arası altın ağırlığı, genel riski düşürüp dengeli getiri sağlar.



¦ Yeni başlayanlar / küçük yatırımcılar



Düşük bütçeli yatırımcılar için gram altın ya da dijital altın uygulamaları uygun. Kademeli alım, düzenli birikim sistemi (örneğin aylık altın alımı) uzun vadede güçlü sonuçlar verir. Giriş seviyesindeki dalgalanmalar moral bozmamalı, uzun vadeye odaklanılmalı.



¦ Kurumsal / profesyonel yatırımcılar



Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemlerde, portföy sigortası olarak altın kullanılmalı. Hedge fonları ve büyük portföy yönetimi şirketleri için altın, dolar zayıflığına karşı koruma sağlar. Vadeli işlemler ve altın opsiyonları da kısa vadeli koruma araçları olarak kullanılabilir.



¦ Takı altını alanlar



Fiziki altın alımı yapanlar (çeyrek, bilezik, vs.) kuyumcu marjlarını dikkate almalı. Spot fiyata göre yüzde 5-10 arasında değişen alış/satış farkları, kısa vadeli yatırım için uygun değildir. Bu tür altınlar sadece uzun vadeli birikim amacıyla düşünülmeli.



