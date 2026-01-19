Otomotiv ihracat ile de rekor kırdı

Satışlarda 2025 yılını rekorla kapatan otomotiv sektörü, üretimde artış yaşarken, ihracatta 41,5 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı...



Türkiye otomotiv pazarında rekorların yaşandığı 2025’te, ihracatta tarafında da ciddi rekor geldiği bildirildi. Nitekim Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2025 yılında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 milyon 419 bin 464 adede ulaşırken, 41,5 milyar dolarla yıllık ihracatta en yüksek seviyeye ulaşıldı.



OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayiinin 2025’te önemli başarılar elde ettiğini, öncelikle 41,5 milyar dolarla bugüne kadarki en büyük ihracat rakamına ulaştığını vurgularken, hafif ticari araç ihracatının 435 bin adetle ve otobüs-minibüs ihracatının da 12 bin 665 adetle rekor kırdığını anlattı.



Değer arttı



Sektör bazında otomotivin, liderliğini pekiştirdiğini ve 2025 yılında Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payında yüzde 16,5’ten yüzde 17,6’ya yükseldiğini hatırlatan Eroldu, “Otomotiv ana sanayinin kilogram başına ihracat değeri 12,19 dolardan 13,10 dolara yükselmiştir. Otomotiv sanayi toplamındaysa bu değer, yaklaşık 1 dolarlık artışla 8,3 dolardan 9,1 dolara çıkmıştır. Bu gelişme, sanayi adına son derece olumlu bir göstergedir” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte, Türkiye’nin, hala otomobil ihracatından daha fazla ithalat yapan bir konumda olduğunu dile getiren Eroldu, “Türkiye’de otomotiv yatırımlarının artırılması, iç pazara daha fazla Türkiye’de üretilmiş otomobilin sunulması büyük önem taşımakta. Bu konu, önümüzde çalışılması gereken bir başlık olarak durmakta. 7,7 milyar dolarlık açık Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.



Rekabetçilik kaybı



Ana sanayinin yaptığı ihracatın, parça ihracatına kıyasla daha hızlı büyüdüğünü, tedarik sanayi ihracatının yeterince büyümediğini kaydeden Eroldu, “Bunun temel nedenlerinden biri, 2024’ten itibaren başlayan ve 2025’te de süren kur-enflasyon farkı nedeniyle yaşanan rekabetçilik kaybıdır... Rekabetçilik kaybının etkilerini orta vadede daha belirgin şekilde hissetme riskimiz var. Hem ana sanayi hem de tedarik sanayi tarafında daha verimli çalışmamız ve rekabet gücümüzü, verimlilik odaklı çalışmalarla desteklemememiz gerekiyor” dedi.



Satışlarda yerli payına da dikkat çeken Cengiz Eroldu, “Hep olumlu rakamlardan, rekorlardan bahsettik ama 2025 yılında yüzde 29’luk yerli satışıyla kapattık pazarı. Bu da bu güne kadarki en düşük rakam. Geçen yıl yüzde 31’di, bu yılsa yüzde 29’a geriledi” diye konuştu.



Kapasite kullanımı yüzde 67



Geçen yıl traktörle birlikte toplam üretim 1 milyon 445 bin 921 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 4 düşüşle 872 bin 539 adette kaldı. 2025’te ticari araç grubunda üretim, bir önceki yıla göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubundaysa yüzde 1 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 68 ve traktörde yüzde 35 seviyesindeydi.



Yenilenen Stonic Türkiye’de



Ülkemizde Kia’nın popüler modellerinden biri olan B-SUV sınıfındaki “Stonic”, yenilenen haliyle Türkiye’de sessiz sedasız satışa sunuldu.



1.0 lt turbo beslemeli 100 beygirlik motorla getirilen araç, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. Ocak ayı itibarıyla 1.999.000 TL’lik fiyatıyla markanın listesine giren yeni Stonic, kendine has detayları olsa da, markanın yeni tasarım felsefesi çerçevesinde, “EV3” gibi yeni nesil Kia modelleriyle görsel uyum yakalamayı başarmış.



Türkiye’de ilk etapta “Cool” adı verilen tek paketle satılıyor. Bu pakette 16 inç alaşım jantlar, LED ön ve arka farlar, park sensörleri, geri görüş kamerası, 12,3 inç dokunmatik multimedya ekranı, 4,2 inç dijital gösterge bilgi ekranı, elektrikli açılabilir sunroof gibi unsurlar bulunuyor.



Oyak Renault vites yükseltti



Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim tesisi olan Oyak Renault, 2025’i yüksek üretim hacmi ve ihracat performansıyla tamamladı. Bursa’da 336 bin 336 adet araç üretilirken, Karsan iş birliği kapsamında gerçekleşen 50 bin 777 adetlik üretimle birlikte toplamda 387 bin 113 adede ulaşıldı. 2024 yıl sonunda 239 bin 116 adet olan ihracat adedi, 2025 sonunda yaklaşık yüzde 14’lük bir artışla 271 bin 994 adet olarak gerçekleşti.



2025, yalnızca üretim ve ihracat performansıyla değil, gelecek dönem model planlarının netleşmesi adına da önemli adımların atıldığı bir yıl oldu. 2026’da Renault’nun yeni SUV modeli Boreal’in seri üretimine geçilirken, Oyak Renault’nun stratejik planının yeni dönemini temsil eden bir modelin daha duyurulması hedefleniyor. Bu adım, Bursa tesislerinin Renault’nun küresel üretim ağındaki konumunu ileri taşımayı amaçlıyor.



Toyota Avrupa’da da büyüdü



Toyota, Türkiye’deki satış rekorunun ardından Avrupa’da da büyüme açıkladı. Toyota Avrupa, 2025’te 1 milyon 229 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı.



Toyota Avrupa’nın elektrifikasyona sahip araçların toplam satışlardaki oranı yüzde 77’ye yükselirken, tamamen elektrikli araç satışlarında yüzde 46 artış, şarj edilebilir hibrit araçlarda yüzde 76 ve hibritlerde yüzde 3 artış elde edildi. Bununla birlikte Toyota, marka bazında, Ocak-Aralık döneminde yüzde 5 artış elde etti ve 1 milyon 144 bine yakın araç satışı gerçekleştirerek 5 yıldır üst üste Avrupa’da en çok tercih edilen ikinci marka olma konumunu korudu. Markanın en çok tercih edilen modelleri 200 bin 477 adetle Yaris Cross, 167 bin adetle Yaris ve Türkiye’de üretilen 143 bin adetle Toyota C-HR oldu. Türkiye’de üretilen Corolla Sedan ise 62 binin üzerinde satışa ulaştı.