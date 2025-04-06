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Nakit yeniden gözde yatırım

Zeynep Aktaş
06.04.2025 09:07
Trump’ın gümrük tarifeleriyle başlattığı ‘küresel ticaret savaşı’ yayılacağı yönünde sinyaller veriyor. ABD borsalarında haftalık kayıplar yüzde 9’u buldu. Yatırımcılar riskten uzak durma kaygısıyla nakde dönüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler yatırımcıların risk algısını yükseltti. Belirsizlik risk karşısında satışlar artarken piyasalarda sert düşüşler ve volatilite artışı dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump’ın deklare ettiği sert gümrük tarifeleri,küresel ticaret savaşlarına dair endişeleri yükseltti. Gelişmeler karşısında yalnızca hisse senetlerini değil, emtia, kripto ve tahvil piyasaları da derinden etkilendi. Yurt dışı borsalarda yaşanan sert düşüşler satışların devamının gelebileceğini işaret ediyor. Dolar baskı altında kalırken, alternatif para birimlerinde değerlenme gözlemleniyor. Yurt içindeyse piyasaların dış kaynaklı dalgalanmadan sınırlı da olsa etkilendiği gözlendi. Önümüzdeki süreçte hem merkez bankalarının tutumu hem de jeopolitik gelişmeler piyasaların toparlanmasında belirleyici ana faktör olacak.



Bu hafta zor geçti
 
Geride kalan haftada yatırımcılar için tablo hayli olumsuzdu. BIST 100 Endeksi yüzde 2.90 gerileyerek 9.379 puana düştü. Aynı sürede euro, yatırımcısına yüzde 2.44 kazandırarak haftanın öne çıkan enstrümanı oldu. Buna karşılık gram altın haftayı yüzde 1.53’lük kayıpla kapattı. ABD’de S&P 500 ve Dow Jones gibi önemli endeksler yüzde 9’lara varan düşüşleri ile dikkat çekti.



Dolar endeksi baskılı
 
Güvenli liman arayışında en fazla tercih edilen araçların başında altın geliyor. Altının ons fiyatı dalgalı seyir izleyerek yeni zirveleri test ettikten sonra düzeltme yaşasa da güçlü kalmayı sürdürüyor. Japon yeni ise riskli varlıklardan kaçışın adresi olarak altı ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Dolar endeksi (DXY) ise ciddi bir baskı altında ve son altı ayın en düşük seviyesini test ediyor. EUR/USD ve GBP/USD paritelerinde yukarı yönlü hareketler gözleniyor. Bu hareket, yatırımcıların alternatifleri değerlendirdiğine işaret ediyor.



3 KISA NOT
 
1-Dolar Endeksi 103.04 seviyesinde. 100.5 seviyesinin altı kırılırsa daha sert dalga gelebilir.
 
2-Bitcoinde 81 bin dolar izleniyor. Mevcut seviyelerde kalmayı başarması, güçlü duruşunu korumasına olanak verecek.
 
3-Türkiye, ABD’nin bazı ülkelere uyguladığı yüksek ithalat vergilerinden sınırlı düzeyde etkilenecek. Mevcut durumu avantaja çevirme olasılığı düşük değil ve hem ürünleri hem de pazarları çeşitlendirebilir.
 
Kripto, petrol ve Türkiye cephesi
 
Bitcoin son altı haftadır kritik destek seviyesinin üzerinde kalmayı başararak bir direnç gösteriyor ancak küresel satış dalgasından o da nasibini almış görünüyor. Petrol fiyatları yüzde 7’ye yakın gerileyerek ekonomik büyümeye dair endişeleri yansıtıyor. Türkiye piyasalarında ise görece sınırlı bir etki yaşansa da, hisse senetleri baskı altında kaldı. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.9 eksiyle tamamlarken, sektör bazında en sert düşüş yüzde 7.09 ile iletişim oldu. Dolar kuru mart ayının son haftasında yaşadığı sert dalgalanmanın ardından şimdilerde 38 TL bölgesinde stabil bir hareket sergiliyor. CDS risk priminde ise sınırlı bir artış söz konusu. Trump’ın açıkladığı gümrük tarifesinde Türkiye’nin düşük tarife grubunda yer alması ise kötünün iyisi yorumunu öne çıkardı.
 
Enflasyon ve faizler
 
TÜİK’in açıkladığı mart ayı enflasyon verileri beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Aylık yüzde 2.46’lık artış ve yıllık yüzde 38.1’lik oran, baz etkisiyle gerilemeye işaret ediyor. Ancak yaşanan finansal türbülansın etkisinin nisan ayı enflasyonuna yansıması bekleniyor. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve güven endekslerindeki düşüş, enflasyonist baskıyı sınırlayabilir. Otomotiv ve beyaz eşya satışlarındaki gerileme de bu eğilimi destekliyor. Mevcut şartlar altında TCMB’nin yaz aylarında faiz indirimine gitmesi olası bir senaryo olarak öne çıkıyor.
 
ÖNE ÇIKAN 5 GELİŞME
 
1.Otomotiv satışları yüzde 6,4 artarak 116.900 adede ulaştı; bu şimdiye kadarki en yüksek mart ayı satışı oldu.
 
2.Elektrikli otomobillerin toplam binek otomobil satışlarındaki payı yüzde 13,2’ye yükseldi; ilk çeyrekte 29.594 adet satış gerçekleşti.
 
3.Şubat ayında beyaz eşya iç satışları yüzde 18, ihracat yüzde 11, toplam satışlar ise yüzde 13 oranında geriledi.
 
4.Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Mart’ta 141.160 yolcu ve 777 uçuşla tarihinin en yoğun gününü yaşadı.
 
5.Brent petrol, iki günde yüzde 13 düşerek varil başına 65.58 dolar seviyesine kadar geriledi.



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